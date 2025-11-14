Results Archive
Supercross
Birmingham
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
Full Results
250SX Showdown Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Haiden Deegan
  3. Seth Hammaker
Full Results
MXGP of
Andalucia
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Tim Gajser
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Simon Längenfelder
  3. Sacha Coenen
Full Results
GNCC
Camp Coker Bullet
News
Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Jason T Tino
Full Results
Supercross
Detroit
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Chase Sexton
  3. Malcolm Stewart
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Seth Hammaker
  3. Jo Shimoda
Full Results
MXGP of
Switzerland
News
MXGP Results
  1. Tom Vialle
  2. Maxime Renaux
  3. Tim Gajser
Full Results
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Full Results
Upcoming
Supercross
St. Louis
Sat Apr 4
News
Upcoming
Supercross
Nashville
Sat Apr 11
News
Upcoming
MXGP of
Sardegna
Sun Apr 12
News
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
Camp Coker Bullet: XC2 Pro Results

Moree's Sportsman's Preserve
Society Hill, SC United States
March 28, 2026

XC2 Pro Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Angus Riordan Angus Riordan 03:10:10.654 Australia Australia Honda
2 Jhak Walker Jhak Walker 03:11:28.578 Morrisonville, IL United States Beta
3 Jason T Tino Jason T Tino 03:13:20.772 Phillipsburg, NJ United States KTM
4 Brody Johnson Brody Johnson 03:14:08.077 Landrum, SC United States Husqvarna
5 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 03:14:52.290 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
6 Gavin Simon Gavin Simon 03:19:41.139 Bennington, VT United States Husqvarna
7 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 03:22:36.454 Erin, NY United States Husqvarna
8 Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb 03:29:38.014 Parkersburg, WV United States Honda
9 Christopher T Parris Christopher T Parris 03:10:31.440 Sugar Valley, GA United States Honda
10 Philippe Dagenais Philippe Dagenais 01:13:18.459 St-colomban Triumph
11 Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham 00:30:46.459 Murray City, OH United States Husqvarna
Read Now
May 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The May 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted