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Kawasaki Team Green Congratulates Amateur National Motocross Championship Racers

July 24, 2026, 9:00am
Kawasaki Team Green Congratulates Amateur National Motocross Championship Racers

Kawasaki Team Green™ congratulates all Kawasaki racers who have qualified for the 2026 AMA Amateur National Motocross Championship!

PANZARELLAALEXPARDEESVILLE, PAJunior (25+)
ALFORD IIALLENDANVILLE, VASenior (45+)**
ALFORD IIALLENDANVILLE, VAMasters (50+)
ANELLOAUDRINAADAMS, MAWomen
KOUBAAUSTINBOISE, IDJunior (25+)
KOUBAAUSTINBOISE, IDVet (30+)**
WALKERBENTLEEPILLAGER, MN450 B
WALKERBENTLEEPILLAGER, MN450 B Limited
SMITHBRADTHOMASVILLE, GAJunior (25+)
SMITHBRADTHOMASVILLE, GASenior (40+)
MONROEBRADENBriggsdale, COVet (30+)**
OCONNORBRODIEHAMPTON, MNCollege (18-24)**
WOODCALEBDONALDS, SC250 B
WOODCALEBDONALDS, SC450 B
CLAYCARTEROkeechobee, FL250 C Limited
CLAYCARTEROkeechobee, FL250 C Jr. (12-17) Limited
RENNAKERCARTERLAS VEGAS, NV65cc (7-9) Limited
LAWTONCHACEFOSTER, RIOpen Pro Sport
LAWTONCHACEFOSTER, RI250 Pro Sport
ROSSELLICHADDUBOIS, PASenior (40+)
ROSSELLICHADDUBOIS, PASenior (45+)**
HAYNESCHASEScottsdale, OKOpen Pro Sport
HAYNESCHASEScottsdale, OK250 Pro Sport
WARDCHASEUSK, WA250 B
WARDCHASEUSK, WACollege (18-24)**
JOHNSONCHASEMCCLEARY, WAJunior (25+)
JOHNSONCHASEMCCLEARY, WAVet (30+)**
RUELASCHEYANNEHUGHSON, CAWomen
HUNTERCHRISTOPHERSWARTHMORE, PASenior (40+)
HUNTERCHRISTOPHERSWARTHMORE, PASenior (45+)**
COUETTECOOPERMAPLE LAKE, MN450 B Limited
COUETTECOOPERMAPLE LAKE, MNSchoolboy 2 (12-17) B/C
PAPPASDANELoomis, CA250 B
PAPPASDANELoomis, CASchoolboy 2 (12-17) B/C
SMITHDARRYLWHITNEY POINT, NYMasters (50+)
COOKDAWSONCEDAR FORT, UT250 B
COOKDAWSONCEDAR FORT, UT450 B
ALFORDDONALDGREENVILLE, KYVet (30+)**
GALLDOUGLOVELAND, OHSenior (40+)
EDGAREASTONDUE WEST, SC250 C
EDGAREASTONDUE WEST, SC450 C
WITHAMEVANCARMEL, ME250 C
WITHAMEVANCARMEL, ME250 C Jr. (12-17) Limited
KOENIGFRANKcolumbia, SCSenior (45+)**
KOENIGFRANKcolumbia, SCMasters (50+)
HAUCKJACOBHILTON, NY250 B Limited
HAUCKJACOBHILTON, NY450 B Limited
DUNNJAMESFARMINGTON, MOMasters (50+)
WOLFJAYCEFranklin, WI250 B
WOLFJAYCEFranklin, WI250 B Limited
COOKJEREMYELIZABETHVILLE, PASenior (40+)
RAUJETTBig sky, MT85cc (10-12) Limited
RAUJETTBig sky, MT85cc (10-12)
KOOIENGAJIMKINGSTON, MASenior (40+)
BLANKENSHIPJIMHESPERIA, CAMasters (50+)
BROOKSJOSHDesoto, ILSenior (45+)**
JOHNSONKADEHideaway, TXOpen Pro Sport
JOHNSONKADEHideaway, TX250 Pro Sport
MARTINKADENRenton, WA450 B Limited
MARTINKADENRenton, WACollege (18-24)**
KEEFERKRISHesperia, CASenior (40+)
KEEFERKRISHesperia, CAMasters (50+)
GENTRYKYFruitland, IDOpen Pro Sport
GENTRYKYFruitland, ID250 Pro Sport
GREENLINCOLN 250 C
GREENLINCOLN 250 C Jr. (12-17) Limited
KAFTMALACHIHanover, PA250 B
KAFTMALACHIHanover, PASchoolboy 2 (12-17) B/C
FERREIRAMATHEUSBRENTWOOD, CA450 C
MOLERAMAXCALDWELL, ID250 C
MOLERAMAXCALDWELL, ID450 C
HILLMICHAELKuna, ID250 B
HILLMICHAELKuna, ID450 B
HILLMICHAELKuna, IDCollege (18-24)**
MITCHELLMICHAELUNION GROVE, NCVet (30+)**
MERCERMICHAELCINCINNATI, OHSenior (40+)
MITCHELLMICHAELUNION GROVE, NCSenior (40+)
BREWERMICHAELLAWRENCEBURG, TNSenior (45+)**
MERCERMICHAELCINCINNATI, OHSenior (45+)**
FREEHILLNATERESCUE, CAOpen Pro Sport
FREEHILLNATERESCUE, CA250 Pro Sport
CLICKNICKJustin, TXVet (30+)**
CARLPEYTONCLAY CITY, KYWomen
SILVERSRICHARDwadsworth, OHMasters (50+)
MARSHALLRODLEBANON, INMasters (50+)
COYS J ( JACE )GRAND TERRACE, CA250 B
COYS J ( JACE )GRAND TERRACE, CA450 B
SAARISEBASTIANNew Ipswich, NH250 B Limited
SAARISEBASTIANNew Ipswich, NHSchoolboy 2 (12-17) B/C
O'BANIONSHANEBOWLING GREEN, KYVet (30+)**
ROLENSHELBYBlaine, TNWomen
ADAMSSKYLEREAGLE MOUNTIAN, UTJunior (25+)
SIMMONEAUSTEPHENSPRINGFIELD, MOSenior (40+)
MAGESSTEVENSardinia, OHJunior (25+)
FANALATIFFANYIRWIN, PAWomen
YAKELTOBYbattle ground, WA250 B
YAKELTOBYbattle ground, WA450 B
VIOLETTETOMGRISWOLD, CTMasters (50+)
RANDANELLATRAVISMARLTON, NJCollege (18-24)**
BATCHELORTRINNYTIEMountain Home, ID250 B
BATCHELORTRINNYTIEMountain Home, IDSchoolboy 2 (12-17) B/C
SNYDERTUCKERPROCTORVILLE, OHVet (30+)**
DONATOTUCKERBlacksburg, SCSupermini 1 (12-15)
DONATOTUCKERBlacksburg, SCSupermini 2 (13-16)
WEYVINCENTMURRIETA, CAOpen Pro Sport
WEYVINCENTMURRIETA, CA250 Pro Sport
CANAGUIERWILLIAMHernando Beach, FLOpen Pro Sport
CANAGUIERWILLIAMHernando Beach, FL250 Pro Sport
HARRINGTONWYATTANTIOCH, CA250 Pro Sport
DUFFWYATTLEXINGTON, KY250 B
DUFFWYATTLEXINGTON, KYSchoolboy 2 (12-17) B/C
Kawasaki

By qualifying to race at the prestigious Loretta Lynn's Ranch, Team Green has prepared a special gift pack for each racer. Synonymous with Loretta Lynn's is Kawasaki Team Green's "GREENVILLE" located right behind the starting line.  All Kawasaki racers will bring their race bibs to Greenville to have the Team Green logo ironed on and everyone attending the event is welcome to stop by Greenville where Team Green staff is there to help ALL racers with technical support and Kawasaki Genuine Parts.

  • KawasakiGiftBundle
    KawasakiGiftBundle Kawasaki
  • KawasakiLLBib
    KawasakiLLBib Kawasaki
  • Kawasaki

Learn more about Team Green including the Kawasaki Dealer Racer Support Program, Trackside Support, detail Racer Rewards event postings and more:

https://r.kawasaki.com/Yf3p2

Make sure you register for Kawasaki Team Green Racer Rewards (contingency) so you can take advantage of nearly 80 events with payouts up for grabs.

AMA Amateur National Motocross Championship

1st2nd3rd4th5th6th7th8th9th10th
$1,500$1,000$500$400$350$300$250$200$150$100

To keep up with the latest Kawasaki Team Green news and special offers, make sure you sign up for the Team Green program at Hookit.com:

https://app.hookit.com/signin/

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