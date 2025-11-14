2026 Progressive GNCC Racing Camp Coker Bullet: Overall Results
March 28, 2026
Overall Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Grant Davis
|03:06:04.970
|Meshoppen, PA
|KTM
|2
|Liam Draper
|03:07:56.530
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|3
|Ben Kelley
|03:08:47.212
|Harwinton, CT
|KTM
|4
|Cody J Barnes
|03:09:36.210
|Sterling, IL
|Beta
|5
|Jordan Ashburn
|03:09:47.659
|Cookeville, TN
|Honda
|6
|Craig Delong
|03:09:50.610
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|7
|Angus Riordan
|03:10:10.654
|Australia
|Honda
|8
|Josh Strang
|03:11:04.210
|Inverell, Australia
|Beta
|9
|Jhak Walker
|03:11:28.578
|Morrisonville, IL
|Beta
|10
|Michael Witkowski
|03:11:33.100
|North Liberty, IN
|Honda
|11
|Grant Baylor
|03:11:42.019
|Belton, SC
|Kawasaki
|12
|Jason T Tino
|03:13:20.772
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|13
|Brody Johnson
|03:14:08.077
|Landrum, SC
|Husqvarna
|14
|Thad Duvall
|03:14:18.352
|Williamstown, WV
|Husqvarna
|15
|Nicholas Defeo
|03:14:52.290
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|16
|Hunter Smith
|03:15:47.570
|Gainesville, TX
|Husqvarna
|17
|Lane Whitmer
|03:16:31.215
|Amity, PA
|GasGas
|18
|Ryder Lafferty
|03:16:52.171
|Millville, NJ
|Honda
|19
|Caleb R Wood
|03:17:43.360
|Donalds, SC
|Kawasaki
|20
|Jiggs Fustini
|03:18:03.850
|North Stonington, CT
|KTM
|52
|Steward Baylor
|02:35:51.810
|Belton, SC
|Kawasaki
|144
|Josh Toth
|02:08:58.137
|Winstead, CT
|Kawasaki
|207
|Tyler D Medaglia
|00:31:08.713
|Kemptville, ON
|Yamaha