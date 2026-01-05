Results Archive
Supercross
Nashville
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Cooper Webb
  3. Ken Roczen
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Nate Thrasher
  3. Devin Simonson
MXGP of
Sardegna
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Kay de Wolf
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Sacha Coenen
  3. Liam Everts
GNCC
The Dukes
Overall Race Results
  1. Jordan Ashburn
  2. Liam Draper
  3. Craig Delong
XC2 Pro Race Results
  1. Jason T Tino
  2. Jhak Walker
  3. Gavin Simon
Supercross
Cleveland
450SX Results
  1. Ken Roczen
  2. Cooper Webb
  3. Justin Cooper
250SX East Results
  1. Nate Thrasher
  2. Landen Gordon
  3. Cole Davies
MXGP of
Trentino
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Tim Gajser
  3. Tom Vialle
MX2 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Guillem Farres
  3. Mathis Valin
Upcoming
Supercross
Philadelphia
Sat Apr 25
Upcoming
GNCC
The Old Gray
Sat May 2
Upcoming
Supercross
Denver
Sat May 2
2026 Progressive GNCC Racing
The Dukes: Overall Results

Mine Made Adventure Park
Leburn, KY United States
April 18, 2026

Overall Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 03:02:17.438 Cookeville, TN United States Honda
2 Liam Draper Liam Draper 03:02:22.819 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
3 Craig Delong Craig Delong 03:02:28.010 Morgantown, PA United States Husqvarna
4 Kailub Russell Kailub Russell 03:04:21.810 Boonville, NC United States Yamaha
5 Michael Witkowski Michael Witkowski 03:04:42.952 North Liberty, IN United States Honda
6 Ben Kelley Ben Kelley 03:04:48.495 Harwinton, CT United States KTM
7 Jason T Tino Jason T Tino 03:05:20.350 Phillipsburg, NJ United States KTM
8 Grant Baylor Grant Baylor 03:05:43.730 Belton, SC United States Kawasaki
9 Jhak Walker Jhak Walker 03:06:10.579 Morrisonville, IL United States Beta
10 Gavin Simon Gavin Simon 03:09:23.699 Bennington, VT United States Husqvarna
11 Chase N Landers Chase N Landers 03:10:19.838 Monterey, TN United States KTM
12 Josh Strang Josh Strang 03:10:20.679 Inverell, Australia Australia Beta
13 Ryder Lafferty Ryder Lafferty 03:11:16.170 Millville, NJ United States Honda
14 Hunter Smith Hunter Smith 03:12:09.029 Gainesville, TX United States Husqvarna
15 James Jenkins James Jenkins 03:12:20.780 House Springs, MO United States Triumph
16 Will C Sievenpiper Will C Sievenpiper 03:13:20.499 Cumming, GA United States Kawasaki
17 Brayden Baisley Brayden Baisley 03:13:28.936 Crossville, TN United States Yamaha
18 Brody Johnson Brody Johnson 03:13:38.898 Landrum, SC United States Husqvarna
19 Lane Whitmer Lane Whitmer 03:13:42.089 Amity, PA United States GasGas
20 Ryan Amancio Ryan Amancio 03:14:14.140 New Milford, CT United States KTM
30 Josh Toth Josh Toth 03:19:39.079 Winstead, CT United States Kawasaki
174 Grant Davis Grant Davis 01:52:05.193 Meshoppen, PA United States KTM
178 Thad Duvall Thad Duvall 00:53:46.878 Williamstown, WV United States Husqvarna
185 Steward Baylor Steward Baylor 00:25:17.778 Belton, SC United States Kawasaki
DNF Cody J Barnes Cody J Barnes 00:00:00.000 Sterling, IL United States Beta
