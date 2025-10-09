2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Trentino (Italy): MXGP Results EMX125 & EMX250
April 19, 2026
MXGP Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Lucas Coenen
|23:43.433
|0.000
|KTM
|2
|Tom Vialle
|23:44.099
|0.666
|Honda
|3
|Andrea Adamo
|23:55.508
|12.075
|KTM
|4
|Kay de Wolf
|24:01.146
|17.713
|Husqvarna
|5
|Tim Gajser
|24:04.756
|21.323
|Yamaha
|6
|Ruben Fernandez
|24:10.135
|26.702
|Honda
|7
|Mattia Guadagnini
|24:12.144
|28.711
|KTM
|8
|Maxime Renaux
|24:13.352
|29.919
|Yamaha
|9
|Jeffrey Herlings
|24:14.229
|30.796
|Honda
|10
|Andrea Bonacorsi
|24:22.036
|38.603
|Ducati
|11
|Ben Watson
|24:25.854
|42.421
|Triumph
|12
|Pauls Jonass
|24:35.675
|52.242
|Kawasaki
|13
|Kevin Horgmo
|24:36.501
|53.068
|Honda
|14
|Thibault Benistant
|24:38.914
|55.481
|Honda
|15
|Roan Van De Moosdijk
|24:39.596
|56.163
|KTM
|16
|Oriol Oliver
|24:40.440
|57.007
|KTM
|17
|Calvin Vlaanderen
|24:40.772
|57.339
|Ducati
|18
|Alberto Forato
|24:56.150
|1:12.717
|Fantic
|19
|Brent Van Doninck
|25:01.269
|1:17.836
|Fantic
|20
|Brian Hsu
|25:02.525
|1:19.092
|Honda
|21
|Jeremy Seewer
|25:03.886
|1:20.453
|Ducati
|22
|Yuri Quarti
|25:08.891
|1:25.458
|Husqvarna
|23
|Nico Greutmann
|25:10.656
|1:27.223
|Honda
|24
|Tom Koch
|25:11.319
|1:27.886
|KTM
|25
|Jan Pancar
|25:19.591
|1:36.158
|KTM
|26
|Federico Tuani
|25:22.117
|1:38.684
|Honda
|27
|Rick Elzinga
|25:25.225
|1:41.792
|Beta
|28
|Jorgen Talviku
|25:25.870
|1:42.437
|Yamaha
|29
|Alessandro Valeri
|23:48.332
|-1 Lap
|Honda
|30
|Mario Tamai
|23:52.216
|3.884
|GasGas
|31
|Yuri Pasqualini
|24:00.326
|11.994
|Husqvarna
|32
|Mirko Dal Bosco
|24:09.784
|21.452
|Ducati
|33
|Lorenzo Albieri
|25:26.307
|1:37.975
|Husqvarna
|34
|Cato Nickel
|15:51.605
|-5 Laps
|Honda
|35
|Nicholas Lapucci
|13:29.220
|-6 Laps
|Honda
|36
|Theo Praun
|10:38.537
|-8 Laps
|Yamaha
|37
|Adam Sterry
|4:41.850
|-11 Laps
|KTM
|38
|Romain Febvre
|1:52.440
|-12 Laps
|Kawasaki
|39
|Ivo Monticelli
|2:07.440
|15.000
|Kawasaki
|40
|Jago Geerts
|0.000
|0.000
|Beta