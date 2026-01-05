2026 Progressive GNCC Racing Talladega: WXC Results
March 7, 2026
WXC Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Korie Steede
|01:48:51.611
|Beloit, OH
|Husqvarna
|2
|Danielle McDonald
|01:50:27.699
|Parkes, NSW
|Yamaha
|3
|Shelby Turner
|01:56:15.896
|Barons, AB
|TRI
|4
|Tayla Jones
|02:02:10.899
|Yass, Australia
|Honda
|5
|Rachel Gutish
|02:06:39.269
|Terre Haute, IN
|RJI
|6
|Brandy Richards
|02:08:53.459
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|7
|Jocelyn Barnes
|02:25:32.296
|Equinunk, PA
|Husqvarna
|8
|Lilley G Sheets
|01:32:03.318
|Fishersville, VA
|Yamaha
|9
|Emma Smith
|00:27:26.779
|Donalds, SC
|GasGas
|10
|Ellie L Winland
|00:48:46.915
|Zanesville, OH
|Yamaha
|DNF
|Carly Lee
|00:00:00.000
|Millville, NJ
|KTM
|DNF
|Addison J Elliott
|00:00:00.000
|Lascassas, TN
|Kawasaki