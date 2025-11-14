Results Archive
Supercross
Birmingham
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
Full Results
250SX Showdown Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Haiden Deegan
  3. Seth Hammaker
Full Results
MXGP of
Andalucia
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Tim Gajser
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Simon Längenfelder
  3. Sacha Coenen
Full Results
GNCC
Camp Coker Bullet
News
Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Jason T Tino
Full Results
Supercross
Detroit
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Chase Sexton
  3. Malcolm Stewart
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Seth Hammaker
  3. Jo Shimoda
Full Results
MXGP of
Switzerland
News
MXGP Results
  1. Tom Vialle
  2. Maxime Renaux
  3. Tim Gajser
Full Results
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Full Results
Upcoming
Supercross
St. Louis
Sat Apr 4
News
Upcoming
Supercross
Nashville
Sat Apr 11
News
Upcoming
MXGP of
Sardegna
Sun Apr 12
News
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
Camp Coker Bullet: Overall Results

Moree's Sportsman's Preserve
Society Hill, SC United States
March 28, 2026

Overall Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Grant Davis Grant Davis 03:06:04.970 Meshoppen, PA United States KTM
2 Liam Draper Liam Draper 03:07:56.530 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
3 Ben Kelley Ben Kelley 03:08:47.212 Harwinton, CT United States KTM
4 Cody J Barnes Cody J Barnes 03:09:36.210 Sterling, IL United States Beta
5 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 03:09:47.659 Cookeville, TN United States Honda
6 Craig Delong Craig Delong 03:09:50.610 Morgantown, PA United States Husqvarna
7 Angus Riordan Angus Riordan 03:10:10.654 Australia Australia Honda
8 Josh Strang Josh Strang 03:11:04.210 Inverell, Australia Australia Beta
9 Jhak Walker Jhak Walker 03:11:28.578 Morrisonville, IL United States Beta
10 Michael Witkowski Michael Witkowski 03:11:33.100 North Liberty, IN United States Honda
11 Grant Baylor Grant Baylor 03:11:42.019 Belton, SC United States Kawasaki
12 Jason T Tino Jason T Tino 03:13:20.772 Phillipsburg, NJ United States KTM
13 Brody Johnson Brody Johnson 03:14:08.077 Landrum, SC United States Husqvarna
14 Thad Duvall Thad Duvall 03:14:18.352 Williamstown, WV United States Husqvarna
15 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 03:14:52.290 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
16 Hunter Smith Hunter Smith 03:15:47.570 Gainesville, TX United States Husqvarna
17 Lane Whitmer Lane Whitmer 03:16:31.215 Amity, PA United States GasGas
18 Ryder Lafferty Ryder Lafferty 03:16:52.171 Millville, NJ United States Honda
19 Caleb R Wood Caleb R Wood 03:17:43.360 Donalds, SC United States Kawasaki
20 Jiggs Fustini Jiggs Fustini 03:18:03.850 North Stonington, CT United States KTM
52 Steward Baylor Steward Baylor 02:35:51.810 Belton, SC United States Kawasaki
144 Josh Toth Josh Toth 02:08:58.137 Winstead, CT United States Kawasaki
207 Tyler D Medaglia Tyler D Medaglia 00:31:08.713 Kemptville, ON Canada Yamaha
Read Now
May 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The May 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted