2025 Progressive GNCC Racing
Camp Coker Bullet: WXC Results
March 29, 2025
WXC Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Korie Steede
|01:59:00.219
|Beloit, OH
|Husqvarna
|2
|Rachael Archer
|01:59:07.370
|New Zealand
|Kawasaki
|3
|Danielle Mcdonald
|02:02:30.273
|Parkes
|Yamaha
|4
|Shelby A Turner
|02:02:31.770
|Barons, AB
|GasGas
|5
|Carly Lee
|02:12:35.579
|Millville, NJ
|KTM
|6
|Addison Harris
|02:12:54.790
|Smithfield, RI
|KTM
|7
|Ellie Winland
|02:14:31.850
|Zanesville, OH
|Yamaha
|8
|Ashlee M Gage
|02:17:15.018
|Shoshone, ID
|Kawasaki
|9
|Addison J Elliott
|02:19:30.339
|Lascassas, TN
|Kawasaki
|10
|Tayla Jones
|01:29:15.690
|Yass, Australia
|Honda
|11
|Brandy Richards
|00:57:59.080
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|DNF
|Allie L Roland
|00:00:00.000
|Raeford, NC
|KTM