Results Archive
Supercross
St. Louis
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Justin Cooper
  3. Hunter Lawrence
250SX Showdown Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cole Davies
  3. Seth Hammaker
Supercross
Nashville
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Cooper Webb
  3. Ken Roczen
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Nate Thrasher
  3. Devin Simonson
MXGP of
Sardegna
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Kay de Wolf
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Sacha Coenen
  3. Liam Everts
GNCC
The Dukes
Supercross
Cleveland
450SX LCQ Results
  1. Fredrik Noren
  2. Grant Harlan
  3. Tristan Lane
250SX East Main Event 1 Results
  1. Seth Hammaker
  2. Nate Thrasher
  3. Daxton Bennick
MXGP of
Trentino
Sun Apr 19
MXGP Qualifying Race Results
  1. Lucas Coenen
  2. Tom Vialle
  3. Andrea Adamo
MX2 Qualifying Race Results
  1. Sacha Coenen
  2. Guillem Farres
  3. Simon Längenfelder
Supercross
Philadelphia
Sat Apr 25
GNCC
The Old Gray
Sat May 2
Supercross
Denver
Sat May 2
2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Trentino (Italy): EMX250 Results

EMX125 & EMX250
Pietramurata
Trentino, Italy Italy
April 19, 2026

EMX250 Race 1 Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Francisco Garcia Francisco Garcia 30:05.347 0.000 Spain Kawasaki
2 Jake Cannon Jake Cannon 30:21.103 15.756 Kawasaki
3 Adria Monne Adria Monne 30:21.272 15.925 Spain KTM
4 Nicolai Skovbjerg Nicolai Skovbjerg 30:36.628 31.281 Denmark Husqvarna
5 William Askew William Askew 30:44.399 39.052 United Kingdom Triumph
6 Nicolò Alvisi Nicolò Alvisi 30:50.561 45.214 Italy Honda
7 Sebastian Leok Sebastian Leok 30:54.167 48.820 Estonia Husqvarna
8 Dean Gregoire Dean Gregoire 30:55.003 49.656 The Netherlands Husqvarna
9 Brando Rispoli Brando Rispoli 30:56.812 51.465 Italy Beta
10 Joe Brookes Joe Brookes 30:57.522 52.175 United Kingdom Triumph
11 Dani Heitink Dani Heitink 31:00.998 55.651 The Netherlands Husqvarna
12 Bernardo Tiburcio Bernardo Tiburcio 31:02.062 56.715 Brazil Yamaha
13 Gyan Doensen Gyan Doensen 31:02.311 56.964 The Netherlands KTM
14 Maurizio Scollo Maurizio Scollo 31:04.327 58.980 Italy KTM
15 Leon Rudolph Leon Rudolph 31:06.143 1:00.796 Germany KTM
16 Áron Katona Áron Katona 31:07.095 1:01.748 Hungary KTM
17 Liam Owens Liam Owens 31:11.988 1:06.641 Australia KTM
18 Alve Callemo Alve Callemo 31:12.454 1:07.107 Sweden Husqvarna
19 Lyonel Reichl Lyonel Reichl 31:15.320 1:09.973 Liechtenstein KTM
20 Mads Fredsoe Mads Fredsoe 31:17.410 1:12.063 Denmark KTM
21 Jekabs Kubulins Jekabs Kubulins 31:20.488 1:15.141 Latvia Yamaha
22 Andrea Roberti Andrea Roberti 31:23.333 1:17.986 Italy KTM
23 Manuel Carreras Manuel Carreras 31:24.728 1:19.381 Spain KTM
24 Maximilian Ernecker Maximilian Ernecker 31:28.162 1:22.815 Austria KTM
25 Vincenzo Bove Vincenzo Bove 31:28.894 1:23.547 Italy GasGas
26 Richard Paat Richard Paat 31:30.941 1:25.594 Estonia KTM
27 Douwe Van Mechgelen Douwe Van Mechgelen 31:36.622 1:31.275 Belgium TM
28 Bruno Miro Bruno Miro 31:36.745 1:31.398 Spain GasGas
29 Charlie Richmond Charlie Richmond 31:39.629 1:34.282 United Kingdom Honda
30 Vaclav Janout Vaclav Janout 31:41.819 1:36.472 Czechia KTM
31 Roan Tolsma Roan Tolsma 30:19.399 -1 Lap The Netherlands Husqvarna
32 Alessandro Traversini Alessandro Traversini 30:27.207 7.808 Italy KTM
33 Elias Escandell Elias Escandell 30:47.294 -2 Laps Spain Honda
34 Mano Faure Mano Faure 23:26.976 -4 Laps France Yamaha
35 Simone Mancini Simone Mancini 21:33.517 -5 Laps Italy Ducati
36 Tom Brunet Tom Brunet 21:40.944 7.427 France Yamaha
37 Eric Rakow Eric Rakow 21:59.235 25.718 Germany Triumph
38 Mattia Nardo Mattia Nardo 8:23.641 -12 Laps Italy Beta
39 Trey Cox Trey Cox 6:01.931 -14 Laps South Africa KTM
40 Alexis Fueri Alexis Fueri 0.000 -15 Laps France Beta
DNS Niccolo Mannini Niccolo Mannini Italy Triumph
DNS Cesar Paine Diaz Cesar Paine Diaz Chile Husqvarna
