Revised: May 6 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 10
| Seth Hammaker
| Bainbridge, PA
| Kawasaki KX250
| 19
| Max Vohland
| Sacramento, CA
| Yamaha YZ250F
| 22
| Coty Schock
| Dover, DE
| Yamaha YZ250F
| 25
| Nate Thrasher
| Livingston, TN
| Yamaha YZ250F
| 34
| Ryder DiFrancesco
| Bakersfield, CA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 37
| Cole Davies
| Waitoki, New Zealand
| Yamaha YZ250F
| 38
| Haiden Deegan
| Temecula, CA
| Yamaha YZ250F
| 40
| Parker Ross
| Herald, CA
| Yamaha YZ250F
| 43
| Lux Turner
| Gardnerville, NV
| Yamaha YZ250F
| 47
| Levi Kitchen
| Washougal, WA
| Kawasaki KX250
| 53
| Henry Miller
| Rochester, MN
| Kawasaki KX250
| 58
| Daxton Bennick
| Morganton, NC
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 60
| Hunter Yoder
| Menifee, CA
| Yamaha YZ250F
| 61
| Max Anstie
| Newbury, England, United Kingdom
| Yamaha YZ250F
| 65
| Marshal Weltin
| Ubly, MI
| Kawasaki KX250
| 71
| Carson Mumford
| Simi Valley, CA
| KTM 250 SX-F
| 73
| Gavin Towers
| Venetia, PA
| Honda CRF250R
| 77
| Derek Kelley
| Riverside, CA
| Kawasaki KX250
| 83
| Justin Rodbell
| Prince Frederick, MD
| Honda CRF250R
| 89
| Devin Simonson
| Laurinburg, NC
| Yamaha YZ250F
| 95
| Luke Neese
| Jamestown, NC
| Honda CRF250R
| 99
| Kayden Minear
| Western Australia
| Yamaha YZ250F
| 101
| Luke Clout
| Sydney, Australia
| Kawasaki KX250
| 105
| Marcus Phelps
| New
| Cairo, GA
| KTM 250 SX-F
| 115
| Maxwell Sanford
| New
| Pasadena, MD
| Kawasaki KX250
| 131
| Crockett Myers
| Navasota, TX
| Yamaha YZ250F
| 137
| Ayden Shive
| Dade City, FL
| Yamaha YZ250F
| 138
| David Pulley
| Lake Elsinore, CA
| Yamaha YZ250F
| 141
| Nick Romano
| Bayside, NY
| Kawasaki KX250
| 142
Cameron McAdoo
| Sioux City, IA
| Kawasaki KX250
| 143
| Jaxen Driskell
| New
| Tabor, IA
| KTM 250 SX-F
| 146
| Hayes Edwards
| New
| Montgomery, TX
| Yamaha YZ250F
| 148
| Kyle Peters
| Greensboro, NC
| Kawasaki KX250
| 155
| Dylan Cunha
| Modesto, CA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 173
| Hunter Schlosser
| El Paso, TX
| Honda CRF250R
| 175
| Kaden Lewis
| Kingman, AZ
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 180
| Landen Gordon
| Murrieta, CA
| Yamaha YZ250F
| 197
| Brian Saunier
| Cairo, GA
| KTM 250 SX-F
| 224
| Joshua Varize
| New
| Perris, CA
| Kawasaki KX250
| 237
| Robbie Wageman
| Newhall, CA
| Yamaha YZ250F
| 296
| Ryder Floyd
| New
| Paris, TX
| Honda CRF250R
| 388
| Brandon Ray
| New
| Fremont, CA
| Triumph TF 250-X
| 425
| Reven Gordon
| New
| Murrieta, CA
| Kawasaki KX250
| 492
| Landon Hartz
| Wilsonville, AL
| Yamaha YZ250F
| 511
| Jace Kessler
| New
| Eagle, MI
| KTM 250 SX-F
| 775
| CJ Benard
| Peoria, AZ
| Yamaha YZ250F
| 800
| Preston Masciangelo
| New
| Brantford, ON
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 809
| Brayden Ehlermann
| Westtown, NY
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 873
| Ronnie Orres
| Fort Dodge, IA
| Honda CRF250R
| 877
| Anthony Castaneda
| New
| North Fork, CA
| Yamaha YZ250F
| 900
| Keegan Rowley
| Channahon, IL
| Yamaha YZ250F