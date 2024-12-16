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2025 Progressive GNCC Racing

Camp Coker Bullet: WXC Results

Moree's Sportsman's Preserve
Society Hill, SC United States
March 29, 2025

WXC Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Korie Steede Korie Steede 01:59:00.219 Beloit, OH United States Husqvarna
2 Rachael Archer Rachael Archer 01:59:07.370 New Zealand New Zealand Kawasaki
3 Danielle Mcdonald Danielle Mcdonald 02:02:30.273 Parkes Yamaha
4 Shelby A Turner Shelby A Turner 02:02:31.770 Barons, AB Canada GasGas
5 Carly Lee Carly Lee 02:12:35.579 Millville, NJ United States KTM
6 Addison Harris Addison Harris 02:12:54.790 Smithfield, RI United States KTM
7 Ellie Winland Ellie Winland 02:14:31.850 Zanesville, OH United States Yamaha
8 Ashlee M Gage Ashlee M Gage 02:17:15.018 Shoshone, ID United States Kawasaki
9 Addison J Elliott Addison J Elliott 02:19:30.339 Lascassas, TN United States Kawasaki
10 Tayla Jones Tayla Jones 01:29:15.690 Yass, Australia Australia Honda
11 Brandy Richards Brandy Richards 00:57:59.080 Lake Havasu City, AZ United States KTM
DNF Allie L Roland Allie L Roland 00:00:00.000 Raeford, NC United States KTM
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