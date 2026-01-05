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2026 Progressive GNCC Racing
Watkins Glen International: WXC Results

Watkins Glen International
Watkins Glen, NY United States
June 6, 2026

WXC Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Danielle McDonald Danielle McDonald 02:07:46.459 Parkes, NSW Australia Yamaha
2 Brandy Richards Brandy Richards 02:08:00.679 Lake Havasu City, AZ United States KTM
3 Korie Steede Korie Steede 02:15:42.918 Beloit, OH United States Husqvarna
4 Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes 02:18:42.197 Equinunk, PA United States Husqvarna
5 Carly Lee Carly Lee 02:21:04.550 Millville, NJ United States KTM
6 Lilley G Sheets Lilley G Sheets 02:23:29.470 Fishersville, VA United States Yamaha
7 Emma S Smith Emma S Smith 02:29:36.510 Donalds, SC United States GasGas
8 Addison Harris Addison Harris 02:35:42.218 Smithfield, RI United States KTM
9 Taylor Johnston Taylor Johnston 02:08:59.970 Buskirk, NY United States Triumph
10 Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen 02:18:36.490 Columbus, OH United States TM
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