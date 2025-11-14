2026 Progressive GNCC Racing Camp Coker Bullet: WXC Results
March 28, 2026
WXC Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Danielle McDonald
|01:54:37.895
|Parkes, NSW
|Yamaha
|2
|Tayla Jones
|01:56:40.420
|Yass, Australia
|Honda
|3
|Korie Steede
|01:57:45.180
|Beloit, OH
|Husqvarna
|4
|Jocelyn Barnes
|02:06:57.254
|Equinunk, PA
|Husqvarna
|5
|Lilley G Sheets
|02:08:01.717
|Fishersville, VA
|Yamaha
|6
|Carly Lee
|02:08:12.839
|Millville, NJ
|KTM
|7
|Brandy Richards
|02:12:08.739
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|8
|Addison J Elliott
|02:15:34.258
|Lascassas, TN
|Kawasaki
|9
|Elizabeth A Allen
|01:55:38.299
|Columbus, OH
|Triumph
|10
|Addison Harris
|00:34:12.975
|Smithfield, RI
|KTM
|DNF
|Emma S Smith
|00:00:00.000
|Donalds, SC
|GasGas