2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Trentino (Italy): MX2 Results EMX125 & EMX250
April 19, 2026
MX2 Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Sacha Coenen
|23:58.840
|0.000
|KTM
|2
|Guillem Farres
|24:02.356
|3.516
|Triumph
|3
|Simon Längenfelder
|24:02.573
|3.733
|KTM
|4
|Valerio Lata
|24:07.877
|9.037
|Honda
|5
|Liam Everts
|24:11.001
|12.161
|Husqvarna
|6
|Mathis Valin
|24:14.084
|15.244
|Kawasaki
|7
|Karlis Alberts Reisulis
|24:32.254
|33.414
|Yamaha
|8
|Janis Martins Reisulis
|24:33.815
|34.975
|Yamaha
|9
|Kay Karssemakers
|24:36.390
|37.550
|Kawasaki
|10
|Julius Mikula
|24:38.411
|39.571
|KTM
|11
|Maxime Grau
|24:48.849
|50.009
|Honda
|12
|Cas Valk
|24:59.488
|1:00.648
|TM
|13
|Noel Zanocz
|25:07.669
|1:08.829
|KTM
|14
|Ferruccio Zanchi
|25:09.131
|1:10.291
|Ducati
|15
|Pelle Gundersen
|25:11.002
|1:12.162
|Husqvarna
|16
|David Braceras
|25:21.049
|1:22.209
|Triumph
|17
|Nike Korsbeck
|25:22.923
|1:24.083
|Triumph
|18
|Scott Smulders
|25:23.983
|1:25.143
|Husqvarna
|19
|Valentin Kees
|25:25.551
|1:26.711
|KTM
|20
|Ollie Colmer
|25:31.959
|1:33.119
|KTM
|21
|Alessandro Gaspari
|25:33.451
|1:34.611
|KTM
|22
|Andrea Rossi
|25:36.923
|1:38.083
|KTM
|23
|Morgan Bennati
|25:38.590
|1:39.750
|Triumph
|24
|Camden McLellan
|26:01.597
|2:02.757
|Triumph
|25
|Joshua Voelker
|24:18.486
|-1 Lap
|KTM
|26
|Giorgio Orlando
|24:25.477
|6.991
|Kawasaki
|27
|Xavier Camps
|24:26.814
|8.328
|GasGas
|28
|Rodolfo Bicalho
|24:27.911
|9.425
|KTM
|29
|Jaka Peklaj
|24:42.539
|24.053
|Husqvarna
|30
|Remo Schudel
|6:58.989
|-10 Laps
|KTM
|DNS
|Jens Walvoort
|KTM
|DNS
|Tommaso Lodi
|Kawasaki