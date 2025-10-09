2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Switzerland: MXGP Results EMX125 & EMX250
March 29, 2026
MXGP Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Jeffrey Herlings
|24:40.782
|0.000
|Honda
|2
|Lucas Coenen
|24:42.792
|2.010
|KTM
|3
|Tim Gajser
|24:44.583
|3.801
|Yamaha
|4
|Andrea Adamo
|24:47.918
|7.136
|KTM
|5
|Maxime Renaux
|24:49.136
|8.354
|Yamaha
|6
|Kay de Wolf
|24:50.278
|9.496
|Husqvarna
|7
|Romain Febvre
|25:10.430
|29.648
|Kawasaki
|8
|Pauls Jonass
|25:11.791
|31.009
|Kawasaki
|9
|Alberto Forato
|25:14.673
|33.891
|Fantic
|10
|Ruben Fernandez
|25:21.342
|40.560
|Honda
|11
|Kevin Horgmo
|25:32.057
|51.275
|Honda
|12
|Jeremy Seewer
|25:34.088
|53.306
|Ducati
|13
|Calvin Vlaanderen
|25:35.130
|54.348
|Ducati
|14
|Oriol Oliver
|25:36.012
|55.230
|KTM
|15
|Brent Van Doninck
|25:54.140
|1:13.358
|Fantic
|16
|Arnaud Tonus
|26:03.588
|1:22.806
|Yamaha
|17
|Adam Sterry
|26:10.850
|1:30.068
|KTM
|18
|Tom Vialle
|26:12.041
|1:31.259
|Honda
|19
|Cato Nickel
|26:14.352
|1:33.570
|Honda
|20
|Mattia Guadagnini
|26:19.770
|1:38.988
|KTM
|21
|Tom Koch
|26:20.945
|1:40.163
|KTM
|22
|Roan Van De Moosdijk
|26:21.604
|1:40.822
|KTM
|23
|Noah Ludwig
|26:22.386
|1:41.604
|KTM
|24
|Jago Geerts
|26:22.575
|1:41.793
|Beta
|25
|Nico Greutmann
|24:53.945
|-1 Lap
|Honda
|26
|Romain Pape
|25:04.071
|10.126
|Yamaha
|27
|Nicolas Bender
|25:25.904
|31.959
|Husqvarna
|28
|Nico Häusermann
|25:44.485
|50.540
|Triumph
|29
|Loris Freidig
|25:46.352
|52.407
|Fantic
|30
|Ben Watson
|26:00.256
|1:06.311
|Triumph
|31
|Mike Gwerder
|26:46.475
|1:52.530
|KTM
|32
|Ramon Keller
|25:15.877
|-2 Laps
|KTM
|33
|Jan Pancar
|14:41.480
|-6 Laps
|KTM
|34
|Robin Scheiben
|17:51.853
|3:10.373
|Triumph
|35
|Rick Elzinga
|13:49.652
|-7 Laps
|Beta
|DNS
|Justin Trache
|Triumph