Revised: May 6 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 1
| Cooper Webb
| Newport, NC
| Yamaha YZ450F
| 3
| Eli Tomac
| Cortez, CO
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 4
| Chase Sexton
| La Moille, IL
| Kawasaki KX450SR
| 11
| Kyle Chisholm
| Clearwater, FL
| Kawasaki KX450
| 12
| Shane McElrath
| Canton, NC
| Honda CRF450R
| 14
| Dylan Ferrandis
| Avignon, France
| Ducati Desmo 450MX
| 15
| Dean Wilson
| Scotland, United Kingdom
| Honda CRF450R
| 20
| Jordon Smith
| Belmont, NC
| Triumph TF 450-X
| 26
| Jorge Prado
| Lugo, Spain
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 27
| Malcolm Stewart
| Haines City, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 28
| Christian Craig
| Temecula, CA
| Honda CRF450R
| 32
| Justin Cooper
| Cold Spring Harbor, NY
| Yamaha YZ450F
| 36
| Garrett Marchbanks
| Coalville, UT
| Kawasaki KX450SR
| 41
| Mitchell Harrison
| Lansing, MI
| Kawasaki KX450
| 45
| Colt Nichols
| Muskogee, OK
| Suzuki RM-Z450
| 46
| Justin Hill
| Yoncalla, OR
| KTM 450 SX-F
| 51
| Justin Barcia
| Monroe, NY
| Ducati Desmo 450MX
| 62
| Grant Harlan
| Justin, TX
| KTM 450 SX-F
| 63
| Fredrik Noren
| Lidköping, Sweden
| Yamaha YZ450F
| 66
| Cole Thompson
| New
| Brigden, ON
| Yamaha YZ250F
| 78
| Kevin Moranz
| Topeka, KS
| KTM 450 SX-F
| 87
| Jeremy Hand
| Mantua, OH
| Honda CRF450R
| 90
| John Short
| Pilot Point, TX
| Honda CRF450R
| 94
| Ken Roczen
| Mattstedt, Germany
| Suzuki RM-Z450
| 96
| Hunter Lawrence
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 118
| Cheyenne Harmon
| Ovilla, TX
| Kawasaki KX450
| 123
| Anthony Rodriguez
| Caracacus, Venezuela
| KTM 450 SX-F
| 124
| Justin Starling
| Deland, FL
| KTM 450 SX-F
| 169
| Logan Karnow
| Vermilion, OH
| Kawasaki KX450
| 208
| Logan Leitzel
| New
| Dillsburg, PA
| Kawasaki KX450
| 214
| Tyler Gibbs
| Deroche, BC
| Yamaha YZ250F
| 281
| Cory Carsten
| Bayville, NJ
| Suzuki RM-Z450
| 316
| Ty Freehill
| Rescue, CA
| Honda CRF250R
| 411
| Scott Meshey
| Zephyrhills, FL
| Husqvarna FC 450
| 501
| Scotty Wennerstrom
| Tyler, TX
| KTM 350 SX-F
| 519
| Josh Cartwright
| Fort Worth, TX
| Kawasaki KX450
| 538
| Addison Emory IV
| Owasso, OK
| Yamaha YZ250F
| 637
| Robert Piazza
| Easton, PA
| Yamaha YZ450F
| 711
| Tristan Lane
| Deland, FL
| Yamaha YZ450F
| 719
| Vince Friese
| Cape Girardeau, MO
| Kawasaki KX450
| 784
| Cade Clason
| Arcadia, OH
| Kawasaki KX450
| 874
| Zack Williams
| Elko, MN
| Honda CRF450R
| 891
| Justin Bogle
| Cushing, OK
| Suzuki RM-Z450
| 976
| Josh Greco
| Olivehurst, CA
| Kawasaki KX450
| 996
| Preston Taylor
| Hastings, NE
| Kawasaki KX450