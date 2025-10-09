Supercross
St. Louis
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Justin Cooper
  3. Hunter Lawrence
250SX Showdown Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cole Davies
  3. Seth Hammaker
Supercross
Nashville
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Cooper Webb
  3. Ken Roczen
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Nate Thrasher
  3. Devin Simonson
MXGP of
Sardegna
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Kay de Wolf
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Sacha Coenen
  3. Liam Everts
GNCC
The Dukes
Supercross
Cleveland
450SX LCQ Results
  1. Fredrik Noren
  2. Grant Harlan
  3. Tristan Lane
250SX East Main Event 1 Results
  1. Seth Hammaker
  2. Nate Thrasher
  3. Daxton Bennick
MXGP of
Trentino
Sun Apr 19
MXGP Qualifying Race Results
  1. Lucas Coenen
  2. Tom Vialle
  3. Andrea Adamo
MX2 Qualifying Race Results
  1. Sacha Coenen
  2. Guillem Farres
  3. Simon Längenfelder
Supercross
Philadelphia
Sat Apr 25
GNCC
The Old Gray
Sat May 2
Supercross
Denver
Sat May 2
2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Trentino (Italy): MX2 Results

EMX125 & EMX250
Pietramurata
Trentino, Italy Italy
April 19, 2026

MX2 Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Sacha Coenen Sacha Coenen 23:58.840 0.000 Belgium KTM
2 Guillem Farres Guillem Farres 24:02.356 3.516 Spain Triumph
3 Simon Längenfelder Simon Längenfelder 24:02.573 3.733 Germany KTM
4 Valerio Lata Valerio Lata 24:07.877 9.037 Italy Honda
5 Liam Everts Liam Everts 24:11.001 12.161 Belgium Husqvarna
6 Mathis Valin Mathis Valin 24:14.084 15.244 France Kawasaki
7 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 24:32.254 33.414 Latvia Yamaha
8 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 24:33.815 34.975 Latvia Yamaha
9 Kay Karssemakers Kay Karssemakers 24:36.390 37.550 The Netherlands Kawasaki
10 Julius Mikula Julius Mikula 24:38.411 39.571 KTM
11 Maxime Grau Maxime Grau 24:48.849 50.009 France Honda
12 Cas Valk Cas Valk 24:59.488 1:00.648 The Netherlands TM
13 Noel Zanocz Noel Zanocz 25:07.669 1:08.829 KTM
14 Ferruccio Zanchi Ferruccio Zanchi 25:09.131 1:10.291 Italy Ducati
15 Pelle Gundersen Pelle Gundersen 25:11.002 1:12.162 Norway Husqvarna
16 David Braceras David Braceras 25:21.049 1:22.209 Spain Triumph
17 Nike Korsbeck Nike Korsbeck 25:22.923 1:24.083 Sweden Triumph
18 Scott Smulders Scott Smulders 25:23.983 1:25.143 The Netherlands Husqvarna
19 Valentin Kees Valentin Kees 25:25.551 1:26.711 Germany KTM
20 Ollie Colmer Ollie Colmer 25:31.959 1:33.119 United Kingdom KTM
21 Alessandro Gaspari Alessandro Gaspari 25:33.451 1:34.611 Italy KTM
22 Andrea Rossi Andrea Rossi 25:36.923 1:38.083 Italy KTM
23 Morgan Bennati Morgan Bennati 25:38.590 1:39.750 Italy Triumph
24 Camden McLellan Camden McLellan 26:01.597 2:02.757 South Africa Triumph
25 Joshua Voelker Joshua Voelker 24:18.486 -1 Lap Germany KTM
26 Giorgio Orlando Giorgio Orlando 24:25.477 6.991 Italy Kawasaki
27 Xavier Camps Xavier Camps 24:26.814 8.328 Spain GasGas
28 Rodolfo Bicalho Rodolfo Bicalho 24:27.911 9.425 Brazil KTM
29 Jaka Peklaj Jaka Peklaj 24:42.539 24.053 Slovenia Husqvarna
30 Remo Schudel Remo Schudel 6:58.989 -10 Laps Switzerland KTM
DNS Jens Walvoort Jens Walvoort The Netherlands KTM
DNS Tommaso Lodi Tommaso Lodi Italy Kawasaki
