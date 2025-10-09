2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Switzerland: EMX250 Results EMX125 & EMX250
March 29, 2026
EMX250 Race 1 Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Francisco Garcia
|29:28.375
|0.000
|Kawasaki
|2
|Jake Cannon
|29:32.832
|4.457
|Kawasaki
|3
|Alexis Fueri
|29:35.958
|7.583
|Beta
|4
|Simone Mancini
|29:36.344
|7.969
|Ducati
|5
|Bernardo Tiburcio
|29:43.408
|15.033
|Yamaha
|6
|Lyonel Reichl
|29:48.118
|19.743
|KTM
|7
|Gyan Doensen
|29:49.360
|20.985
|KTM
|8
|August Frisk
|29:49.783
|21.408
|KTM
|9
|Mano Faure
|29:49.891
|21.516
|Yamaha
|10
|Jules Pietre
|29:52.650
|24.275
|Fantic
|11
|Liam Owens
|30:00.493
|32.118
|KTM
|12
|Nicolò Alvisi
|30:04.186
|35.811
|Honda
|13
|Nicolai Skovbjerg
|30:06.056
|37.681
|Husqvarna
|14
|Adria Monne
|30:11.959
|43.584
|KTM
|15
|Francesco Bellei
|30:18.438
|50.063
|KTM
|16
|Niccolo Mannini
|30:20.429
|52.054
|Triumph
|17
|Maximilian Ernecker
|30:23.930
|55.555
|KTM
|18
|Tom Brunet
|30:25.100
|56.725
|Yamaha
|19
|Sebastian Leok
|30:25.612
|57.237
|Husqvarna
|20
|Áron Katona
|30:30.666
|1:02.291
|KTM
|21
|Maurizio Scollo
|30:33.127
|1:04.752
|KTM
|22
|Manuel Carreras
|30:34.973
|1:06.598
|KTM
|23
|Maxime Lucas
|30:41.943
|1:13.568
|KTM
|24
|Casper Lindmark
|30:47.128
|1:18.753
|Husqvarna
|25
|Douwe Van Mechgelen
|30:51.283
|1:22.908
|TM
|26
|Ian Ampoorter
|30:57.309
|1:28.934
|KTM
|27
|Mads Fredsoe
|30:59.803
|1:31.428
|KTM
|28
|Vaclav Janout
|31:00.985
|1:32.610
|KTM
|29
|Jekabs Kubulins
|31:04.036
|1:35.661
|Yamaha
|30
|Andrea Roberti
|31:04.373
|1:35.998
|KTM
|31
|Jarne Bervoets
|31:07.834
|1:39.459
|Yamaha
|32
|Leon Rudolph
|31:08.914
|1:40.539
|KTM
|33
|Cesar Paine Diaz
|29:45.799
|-1 Lap
|Husqvarna
|34
|Dean Gregoire
|29:46.367
|0.568
|Husqvarna
|35
|Mateo Bernard
|30:03.029
|17.230
|Kawasaki
|36
|Joe Brookes
|30:04.201
|18.402
|Triumph
|37
|Cyril Elsener
|20:06.359
|-6 Laps
|KTM
|38
|Alve Callemo
|7:35.874
|-13 Laps
|Husqvarna
|39
|Brando Rispoli
|2:14.174
|-16 Laps
|Beta
|DNS
|Filippo Mantovani
|KTM
|DNS
|Roan Tolsma
|Husqvarna