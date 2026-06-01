AMA Pro Motocross Championship
Round 1 (of 11) - Fox Raceway National
Motocross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|47
|2
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|34
|3
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|34
|4
|Caden Dudney
|Des Moines, IA
|34
|5
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|33
|6
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|33
|7
|Lux Turner
|Gardnerville, NV
|30
|8
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|29
|9
|Nick Romano
|Bayside, NY
|28
|10
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|23
Motocross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|50
|2
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|44
|3
|Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|38
|4
|Justin Cooper
|Cold Spring Harbor, NY
|36
|5
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|35
|6
|Chase Sexton
|La Moille, IL
|32
|7
|R.J. Hampshire
|Hudson, FL
|31
|8
|Aaron Plessinger
|Hamilton, OH
|27
|9
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|25
|10
|Christian Craig
|Temecula, CA
|22
FIM Motocross World Championship (MXGP)
Round 7 (of 19) - MXGP of Germany
MXGP
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Mathis Valin
|2 - 1
|Kawasaki
|2
|Sacha Coenen
|1 - 2
|KTM
|3
|Camden McLellan
|3 - 6
|Triumph
|4
|Janis Martins Reisulis
|4 - 5
|Yamaha
|5
|Simon Längenfelder
|8 - 3
|KTM
|6
|Guillem Farres
|6 - 4
|Triumph
|7
|Valerio Lata
|5 - 8
|Honda
|8
|Liam Everts
|7 - 7
|Husqvarna
|9
|Kay Karssemakers
|11 - 9
|Kawasaki
|10
|Karlis Alberts Reisulis
|10 - 12
|Yamaha
MXGP
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Lucas Coenen
|1 - 1
|KTM
|2
|Andrea Adamo
|7 - 3
|KTM
|3
|Ruben Fernandez
|3 - 7
|Honda
|4
|Maxime Renaux
|4 - 6
|Yamaha
|5
|Kay de Wolf
|5 - 5
|Husqvarna
|6
|Alberto Forato
|6 - 9
|Fantic
|7
|Tim Gajser
|2 - 19
|Yamaha
|8
|Kevin Horgmo
|11 - 8
|Honda
|9
|Jeffrey Herlings
|37 - 2
|Honda
|10
|Romain Febvre
|17 - 4
|Kawasaki
Championship Standings
MXGP
|Position
|Rider
|Points
|1
|Sacha Coenen
|325
|2
|Simon Längenfelder
|317
|3
|Guillem Farres
|301
|4
|Liam Everts
|281
|5
|Camden McLellan
|278
|6
|Mathis Valin
|264
|7
|Janis Martins Reisulis
|252
|8
|Valerio Lata
|189
|9
|Karlis Alberts Reisulis
|188
|10
|Julius Mikula
|144
MXGP
|Position
|Rider
|Points
|1
|Lucas Coenen
|344
|2
|Jeffrey Herlings
|313
|3
|Romain Febvre
|263
|4
|Tim Gajser
|256
|5
|Maxime Renaux
|251
|6
|Kay de Wolf
|223
|7
|Tom Vialle
|219
|8
|Ruben Fernandez
|216
|9
|Andrea Adamo
|211
|10
|Alberto Forato
|142
US Sprint Enduro Series
Round 6 (of 7) - Honda Hills MX Sprint Enduro
Round 6 Overall Results
1. Toby Cleveland (Hsq)
2. Cooper Jones (KTM)
3. Gavin Simon (Hsq)
4. Grant Davis (KTM)
5. Will Sievenpiper (Kaw)
6. Colton Shields (Hsq)
7. Cole Witmer (GG)
8. Brayden Baisley (Yam)
9. Lane Whitmer (GG)
10. Brody Johnson (Hsq)
Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series
ThroughRound 7 (of 13)
Championship Standings
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jordan Ashburn
|Cookeville, TN
|137
|2
|Liam Draper
|Auckland, New Zealand
|128
|3
|Craig Delong
|Morgantown, PA
|121
|4
|Ben Kelley
|Harwinton, CT
|112
|5
|Steward Baylor
|Belton, SC
|103
|6
|Michael Witkowski
|North Liberty, IN
|88
|7
|Josh Strang
|Inverell, Australia
|82
|8
|Kailub Russell
|Boonville, NC
|75
|9
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|61
|10
|Angus Riordan
|Australia
|59
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jason T Tino
|Phillipsburg, NJ
|150
|2
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|150
|3
|Angus Riordan
|Australia
|145
|4
|Brody Johnson
|Landrum, SC
|140
|5
|Jason C Lipscomb
|Parkersburg, WV
|103
|6
|Nicholas Defeo
|Myrtle Beach, SC
|88
|7
|Toby D Cleveland
|Erin, NY
|77
|8
|Gavin Simon
|Bennington, VT
|72
|9
|Christopher T Parris
|Sugar Valley, GA
|54
|10
|Joseph R Cunningham
|Murray City, OH
|36
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Brandy Richards
|Lake Havasu City, AZ
|174
|2
|Danielle McDonald
|Parkes, NSW
|173
|3
|Korie Steede
|Beloit, OH
|168
|4
|Lilley G Sheets
|Fishersville, VA
|107
|5
|Jocelyn Barnes
|Equinunk, PA
|98
|6
|Tayla Jones
|Yass, Australia
|95
|7
|Carly Lee
|Millville, NJ
|92
|8
|Elizabeth A Allen
|Columbus, OH
|64
|9
|Emma Smith
|Donalds, SC
|54
|10
|Addison Harris
|Smithfield, RI
|49
SuperEnduro World Championship
Through Round 4 (of 7)
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|Ken Roczen (Suzuki)
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|Haiden Deegan (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|Cole Davies (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|TBD
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|TBD
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|TBD
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|TBD
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|TBD
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|TBD
|GNCC
|Grand National Champion
|TBD
|GNCC
|XC1
|TBD
|GNCC
|XC2
|TBD
|GNCC
|XC3
|TBD
|GNCC
|WXC
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|WSX
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|SX2
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX2
|TBD
|AUS-X Open
|SX1
|TBD
|AUS-X Open
|SX2
|TBD
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|TBD
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|TBD
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|TBD
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|TBD
|AMA National Enduro Series
|Pro1
|TBD
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|American Flat Track
|AFT SuperTwins
|TBD
|American Flat Track
|AFT Singles