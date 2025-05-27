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Fox Raceway National Pro Motocross Photos

Fox Raceway National Pro Motocross Photos

May 27, 2025, 11:30am

Align Media was at Fox Raceway at Pala Creek Motocross Park for the opening round of the 11-round 2025 AMA Pro Motocross Championship to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps, to the points-paying motos. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of Align's best photos from California.

Photographers in this gallery: Adam Merrow (@adammerrow) and Mike Emery (@emeryphoto).

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