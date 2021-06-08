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Gallery: Thunder Valley

Gallery Thunder Valley

June 8, 2021 5:30pm
by:

Align Media was at Thunder Valley Motocross Park for round two of the 12-round 2021 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps to the points-paying motos.

Simon Cudby, Rich Shepherd, Mike Emery, and Cole Beach all contribute here at Racer X and have created Align Media, a collective media group. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of their best photos from round two in Lakewood, Colorado.

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