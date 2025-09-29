Results Archive
Supercross
Philadelphia
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Cooper Webb
  3. Hunter Lawrence
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Daxton Bennick
  3. Seth Hammaker
Full Results
GNCC
The Old Gray
News
Overall Race Results
  1. Jordan Ashburn
  2. Steward Baylor
  3. Kailub Russell
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Jason T Tino
  2. Angus Riordan
  3. Jhak Walker
Full Results
Supercross
Denver
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
Upcoming
Supercross
Salt Lake City
Sat May 9
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX Showdown Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Max Vohland
  3. Coty Schock
Full Entry List
Upcoming
GNCC
Powerline Park
Sat May 16
News
Full Schedule

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Salt Lake City: 450SX Results

250SX East/West Showdown
KTM Junior SX
Rice-Eccles Stadium
Salt Lake City, UT United States
May 9, 2026

450SX Provisional Entry List

Revised: May 6 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
11 Kyle Chisholm Kyle Chisholm Clearwater, FL United States Kawasaki KX450
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Honda CRF450R
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
15 Dean Wilson Dean Wilson Scotland, United Kingdom United Kingdom Honda CRF450R
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
46 Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
51 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
66 Cole Thompson Cole Thompson New Brigden, ON Canada Yamaha YZ250F
78 Kevin Moranz Kevin Moranz Topeka, KS United States KTM 450 SX-F
87 Jeremy Hand Jeremy Hand Mantua, OH United States Honda CRF450R
90 John Short John Short Pilot Point, TX United States Honda CRF450R
94 Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
118 Cheyenne Harmon Cheyenne Harmon Ovilla, TX United States Kawasaki KX450
123 Anthony Rodriguez Anthony Rodriguez Caracacus, Venezuela Venezuela KTM 450 SX-F
124 Justin Starling Justin Starling Deland, FL United States KTM 450 SX-F
169 Logan Karnow Logan Karnow Vermilion, OH United States Kawasaki KX450
208 Logan Leitzel Logan Leitzel New Dillsburg, PA United States Kawasaki KX450
214 Tyler Gibbs Tyler Gibbs Deroche, BC Canada Yamaha YZ250F
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z450
316 Ty Freehill Ty Freehill Rescue, CA United States Honda CRF250R
411 Scott Meshey Scott Meshey Zephyrhills, FL United States Husqvarna FC 450
501 Scotty Wennerstrom Scotty Wennerstrom Tyler, TX United States KTM 350 SX-F
519 Josh Cartwright Josh Cartwright Fort Worth, TX United States Kawasaki KX450
538 Addison Emory IV Addison Emory IV Owasso, OK United States Yamaha YZ250F
637 Robert Piazza Robert Piazza Easton, PA United States Yamaha YZ450F
711 Tristan Lane Tristan Lane Deland, FL United States Yamaha YZ450F
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
784 Cade Clason Cade Clason Arcadia, OH United States Kawasaki KX450
874 Zack Williams Zack Williams Elko, MN United States Honda CRF450R
891 Justin Bogle Justin Bogle Cushing, OK United States Suzuki RM-Z450
976 Josh Greco Josh Greco Olivehurst, CA United States Kawasaki KX450
996 Preston Taylor Preston Taylor Hastings, NE United States Kawasaki KX450
Read Now
June 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The June 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted