Results Archive
Supercross
Salt Lake City
450SX Main Event Results
  1. Chase Sexton
  2. Justin Cooper
  3. Jorge Prado
250SX Showdown Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Levi Kitchen
  3. Max Anstie
GNCC
Powerline Park
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Craig Delong
  3. Kailub Russell
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Brody Johnson
  3. Jason T Tino
MXGP of
France
MXGP Qualifying Race Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Kay de Wolf
  3. Lucas Coenen
MX2 Qualifying Race Results
  1. Mathis Valin
  2. Liam Everts
  3. Janis Martins Reisulis
Motocross
Fox Raceway
Sat May 30
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Chase Sexton
  3. Dylan Ferrandis
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
MXGP of
Liqui Moly Germany
Sun May 31
WMX
Hangtown WMX
Fri Jun 5
GNCC
Watkins Glen International
Sat Jun 6
Motocross
Hangtown
Sat Jun 6
2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of France: WMX Results

WMX & EMX125
Lacapelle-Marival
Occitanie, France France
Live Now

WMX Race 1 Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Kiara Fontanesi Kiara Fontanesi 25:25.340 0.000 Italy GasGas
2 Daniela Guillen Daniela Guillen 25:34.926 9.586 Spain GasGas
3 April Franzoni April Franzoni 26:04.757 39.417 France Honda
4 Malou Jakobsen Malou Jakobsen 26:39.844 1:14.504 Denmark KTM
5 Lynn Valk Lynn Valk 26:42.614 1:17.274 The Netherlands TM
6 Amandine Verstappen Amandine Verstappen 26:47.022 1:21.682 Belgium Yamaha
7 Lucy Barker Lucy Barker 27:07.011 1:41.671 United Kingdom KTM
8 Tyra Bäckström Tyra Bäckström 27:19.387 1:54.047 Sweden GasGas
9 Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen 25:27.449 -1 Lap The Netherlands Yamaha
10 Shana Van Der Vlist Shana Van Der Vlist 25:38.535 11.086 The Netherlands Yamaha
11 Danee Gelissen Danee Gelissen 25:40.176 12.727 The Netherlands Husqvarna
12 Courtney Duncan Courtney Duncan 25:49.588 22.139 New Zealand Kawasaki
13 Jenny Engeland Jenny Engeland 26:17.719 50.270 Norway Husqvarna
14 Mathea Seleboe Mathea Seleboe 26:21.400 53.951 Norway Kawasaki
15 Nellie Fransson Nellie Fransson 26:29.922 1:02.473 Sweden Yamaha
16 Amber Simons Amber Simons 26:35.312 1:07.863 The Netherlands Triumph
17 Hilda Sjöberg Hilda Sjöberg 26:42.067 1:14.618 Sweden Honda
18 Laura Raunkjaer Laura Raunkjaer 26:52.647 1:25.198 Denmark Honda
19 Luanna Neves Luanna Neves 27:02.634 1:35.185 Brazil Honda
20 Rosalita Hovind Rosalita Hovind 27:04.887 1:37.438 Norway Kawasaki
21 Aneta Cepelakova Aneta Cepelakova 27:12.811 1:45.362 Czechia Yamaha
22 Lisa Guerber Lisa Guerber 27:14.483 1:47.034 France Honda
23 Elena Kapsamer Elena Kapsamer 27:16.887 1:49.438 Austria KTM
24 Fiona Hoppe Fiona Hoppe 27:27.222 1:59.773 Germany Triumph
25 Barbara Aagaard Andersen Barbara Aagaard Andersen 27:34.141 2:06.692 Denmark Honda
26 Jana Bohle Jana Bohle 25:42.920 -2 Laps Austria Husqvarna
27 Wilma Hansson Wilma Hansson 25:58.814 15.894 Sweden Husqvarna
28 Kyshara Das Kyshara Das 26:01.697 18.777 The Netherlands Fantic
29 Adrija Skudutyte Adrija Skudutyte 26:02.342 19.422 Lithuania KTM
30 Sandra Weny Sandra Weny 26:13.602 30.682 Germany Kawasaki
31 Maxime Breugelmans Maxime Breugelmans 26:13.837 30.917 Belgium KTM
32 Wiktoria Kupczyk Wiktoria Kupczyk 26:16.626 33.706 Poland Triumph
33 Lea Lesoil Lea Lesoil 26:19.937 37.017 France Yamaha
34 Natalia Rosado Natalia Rosado 26:40.522 57.602 Spain Honda
35 Lexi Pachmann Lexi Pachmann 26:41.704 58.784 Germany KTM
36 Britt Van Muylem Britt Van Muylem 27:10.955 1:28.035 Belgium Husqvarna
37 Amélie Giraud Amélie Giraud 27:44.965 2:02.045 France Honda
38 Elsa Andersson Lof Elsa Andersson Lof 13:27.613 -7 Laps Sweden Yamaha
39 Alice Stefani Alice Stefani 14:19.088 -8 Laps France Honda
40 Alexandra Massury Alexandra Massury 4:00.355 -12 Laps Germany KTM
DNS Chantal Pavoni Chantal Pavoni Italy Honda
DNS Louna Masset Louna Masset France Yamaha
