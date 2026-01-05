2026 Progressive GNCC Racing Watkins Glen International: WXC Results
June 6, 2026
WXC Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Danielle McDonald
|02:07:46.459
|Parkes, NSW
|Yamaha
|2
|Brandy Richards
|02:08:00.679
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|3
|Korie Steede
|02:15:42.918
|Beloit, OH
|Husqvarna
|4
|Jocelyn Barnes
|02:18:42.197
|Equinunk, PA
|Husqvarna
|5
|Carly Lee
|02:21:04.550
|Millville, NJ
|KTM
|6
|Lilley G Sheets
|02:23:29.470
|Fishersville, VA
|Yamaha
|7
|Emma S Smith
|02:29:36.510
|Donalds, SC
|GasGas
|8
|Addison Harris
|02:35:42.218
|Smithfield, RI
|KTM
|9
|Taylor Johnston
|02:08:59.970
|Buskirk, NY
|Triumph
|10
|Elizabeth A Allen
|02:18:36.490
|Columbus, OH
|TM