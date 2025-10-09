Supercross
Birmingham
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
250SX Showdown Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Haiden Deegan
  3. Seth Hammaker
MXGP of
Andalucia
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Tim Gajser
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Simon Längenfelder
  3. Sacha Coenen
GNCC
Camp Coker Bullet
Supercross
Detroit
450SX Combined Qualifying Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Malcolm Stewart
250SX East Combined Qualifying Results
  1. Seth Hammaker
  2. Cole Davies
  3. Devin Simonson
MXGP of
Switzerland
Sun Mar 29
MXGP Qualifying Race Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
  3. Tim Gajser
MX2 Qualifying Race Results
  1. Sacha Coenen
  2. Camden McLellan
  3. Valerio Lata
Supercross
St. Louis
Sat Apr 4
Supercross
Nashville
Sat Apr 11
2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Switzerland: MXGP Results

EMX125 & EMX250
Frauenfeld - Gachnang
Gachnang, Switzerland Switzerland
March 29, 2026

MXGP Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 24:40.782 0.000 The Netherlands Honda
2 Lucas Coenen Lucas Coenen 24:42.792 2.010 Belgium KTM
3 Tim Gajser Tim Gajser 24:44.583 3.801 Slovenia Yamaha
4 Andrea Adamo Andrea Adamo 24:47.918 7.136 Italy KTM
5 Maxime Renaux Maxime Renaux 24:49.136 8.354 France Yamaha
6 Kay de Wolf Kay de Wolf 24:50.278 9.496 The Netherlands Husqvarna
7 Romain Febvre Romain Febvre 25:10.430 29.648 France Kawasaki
8 Pauls Jonass Pauls Jonass 25:11.791 31.009 Latvia Kawasaki
9 Alberto Forato Alberto Forato 25:14.673 33.891 Italy Fantic
10 Ruben Fernandez Ruben Fernandez 25:21.342 40.560 Spain Honda
11 Kevin Horgmo Kevin Horgmo 25:32.057 51.275 Norway Honda
12 Jeremy Seewer Jeremy Seewer 25:34.088 53.306 Switzerland Ducati
13 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen 25:35.130 54.348 South Africa Ducati
14 Oriol Oliver Oriol Oliver 25:36.012 55.230 Spain KTM
15 Brent Van Doninck Brent Van Doninck 25:54.140 1:13.358 Belgium Fantic
16 Arnaud Tonus Arnaud Tonus 26:03.588 1:22.806 Switzerland Yamaha
17 Adam Sterry Adam Sterry 26:10.850 1:30.068 United Kingdom KTM
18 Tom Vialle Tom Vialle 26:12.041 1:31.259 France Honda
19 Cato Nickel Cato Nickel 26:14.352 1:33.570 Germany Honda
20 Mattia Guadagnini Mattia Guadagnini 26:19.770 1:38.988 Italy KTM
21 Tom Koch Tom Koch 26:20.945 1:40.163 Germany KTM
22 Roan Van De Moosdijk Roan Van De Moosdijk 26:21.604 1:40.822 The Netherlands KTM
23 Noah Ludwig Noah Ludwig 26:22.386 1:41.604 Germany KTM
24 Jago Geerts Jago Geerts 26:22.575 1:41.793 Belgium Beta
25 Nico Greutmann Nico Greutmann 24:53.945 -1 Lap Honda
26 Romain Pape Romain Pape 25:04.071 10.126 France Yamaha
27 Nicolas Bender Nicolas Bender 25:25.904 31.959 Switzerland Husqvarna
28 Nico Häusermann Nico Häusermann 25:44.485 50.540 Switzerland Triumph
29 Loris Freidig Loris Freidig 25:46.352 52.407 Switzerland Fantic
30 Ben Watson Ben Watson 26:00.256 1:06.311 United Kingdom Triumph
31 Mike Gwerder Mike Gwerder 26:46.475 1:52.530 Switzerland KTM
32 Ramon Keller Ramon Keller 25:15.877 -2 Laps Switzerland KTM
33 Jan Pancar Jan Pancar 14:41.480 -6 Laps Slovenia KTM
34 Robin Scheiben Robin Scheiben 17:51.853 3:10.373 Switzerland Triumph
35 Rick Elzinga Rick Elzinga 13:49.652 -7 Laps The Netherlands Beta
DNS Justin Trache Justin Trache Germany Triumph
