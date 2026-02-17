Results Archive
Supercross
Glendale
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Hunter Lawrence
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Cameron McAdoo
Full Results
GNCC
Big Buck
News
Overall Race Results
  1. Jonathan Girroir
  2. Jordan Ashburn
  3. Nicholas Defeo
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Angus Riordan
  3. Jason T Tino
Full Results
Supercross
Seattle
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Cooper Webb
  3. Justin Cooper
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Max Anstie
Full Results
Upcoming
Supercross
Arlington
Sat Feb 21
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX East Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Coty Schock
  3. Nate Thrasher
Full Entry List
Upcoming
GNCC
Wild Boar
Sat Feb 28
News
Upcoming
Supercross
Daytona
Sat Feb 28
News
Full Schedule

Arlington SX Full Race Day and TV Broadcast Schedules

February 17, 2026, 5:40pm
Arlington SX Full Race Day and TV Broadcast Schedules
Arlington, TX ArlingtonMonster Energy AMA Supercross Championship

This weekend, the seventh round of the 17-round Monster Energy AMA Supercross Championship takes place on Saturday at AT&T Stadium in Arlington, Texas. This will be the first round of the ten-round 250SX East Division Championship.

What you need to know the most for the Arlington SX: heat races begin just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific.

On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 p.m. EDT/10 a.m. PDT on Peacock. Live coverage of the main program (heat races, LCQs, and the main events) will start at 7 p.m. EDT/4 p.m. PDT on Peacock.

Below is the full race day schedule.

2026 Arlington Supercross race day schedule.
2026 Arlington Supercross race day schedule. SupercrossLIVE
  • Supercross

    Arlington

     250SX East
    KTM Junior SX
    Saturday, February 21
    AT&T Stadium
    Arlington, TX United States
    Local Time ()Track Time (CST)
    Thursday
    12:00pm4:00pm 12:00pm – 4:00pm Industry Services
    Friday
    8:00am5:00pm 8:00am – 5:00pm Industry Services
    8:00am5:00pm 8:00am – 5:00pm AMA Registration
    12:30pm3:30pm 12:30pm – 3:30pm Sound Testing
    1:00pm4:00pm 1:00pm – 4:00pm Technical inspection
    8:00am11:00pm 8:00am – 11:00pm Working Paddock Hours
    Saturday
    8:00am6:00pm 8:00am – 6:00pm Industry Services
    8:00am11:00am 8:00am – 11:00am AMA Registration
    10:00am10:30am 10:00am – 10:30am Rider Track Walk
    10:30am10:45am 10:30am – 10:45am Rider’s Meeting (Podium)
    10:45am11:00am 10:45am – 11:00am Chapel Service (Podium)
    7:30am 7:30am Working Paddock Hours
    10:00am 10:00am Saturday Autogate Closes
    12:00pm3:15pm 12:00pm – 3:15pm Race Day Live
    11:00am 11:00am FanFest/Doors Open
    5:00pm 5:00pm FanFest Close
    11:30am11:42am 11:30am – 11:42am 250 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
    11:47am11:59am 11:47am – 11:59am 250 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free)
    12:04pm12:16pm 12:04pm – 12:16pm 250 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free)
    12:21pm12:33pm 12:21pm – 12:33pm 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free)
    12:38pm12:50pm 12:38pm – 12:50pm 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free)
    12:55pm1:07pm 12:55pm – 1:07pm 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
    1:12pm1:22pm 1:12pm – 1:22pm KTM Junior Racing Free Practice
    1:22pm1:32pm 1:22pm – 1:32pm Promoter Track Walk #1
    1:32pm2:10pm 1:32pm – 2:10pm Track Maintenance
    2:10pm2:22pm 2:10pm – 2:22pm 250 Group C Qualifying
    2:27pm2:39pm 2:27pm – 2:39pm 250 Group B Qualifying
    2:44pm2:56pm 2:44pm – 2:56pm 250 Group A Qualifying
    3:01pm3:13pm 3:01pm – 3:13pm 450 Group A Qualifying
    3:18pm3:30pm 3:18pm – 3:30pm 450 Group B Qualifying
    3:35pm3:47pm 3:35pm – 3:47pm 450 Group C Qualifying
    3:52pm4:02pm 3:52pm – 4:02pm KTM Junior Racing Qualifying
    4:02pm4:12pm 4:02pm – 4:12pm Promoter Track Walk #2
    4:12pm4:22pm 4:12pm – 4:22pm Promoter Track Walk #3
    4:22pm5:15pm 4:22pm – 5:15pm Track Maintenance
    5:30pm6:06pm 5:30pm – 6:06pm Opening Ceremonies Peacock
    6:06pm6:14pm 6:06pm – 6:14pm 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) Peacock
    6:20pm6:28pm 6:20pm – 6:28pm 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) Peacock
    6:34pm6:42pm 6:34pm – 6:42pm 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
    6:48pm6:56pm 6:48pm – 6:56pm 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
    7:02pm7:08pm 7:02pm – 7:08pm KTM Junior Racing Main Event – 3 Laps - 15 Riders
    7:08pm7:17pm 7:08pm – 7:17pm KTM Junior Victory Circle
    7:17pm7:21pm 7:17pm – 7:21pm Track Maintenance
    7:21pm7:28pm 7:21pm – 7:28pm 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
    7:33pm7:40pm 7:33pm – 7:40pm 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
    7:40pm7:51pm 7:40pm – 7:51pm Track Maintenance
    7:51pm7:54pm 7:51pm – 7:54pm 250 Sighting Lap
    7:56pm8:13pm 7:56pm – 8:13pm 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
    8:13pm8:21pm 8:13pm – 8:21pm 250 Victory Circle
    8:21pm8:24pm 8:21pm – 8:24pm Track Maintenance
    8:24pm8:27pm 8:24pm – 8:27pm 450 Sighting Lap
    8:29pm8:51pm 8:29pm – 8:51pm 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
    8:51pm9:00pm 8:51pm – 9:00pm 450 Victory Circle
Arlington Supercross Schedule
Arlington Supercross TV & Streaming Schedule

Read Now
April 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The April 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted