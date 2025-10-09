2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Trentino (Italy): EMX250 Results EMX125 & EMX250
April 19, 2026
EMX250 Race 1 Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Francisco Garcia
|30:05.347
|0.000
|Kawasaki
|2
|Jake Cannon
|30:21.103
|15.756
|Kawasaki
|3
|Adria Monne
|30:21.272
|15.925
|KTM
|4
|Nicolai Skovbjerg
|30:36.628
|31.281
|Husqvarna
|5
|William Askew
|30:44.399
|39.052
|Triumph
|6
|Nicolò Alvisi
|30:50.561
|45.214
|Honda
|7
|Sebastian Leok
|30:54.167
|48.820
|Husqvarna
|8
|Dean Gregoire
|30:55.003
|49.656
|Husqvarna
|9
|Brando Rispoli
|30:56.812
|51.465
|Beta
|10
|Joe Brookes
|30:57.522
|52.175
|Triumph
|11
|Dani Heitink
|31:00.998
|55.651
|Husqvarna
|12
|Bernardo Tiburcio
|31:02.062
|56.715
|Yamaha
|13
|Gyan Doensen
|31:02.311
|56.964
|KTM
|14
|Maurizio Scollo
|31:04.327
|58.980
|KTM
|15
|Leon Rudolph
|31:06.143
|1:00.796
|KTM
|16
|Áron Katona
|31:07.095
|1:01.748
|KTM
|17
|Liam Owens
|31:11.988
|1:06.641
|KTM
|18
|Alve Callemo
|31:12.454
|1:07.107
|Husqvarna
|19
|Lyonel Reichl
|31:15.320
|1:09.973
|KTM
|20
|Mads Fredsoe
|31:17.410
|1:12.063
|KTM
|21
|Jekabs Kubulins
|31:20.488
|1:15.141
|Yamaha
|22
|Andrea Roberti
|31:23.333
|1:17.986
|KTM
|23
|Manuel Carreras
|31:24.728
|1:19.381
|KTM
|24
|Maximilian Ernecker
|31:28.162
|1:22.815
|KTM
|25
|Vincenzo Bove
|31:28.894
|1:23.547
|GasGas
|26
|Richard Paat
|31:30.941
|1:25.594
|KTM
|27
|Douwe Van Mechgelen
|31:36.622
|1:31.275
|TM
|28
|Bruno Miro
|31:36.745
|1:31.398
|GasGas
|29
|Charlie Richmond
|31:39.629
|1:34.282
|Honda
|30
|Vaclav Janout
|31:41.819
|1:36.472
|KTM
|31
|Roan Tolsma
|30:19.399
|-1 Lap
|Husqvarna
|32
|Alessandro Traversini
|30:27.207
|7.808
|KTM
|33
|Elias Escandell
|30:47.294
|-2 Laps
|Honda
|34
|Mano Faure
|23:26.976
|-4 Laps
|Yamaha
|35
|Simone Mancini
|21:33.517
|-5 Laps
|Ducati
|36
|Tom Brunet
|21:40.944
|7.427
|Yamaha
|37
|Eric Rakow
|21:59.235
|25.718
|Triumph
|38
|Mattia Nardo
|8:23.641
|-12 Laps
|Beta
|39
|Trey Cox
|6:01.931
|-14 Laps
|KTM
|40
|Alexis Fueri
|0.000
|-15 Laps
|Beta
|DNS
|Niccolo Mannini
|Triumph
|DNS
|Cesar Paine Diaz
|Husqvarna