Results Archive
Supercross
St. Louis
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Justin Cooper
  3. Hunter Lawrence
250SX Showdown Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cole Davies
  3. Seth Hammaker
Supercross
Nashville
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Cooper Webb
  3. Ken Roczen
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Nate Thrasher
  3. Devin Simonson
MXGP of
Sardegna
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Kay de Wolf
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Sacha Coenen
  3. Liam Everts
GNCC
The Dukes
Supercross
Cleveland
450SX LCQ Results
  1. Fredrik Noren
  2. Grant Harlan
  3. Tristan Lane
250SX East Main Event 1 Results
  1. Seth Hammaker
  2. Nate Thrasher
  3. Daxton Bennick
MXGP of
Trentino
Sun Apr 19
MXGP Qualifying Race Results
  1. Lucas Coenen
  2. Tom Vialle
  3. Andrea Adamo
MX2 Qualifying Race Results
  1. Sacha Coenen
  2. Guillem Farres
  3. Simon Längenfelder
Supercross
Philadelphia
Sat Apr 25
GNCC
The Old Gray
Sat May 2
Supercross
Denver
Sat May 2
2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Trentino (Italy): MXGP Results

EMX125 & EMX250
Pietramurata
Trentino, Italy Italy
April 19, 2026

MXGP Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Lucas Coenen Lucas Coenen 23:43.433 0.000 Belgium KTM
2 Tom Vialle Tom Vialle 23:44.099 0.666 France Honda
3 Andrea Adamo Andrea Adamo 23:55.508 12.075 Italy KTM
4 Kay de Wolf Kay de Wolf 24:01.146 17.713 The Netherlands Husqvarna
5 Tim Gajser Tim Gajser 24:04.756 21.323 Slovenia Yamaha
6 Ruben Fernandez Ruben Fernandez 24:10.135 26.702 Spain Honda
7 Mattia Guadagnini Mattia Guadagnini 24:12.144 28.711 Italy KTM
8 Maxime Renaux Maxime Renaux 24:13.352 29.919 France Yamaha
9 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 24:14.229 30.796 The Netherlands Honda
10 Andrea Bonacorsi Andrea Bonacorsi 24:22.036 38.603 Italy Ducati
11 Ben Watson Ben Watson 24:25.854 42.421 United Kingdom Triumph
12 Pauls Jonass Pauls Jonass 24:35.675 52.242 Latvia Kawasaki
13 Kevin Horgmo Kevin Horgmo 24:36.501 53.068 Norway Honda
14 Thibault Benistant Thibault Benistant 24:38.914 55.481 France Honda
15 Roan Van De Moosdijk Roan Van De Moosdijk 24:39.596 56.163 The Netherlands KTM
16 Oriol Oliver Oriol Oliver 24:40.440 57.007 Spain KTM
17 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen 24:40.772 57.339 South Africa Ducati
18 Alberto Forato Alberto Forato 24:56.150 1:12.717 Italy Fantic
19 Brent Van Doninck Brent Van Doninck 25:01.269 1:17.836 Belgium Fantic
20 Brian Hsu Brian Hsu 25:02.525 1:19.092 Germany Honda
21 Jeremy Seewer Jeremy Seewer 25:03.886 1:20.453 Switzerland Ducati
22 Yuri Quarti Yuri Quarti 25:08.891 1:25.458 Italy Husqvarna
23 Nico Greutmann Nico Greutmann 25:10.656 1:27.223 Honda
24 Tom Koch Tom Koch 25:11.319 1:27.886 Germany KTM
25 Jan Pancar Jan Pancar 25:19.591 1:36.158 Slovenia KTM
26 Federico Tuani Federico Tuani 25:22.117 1:38.684 Italy Honda
27 Rick Elzinga Rick Elzinga 25:25.225 1:41.792 The Netherlands Beta
28 Jorgen Talviku Jorgen Talviku 25:25.870 1:42.437 Estonia Yamaha
29 Alessandro Valeri Alessandro Valeri 23:48.332 -1 Lap Italy Honda
30 Mario Tamai Mario Tamai 23:52.216 3.884 Italy GasGas
31 Yuri Pasqualini Yuri Pasqualini 24:00.326 11.994 Italy Husqvarna
32 Mirko Dal Bosco Mirko Dal Bosco 24:09.784 21.452 Italy Ducati
33 Lorenzo Albieri Lorenzo Albieri 25:26.307 1:37.975 Italy Husqvarna
34 Cato Nickel Cato Nickel 15:51.605 -5 Laps Germany Honda
35 Nicholas Lapucci Nicholas Lapucci 13:29.220 -6 Laps Italy Honda
36 Theo Praun Theo Praun 10:38.537 -8 Laps Germany Yamaha
37 Adam Sterry Adam Sterry 4:41.850 -11 Laps United Kingdom KTM
38 Romain Febvre Romain Febvre 1:52.440 -12 Laps France Kawasaki
39 Ivo Monticelli Ivo Monticelli 2:07.440 15.000 Italy Kawasaki
40 Jago Geerts Jago Geerts 0.000 0.000 Belgium Beta
