Results Archive
GNCC
Big Buck
News
Overall Race Results
  1. Jonathan Girroir
  2. Jordan Ashburn
  3. Nicholas Defeo
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Angus Riordan
  3. Jason T Tino
Full Results
Supercross
Seattle
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Cooper Webb
  3. Justin Cooper
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Max Anstie
Full Results
Supercross
Arlington
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Pierce Brown
  2. Jo Shimoda
  3. Daxton Bennick
Full Results
Upcoming
GNCC
Wild Boar
Sat Feb 28
News
Upcoming
Supercross
Daytona
Sat Feb 28
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX East Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Coty Schock
  3. Nate Thrasher
Full Entry List
Upcoming
Amateur
RCSX
Sun Mar 1
News
Upcoming
GNCC
Talladega
Sat Mar 7
News
Upcoming
Supercross
Indianapolis
Sat Mar 7
News
Upcoming
MXGP of
Argentina
Sun Mar 8
News
Full Schedule

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Daytona: SMX Next Results

250SX East
SMX Next
Daytona International Speedway
Daytona, FL United States
February 28, 2026

SMX Next Provisional Entry List

Revised: February 22 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Jeremy Fappani Jeremy Fappani Scottsdale, AZ United States KTM 250 SX-F
10 Wyatt Thurman Wyatt Thurman Burleson, TX United States KTM 250 SX-F Factory Edition
14 Kane Bollasina Kane Bollasina St. Louis, MO United States Yamaha YZ250F
22 Jayce Wolf Jayce Wolf Franklin, WI United States Kawasaki KX250
24 Owen Covell Owen Covell Plymouth, MA United States Yamaha YZ250F
27 Vincent Wey Vincent Wey Murrieta, CA United States Kawasaki KX250
29 McKayden Fitch McKayden Fitch Elbert, CO United States Yamaha YZ250F
33 Dane Morales Dane Morales Aliso Viejo, CA United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
47 Aden Keefer Aden Keefer Kawasaki KX250
50 Chace Lawton Chace Lawton Clermont, FL United States Kawasaki KX250
57 Jesson Turner Jesson Turner Lockesburg, AR United States Yamaha YZ250F
93 Seth Dennis Seth Dennis Brooksville, FL United States Yamaha YZ250F
95 Will Canaguier III Will Canaguier III Marysville, PA United States Kawasaki KX250
99 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia Yamaha YZ250F
170 Ale Carminati Ale Carminati México city Yamaha YZ250F
177 Kade Johnson Kade Johnson Hideaway, TX United States Kawasaki KX250
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
199 Deacon Denno Deacon Denno Fort Worth, TX United States Triumph TF 250-X
240 Alvin Hillan Alvin Hillan Visalia, CA United States Honda CRF250R
373 Gavin Betts Gavin Betts Clifton Park Kawasaki KX250
404 Riley Busse Riley Busse New Berlin, WI United States Yamaha YZ250F
480 Ashton Oudman Ashton Oudman Sedro Woolley, WA United States Yamaha YZ250F
524 Diesel Thomas Diesel Thomas Raymond, NE United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
734 Reece Wheaton Reece Wheaton Wheaton Irwin, PA United States Kawasaki KX250
983 Cain Larson Cain Larson Ashland, WI United States Yamaha YZ250F
Read Now
April 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The April 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted