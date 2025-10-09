2026 FIM Motocross World Championship MXGP of France: WMX Results WMX & EMX125
WMX Race 1 Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Kiara Fontanesi
|25:25.340
|0.000
|GasGas
|2
|Daniela Guillen
|25:34.926
|9.586
|GasGas
|3
|April Franzoni
|26:04.757
|39.417
|Honda
|4
|Malou Jakobsen
|26:39.844
|1:14.504
|KTM
|5
|Lynn Valk
|26:42.614
|1:17.274
|TM
|6
|Amandine Verstappen
|26:47.022
|1:21.682
|Yamaha
|7
|Lucy Barker
|27:07.011
|1:41.671
|KTM
|8
|Tyra Bäckström
|27:19.387
|1:54.047
|GasGas
|9
|Lotte Van Drunen
|25:27.449
|-1 Lap
|Yamaha
|10
|Shana Van Der Vlist
|25:38.535
|11.086
|Yamaha
|11
|Danee Gelissen
|25:40.176
|12.727
|Husqvarna
|12
|Courtney Duncan
|25:49.588
|22.139
|Kawasaki
|13
|Jenny Engeland
|26:17.719
|50.270
|Husqvarna
|14
|Mathea Seleboe
|26:21.400
|53.951
|Kawasaki
|15
|Nellie Fransson
|26:29.922
|1:02.473
|Yamaha
|16
|Amber Simons
|26:35.312
|1:07.863
|Triumph
|17
|Hilda Sjöberg
|26:42.067
|1:14.618
|Honda
|18
|Laura Raunkjaer
|26:52.647
|1:25.198
|Honda
|19
|Luanna Neves
|27:02.634
|1:35.185
|Honda
|20
|Rosalita Hovind
|27:04.887
|1:37.438
|Kawasaki
|21
|Aneta Cepelakova
|27:12.811
|1:45.362
|Yamaha
|22
|Lisa Guerber
|27:14.483
|1:47.034
|Honda
|23
|Elena Kapsamer
|27:16.887
|1:49.438
|KTM
|24
|Fiona Hoppe
|27:27.222
|1:59.773
|Triumph
|25
|Barbara Aagaard Andersen
|27:34.141
|2:06.692
|Honda
|26
|Jana Bohle
|25:42.920
|-2 Laps
|Husqvarna
|27
|Wilma Hansson
|25:58.814
|15.894
|Husqvarna
|28
|Kyshara Das
|26:01.697
|18.777
|Fantic
|29
|Adrija Skudutyte
|26:02.342
|19.422
|KTM
|30
|Sandra Weny
|26:13.602
|30.682
|Kawasaki
|31
|Maxime Breugelmans
|26:13.837
|30.917
|KTM
|32
|Wiktoria Kupczyk
|26:16.626
|33.706
|Triumph
|33
|Lea Lesoil
|26:19.937
|37.017
|Yamaha
|34
|Natalia Rosado
|26:40.522
|57.602
|Honda
|35
|Lexi Pachmann
|26:41.704
|58.784
|KTM
|36
|Britt Van Muylem
|27:10.955
|1:28.035
|Husqvarna
|37
|Amélie Giraud
|27:44.965
|2:02.045
|Honda
|38
|Elsa Andersson Lof
|13:27.613
|-7 Laps
|Yamaha
|39
|Alice Stefani
|14:19.088
|-8 Laps
|Honda
|40
|Alexandra Massury
|4:00.355
|-12 Laps
|KTM
|DNS
|Chantal Pavoni
|Honda
|DNS
|Louna Masset
|Yamaha