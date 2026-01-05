2026 Progressive GNCC Racing The Dukes: XC2 Pro Results
April 18, 2026
XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Jason T Tino
|03:05:20.350
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|2
|Jhak Walker
|03:06:10.579
|Morrisonville, IL
|Beta
|3
|Gavin Simon
|03:09:23.699
|Bennington, VT
|Husqvarna
|4
|Brody Johnson
|03:13:38.898
|Landrum, SC
|Husqvarna
|5
|Jason C Lipscomb
|03:17:52.299
|Parkersburg, WV
|Honda
|6
|Angus Riordan
|03:18:22.012
|Australia
|Honda
|7
|Christopher T Parris
|03:11:45.259
|Sugar Valley, GA
|Honda
|8
|Toby D Cleveland
|01:30:21.019
|Erin, NY
|Husqvarna