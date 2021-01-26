Align Media was at NRG Stadium for the first triple header of the 2021 Monster Energy AMA Supercross Championship to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps to the points-paying main events.
Simon Cudby, Rich Shepherd, and Mike Emery all contribute here at Racer X and have created Align Media, a collective media group. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.
Here are some of their best photos from a week in Houston, Texas.
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