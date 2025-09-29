Results Archive
Supercross
Philadelphia
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Cooper Webb
  3. Hunter Lawrence
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Daxton Bennick
  3. Seth Hammaker
GNCC
The Old Gray
News
Overall Race Results
  1. Jordan Ashburn
  2. Steward Baylor
  3. Kailub Russell
XC2 Pro Race Results
  1. Jason T Tino
  2. Angus Riordan
  3. Jhak Walker
Supercross
Denver
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Ryder DiFrancesco
Upcoming
Supercross
Salt Lake City
Sat May 9
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
250SX Showdown Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Max Vohland
  3. Coty Schock
Upcoming
GNCC
Powerline Park
Sat May 16
News
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Salt Lake City: 250SX Showdown Results

250SX East/West Showdown
KTM Junior SX
Rice-Eccles Stadium
Salt Lake City, UT United States
May 9, 2026

250SX Showdown Provisional Entry List

Revised: May 6 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
19 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
22 Coty Schock Coty Schock Dover, DE United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ250F
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
53 Henry Miller Henry Miller Rochester, MN United States Kawasaki KX250
58 Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
60 Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
61 Max Anstie Max Anstie Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
73 Gavin Towers Gavin Towers Venetia, PA United States Honda CRF250R
77 Derek Kelley Derek Kelley Riverside, CA United States Kawasaki KX250
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF250R
89 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States Yamaha YZ250F
95 Luke Neese Luke Neese Jamestown, NC United States Honda CRF250R
99 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia Yamaha YZ250F
101 Luke Clout Luke Clout Sydney, Australia Australia Kawasaki KX250
105 Marcus Phelps Marcus Phelps New Cairo, GA United States KTM 250 SX-F
115 Maxwell Sanford Maxwell Sanford New Pasadena, MD United States Kawasaki KX250
131 Crockett Myers Crockett Myers Navasota, TX United States Yamaha YZ250F
137 Ayden Shive Ayden Shive Dade City, FL United States Yamaha YZ250F
138 David Pulley David Pulley Lake Elsinore, CA United States Yamaha YZ250F
141 Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States Kawasaki KX250
142 Cameron McAdoo
Cameron McAdoo 		Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
143 Jaxen Driskell Jaxen Driskell New Tabor, IA United States KTM 250 SX-F
146 Hayes Edwards Hayes Edwards New Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
148 Kyle Peters Kyle Peters Greensboro, NC United States Kawasaki KX250
155 Dylan Cunha Dylan Cunha Modesto, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
173 Hunter Schlosser Hunter Schlosser El Paso, TX United States Honda CRF250R
175 Kaden Lewis Kaden Lewis Kingman, AZ United States GasGas MC 250F Factory Edition
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
197 Brian Saunier Brian Saunier Cairo, GA United States KTM 250 SX-F
224 Joshua Varize Joshua Varize New Perris, CA United States Kawasaki KX250
237 Robbie Wageman Robbie Wageman Newhall, CA United States Yamaha YZ250F
296 Ryder Floyd Ryder Floyd New Paris, TX United States Honda CRF250R
388 Brandon Ray Brandon Ray New Fremont, CA United States Triumph TF 250-X
425 Reven Gordon Reven Gordon New Murrieta, CA United States Kawasaki KX250
492 Landon Hartz Landon Hartz Wilsonville, AL United States Yamaha YZ250F
511 Jace Kessler Jace Kessler New Eagle, MI United States KTM 250 SX-F
775 CJ Benard CJ Benard Peoria, AZ United States Yamaha YZ250F
800 Preston Masciangelo Preston Masciangelo New Brantford, ON Canada GasGas MC 250F Factory Edition
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
873 Ronnie Orres Ronnie Orres Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
877 Anthony Castaneda Anthony Castaneda New North Fork, CA United States Yamaha YZ250F
900 Keegan Rowley Keegan Rowley Channahon, IL United States Yamaha YZ250F
