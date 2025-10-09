2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Switzerland: MX2 Results EMX125 & EMX250
March 29, 2026
MX2 Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Sacha Coenen
|23:55.245
|0.000
|KTM
|2
|Camden McLellan
|24:00.945
|5.700
|Triumph
|3
|Valerio Lata
|24:08.267
|13.022
|Honda
|4
|Simon Längenfelder
|24:10.351
|15.106
|KTM
|5
|Mathis Valin
|24:12.746
|17.501
|Kawasaki
|6
|Liam Everts
|24:14.998
|19.753
|Husqvarna
|7
|Guillem Farres
|24:16.140
|20.895
|Triumph
|8
|Janis Martins Reisulis
|24:31.059
|35.814
|Yamaha
|9
|Julius Mikula
|24:33.519
|38.274
|KTM
|10
|Karlis Alberts Reisulis
|24:37.444
|42.199
|Yamaha
|11
|Cas Valk
|24:41.686
|46.441
|TM
|12
|Kay Karssemakers
|24:49.962
|54.717
|Kawasaki
|13
|Maxime Grau
|25:00.898
|1:05.653
|Honda
|14
|Jens Walvoort
|25:01.089
|1:05.844
|KTM
|15
|Pelle Gundersen
|25:13.707
|1:18.462
|Husqvarna
|16
|Ollie Colmer
|25:16.978
|1:21.733
|KTM
|17
|Samuel Oechslin
|25:20.015
|1:24.770
|KTM
|18
|Thomas Oechslin
|25:21.068
|1:25.823
|KTM
|19
|Morgan Bennati
|25:29.745
|1:34.500
|Triumph
|20
|Petr Rathousky
|25:39.262
|1:44.017
|KTM
|21
|Scott Smulders
|25:40.409
|1:45.164
|Husqvarna
|22
|Alessandro Gaspari
|25:40.720
|1:45.475
|KTM
|23
|Andrea Rossi
|25:54.613
|1:59.368
|KTM
|24
|Noel Zanocz
|23:06.469
|-1 Lap
|KTM
|25
|Rodolfo Bicalho
|24:14.266
|1:07.797
|KTM
|26
|Joshua Voelker
|24:18.845
|1:12.376
|KTM
|27
|Luca Diserens
|24:25.386
|1:18.917
|Honda
|28
|Lotte Van Drunen
|24:27.743
|1:21.274
|Yamaha
|29
|Martin Venhoda
|24:36.438
|1:29.969
|Honda
|30
|Remo Schudel
|19:57.435
|-3 Laps
|KTM