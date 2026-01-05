2026 Progressive GNCC Racing The Dukes: Overall Results
April 18, 2026
Overall Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Jordan Ashburn
|03:02:17.438
|Cookeville, TN
|Honda
|2
|Liam Draper
|03:02:22.819
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|3
|Craig Delong
|03:02:28.010
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|4
|Kailub Russell
|03:04:21.810
|Boonville, NC
|Yamaha
|5
|Michael Witkowski
|03:04:42.952
|North Liberty, IN
|Honda
|6
|Ben Kelley
|03:04:48.495
|Harwinton, CT
|KTM
|7
|Jason T Tino
|03:05:20.350
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|8
|Grant Baylor
|03:05:43.730
|Belton, SC
|Kawasaki
|9
|Jhak Walker
|03:06:10.579
|Morrisonville, IL
|Beta
|10
|Gavin Simon
|03:09:23.699
|Bennington, VT
|Husqvarna
|11
|Chase N Landers
|03:10:19.838
|Monterey, TN
|KTM
|12
|Josh Strang
|03:10:20.679
|Inverell, Australia
|Beta
|13
|Ryder Lafferty
|03:11:16.170
|Millville, NJ
|Honda
|14
|Hunter Smith
|03:12:09.029
|Gainesville, TX
|Husqvarna
|15
|James Jenkins
|03:12:20.780
|House Springs, MO
|Triumph
|16
|Will C Sievenpiper
|03:13:20.499
|Cumming, GA
|Kawasaki
|17
|Brayden Baisley
|03:13:28.936
|Crossville, TN
|Yamaha
|18
|Brody Johnson
|03:13:38.898
|Landrum, SC
|Husqvarna
|19
|Lane Whitmer
|03:13:42.089
|Amity, PA
|GasGas
|20
|Ryan Amancio
|03:14:14.140
|New Milford, CT
|KTM
|30
|Josh Toth
|03:19:39.079
|Winstead, CT
|Kawasaki
|174
|Grant Davis
|01:52:05.193
|Meshoppen, PA
|KTM
|178
|Thad Duvall
|00:53:46.878
|Williamstown, WV
|Husqvarna
|185
|Steward Baylor
|00:25:17.778
|Belton, SC
|Kawasaki
|DNF
|Cody J Barnes
|00:00:00.000
|Sterling, IL
|Beta