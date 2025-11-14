Results Archive
Supercross
Birmingham
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
Full Results
250SX Showdown Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Haiden Deegan
  3. Seth Hammaker
Full Results
MXGP of
Andalucia
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Tim Gajser
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Simon Längenfelder
  3. Sacha Coenen
Full Results
GNCC
Camp Coker Bullet
News
Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Jason T Tino
Full Results
Supercross
Detroit
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Chase Sexton
  3. Malcolm Stewart
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Seth Hammaker
  3. Jo Shimoda
Full Results
MXGP of
Switzerland
News
MXGP Results
  1. Tom Vialle
  2. Maxime Renaux
  3. Tim Gajser
Full Results
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Full Results
Upcoming
Supercross
St. Louis
Sat Apr 4
News
Upcoming
Supercross
Nashville
Sat Apr 11
News
Upcoming
MXGP of
Sardegna
Sun Apr 12
News
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
Camp Coker Bullet: WXC Results

Moree's Sportsman's Preserve
Society Hill, SC United States
March 28, 2026

WXC Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Danielle McDonald Danielle McDonald 01:54:37.895 Parkes, NSW Australia Yamaha
2 Tayla Jones Tayla Jones 01:56:40.420 Yass, Australia Australia Honda
3 Korie Steede Korie Steede 01:57:45.180 Beloit, OH United States Husqvarna
4 Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes 02:06:57.254 Equinunk, PA United States Husqvarna
5 Lilley G Sheets Lilley G Sheets 02:08:01.717 Fishersville, VA United States Yamaha
6 Carly Lee Carly Lee 02:08:12.839 Millville, NJ United States KTM
7 Brandy Richards Brandy Richards 02:12:08.739 Lake Havasu City, AZ United States KTM
8 Addison J Elliott Addison J Elliott 02:15:34.258 Lascassas, TN United States Kawasaki
9 Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen 01:55:38.299 Columbus, OH United States Triumph
10 Addison Harris Addison Harris 00:34:12.975 Smithfield, RI United States KTM
DNF Emma S Smith Emma S Smith 00:00:00.000 Donalds, SC United States GasGas
Read Now
May 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The May 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted