Supercross
Birmingham
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
250SX Showdown Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Haiden Deegan
  3. Seth Hammaker
MXGP of
Andalucia
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Tim Gajser
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Simon Längenfelder
  3. Sacha Coenen
GNCC
Camp Coker Bullet
Supercross
Detroit
450SX Combined Qualifying Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Malcolm Stewart
250SX East Combined Qualifying Results
  1. Seth Hammaker
  2. Cole Davies
  3. Devin Simonson
MXGP of
Switzerland
Sun Mar 29
MXGP Qualifying Race Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
  3. Tim Gajser
MX2 Qualifying Race Results
  1. Sacha Coenen
  2. Camden McLellan
  3. Valerio Lata
Supercross
St. Louis
Sat Apr 4
Supercross
Nashville
Sat Apr 11
2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Switzerland: MX2 Results

EMX125 & EMX250
Frauenfeld - Gachnang
Gachnang, Switzerland Switzerland
March 29, 2026

MX2 Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Sacha Coenen Sacha Coenen 23:55.245 0.000 Belgium KTM
2 Camden McLellan Camden McLellan 24:00.945 5.700 South Africa Triumph
3 Valerio Lata Valerio Lata 24:08.267 13.022 Italy Honda
4 Simon Längenfelder Simon Längenfelder 24:10.351 15.106 Germany KTM
5 Mathis Valin Mathis Valin 24:12.746 17.501 France Kawasaki
6 Liam Everts Liam Everts 24:14.998 19.753 Belgium Husqvarna
7 Guillem Farres Guillem Farres 24:16.140 20.895 Spain Triumph
8 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 24:31.059 35.814 Latvia Yamaha
9 Julius Mikula Julius Mikula 24:33.519 38.274 KTM
10 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 24:37.444 42.199 Latvia Yamaha
11 Cas Valk Cas Valk 24:41.686 46.441 The Netherlands TM
12 Kay Karssemakers Kay Karssemakers 24:49.962 54.717 The Netherlands Kawasaki
13 Maxime Grau Maxime Grau 25:00.898 1:05.653 France Honda
14 Jens Walvoort Jens Walvoort 25:01.089 1:05.844 The Netherlands KTM
15 Pelle Gundersen Pelle Gundersen 25:13.707 1:18.462 Norway Husqvarna
16 Ollie Colmer Ollie Colmer 25:16.978 1:21.733 United Kingdom KTM
17 Samuel Oechslin Samuel Oechslin 25:20.015 1:24.770 Switzerland KTM
18 Thomas Oechslin Thomas Oechslin 25:21.068 1:25.823 Switzerland KTM
19 Morgan Bennati Morgan Bennati 25:29.745 1:34.500 Italy Triumph
20 Petr Rathousky Petr Rathousky 25:39.262 1:44.017 Czechia KTM
21 Scott Smulders Scott Smulders 25:40.409 1:45.164 The Netherlands Husqvarna
22 Alessandro Gaspari Alessandro Gaspari 25:40.720 1:45.475 Italy KTM
23 Andrea Rossi Andrea Rossi 25:54.613 1:59.368 Italy KTM
24 Noel Zanocz Noel Zanocz 23:06.469 -1 Lap KTM
25 Rodolfo Bicalho Rodolfo Bicalho 24:14.266 1:07.797 Brazil KTM
26 Joshua Voelker Joshua Voelker 24:18.845 1:12.376 Germany KTM
27 Luca Diserens Luca Diserens 24:25.386 1:18.917 Switzerland Honda
28 Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen 24:27.743 1:21.274 The Netherlands Yamaha
29 Martin Venhoda Martin Venhoda 24:36.438 1:29.969 Czechia Honda
30 Remo Schudel Remo Schudel 19:57.435 -3 Laps Switzerland KTM
