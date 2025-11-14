2026 Progressive GNCC Racing Camp Coker Bullet: XC2 Pro Results
March 28, 2026
XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Angus Riordan
|03:10:10.654
|Australia
|Honda
|2
|Jhak Walker
|03:11:28.578
|Morrisonville, IL
|Beta
|3
|Jason T Tino
|03:13:20.772
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|4
|Brody Johnson
|03:14:08.077
|Landrum, SC
|Husqvarna
|5
|Nicholas Defeo
|03:14:52.290
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|6
|Gavin Simon
|03:19:41.139
|Bennington, VT
|Husqvarna
|7
|Toby D Cleveland
|03:22:36.454
|Erin, NY
|Husqvarna
|8
|Jason C Lipscomb
|03:29:38.014
|Parkersburg, WV
|Honda
|9
|Christopher T Parris
|03:10:31.440
|Sugar Valley, GA
|Honda
|10
|Philippe Dagenais
|01:13:18.459
|St-colomban
|Triumph
|11
|Joseph R Cunningham
|00:30:46.459
|Murray City, OH
|Husqvarna