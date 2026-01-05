Results Archive
GNCC
Wild Boar
Overall Race Results
  1. Ben Kelley
  2. Grant Davis
  3. Cody J Barnes
XC2 Pro Race Results
  1. Jhak Walker
  2. Brody Johnson
  3. Jack Edmondson
Supercross
Daytona
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
250SX East Main Event Results
  1. Seth Hammaker
  2. Cole Davies
  3. Pierce Brown
Amateur
RCSX
GNCC
Talladega
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Brody Johnson
  3. Gavin Simon
Supercross
Indianapolis
450SX Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
250SX East Results
  1. Cole Davies
  2. Jo Shimoda
  3. Seth Hammaker
MXGP of
Argentina
MXGP Results
  1. Joaquin Poli
  2. Jeffrey Herlings
  3. Romain Febvre
MX2 Results
  1. Benjamin Garib
  2. Simon Längenfelder
  3. Carlos Andres Padilla Duran
2026 Progressive GNCC Racing
Talladega: WXC Results

Talladega
Lincoln, AL United States
March 7, 2026

WXC Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Korie Steede Korie Steede 01:48:51.611 Beloit, OH United States Husqvarna
2 Danielle McDonald Danielle McDonald 01:50:27.699 Parkes, NSW Australia Yamaha
3 Shelby Turner Shelby Turner 01:56:15.896 Barons, AB Canada TRI
4 Tayla Jones Tayla Jones 02:02:10.899 Yass, Australia Australia Honda
5 Rachel Gutish Rachel Gutish 02:06:39.269 Terre Haute, IN United States RJI
6 Brandy Richards Brandy Richards 02:08:53.459 Lake Havasu City, AZ United States KTM
7 Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes 02:25:32.296 Equinunk, PA United States Husqvarna
8 Lilley G Sheets Lilley G Sheets 01:32:03.318 Fishersville, VA United States Yamaha
9 Emma Smith Emma Smith 00:27:26.779 Donalds, SC United States GasGas
10 Ellie L Winland Ellie L Winland 00:48:46.915 Zanesville, OH United States Yamaha
DNF Carly Lee Carly Lee 00:00:00.000 Millville, NJ United States KTM
DNF Addison J Elliott Addison J Elliott 00:00:00.000 Lascassas, TN United States Kawasaki
New stories have been posted