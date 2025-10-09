Results Archive
Supercross
Birmingham
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
250SX Showdown Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Haiden Deegan
  3. Seth Hammaker
MXGP of
Andalucia
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Tim Gajser
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Simon Längenfelder
  3. Sacha Coenen
GNCC
Camp Coker Bullet
News
Supercross
Detroit
News
450SX Combined Qualifying Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Malcolm Stewart
250SX East Combined Qualifying Results
  1. Seth Hammaker
  2. Cole Davies
  3. Devin Simonson
MXGP of
Switzerland
Sun Mar 29
News
MXGP Qualifying Race Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
  3. Tim Gajser
MX2 Qualifying Race Results
  1. Sacha Coenen
  2. Camden McLellan
  3. Valerio Lata
Supercross
St. Louis
Sat Apr 4
News
Supercross
Nashville
Sat Apr 11
News
2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Switzerland: EMX250 Results

EMX125 & EMX250
Frauenfeld - Gachnang
Gachnang, Switzerland Switzerland
March 29, 2026

EMX250 Race 1 Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Francisco Garcia Francisco Garcia 29:28.375 0.000 Spain Kawasaki
2 Jake Cannon Jake Cannon 29:32.832 4.457 Kawasaki
3 Alexis Fueri Alexis Fueri 29:35.958 7.583 France Beta
4 Simone Mancini Simone Mancini 29:36.344 7.969 Italy Ducati
5 Bernardo Tiburcio Bernardo Tiburcio 29:43.408 15.033 Brazil Yamaha
6 Lyonel Reichl Lyonel Reichl 29:48.118 19.743 Liechtenstein KTM
7 Gyan Doensen Gyan Doensen 29:49.360 20.985 The Netherlands KTM
8 August Frisk August Frisk 29:49.783 21.408 Sweden KTM
9 Mano Faure Mano Faure 29:49.891 21.516 France Yamaha
10 Jules Pietre Jules Pietre 29:52.650 24.275 France Fantic
11 Liam Owens Liam Owens 30:00.493 32.118 Australia KTM
12 Nicolò Alvisi Nicolò Alvisi 30:04.186 35.811 Italy Honda
13 Nicolai Skovbjerg Nicolai Skovbjerg 30:06.056 37.681 Denmark Husqvarna
14 Adria Monne Adria Monne 30:11.959 43.584 Spain KTM
15 Francesco Bellei Francesco Bellei 30:18.438 50.063 Italy KTM
16 Niccolo Mannini Niccolo Mannini 30:20.429 52.054 Italy Triumph
17 Maximilian Ernecker Maximilian Ernecker 30:23.930 55.555 Austria KTM
18 Tom Brunet Tom Brunet 30:25.100 56.725 France Yamaha
19 Sebastian Leok Sebastian Leok 30:25.612 57.237 Estonia Husqvarna
20 Áron Katona Áron Katona 30:30.666 1:02.291 Hungary KTM
21 Maurizio Scollo Maurizio Scollo 30:33.127 1:04.752 Italy KTM
22 Manuel Carreras Manuel Carreras 30:34.973 1:06.598 Spain KTM
23 Maxime Lucas Maxime Lucas 30:41.943 1:13.568 Belgium KTM
24 Casper Lindmark Casper Lindmark 30:47.128 1:18.753 Sweden Husqvarna
25 Douwe Van Mechgelen Douwe Van Mechgelen 30:51.283 1:22.908 Belgium TM
26 Ian Ampoorter Ian Ampoorter 30:57.309 1:28.934 Belgium KTM
27 Mads Fredsoe Mads Fredsoe 30:59.803 1:31.428 Denmark KTM
28 Vaclav Janout Vaclav Janout 31:00.985 1:32.610 Czechia KTM
29 Jekabs Kubulins Jekabs Kubulins 31:04.036 1:35.661 Latvia Yamaha
30 Andrea Roberti Andrea Roberti 31:04.373 1:35.998 Italy KTM
31 Jarne Bervoets Jarne Bervoets 31:07.834 1:39.459 Belgium Yamaha
32 Leon Rudolph Leon Rudolph 31:08.914 1:40.539 Germany KTM
33 Cesar Paine Diaz Cesar Paine Diaz 29:45.799 -1 Lap Chile Husqvarna
34 Dean Gregoire Dean Gregoire 29:46.367 0.568 The Netherlands Husqvarna
35 Mateo Bernard Mateo Bernard 30:03.029 17.230 France Kawasaki
36 Joe Brookes Joe Brookes 30:04.201 18.402 United Kingdom Triumph
37 Cyril Elsener Cyril Elsener 20:06.359 -6 Laps Switzerland KTM
38 Alve Callemo Alve Callemo 7:35.874 -13 Laps Sweden Husqvarna
39 Brando Rispoli Brando Rispoli 2:14.174 -16 Laps Italy Beta
DNS Filippo Mantovani Filippo Mantovani Italy KTM
DNS Roan Tolsma Roan Tolsma The Netherlands Husqvarna
