2026 Progressive GNCC Racing The Dukes: WXC Results
April 18, 2026
WXC Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Brandy Richards
|02:09:31.090
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|2
|Korie Steede
|02:10:20.099
|Beloit, OH
|Husqvarna
|3
|Danielle McDonald
|02:11:43.659
|Parkes, NSW
|Yamaha
|4
|Tayla Jones
|02:15:14.839
|Yass, Australia
|Honda
|5
|Jocelyn Barnes
|02:24:56.310
|Equinunk, PA
|Husqvarna
|6
|Carly Lee
|02:26:46.066
|Millville, NJ
|KTM
|7
|Elizabeth A Allen
|02:28:59.499
|Columbus, OH
|Triumph
|8
|Lilley G Sheets
|01:26:58.597
|Fishersville, VA
|Yamaha
|9
|Addison Harris
|00:31:32.339
|Smithfield, RI
|KTM