Results Archive
MXGP of
Andalucia

MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Tim Gajser
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Simon Längenfelder
  3. Sacha Coenen
GNCC
Camp Coker Bullet

Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Jason T Tino
Supercross
Detroit

450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Chase Sexton
  3. Malcolm Stewart
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Seth Hammaker
  3. Jo Shimoda
MXGP of
Switzerland

MXGP Results
  1. Tom Vialle
  2. Maxime Renaux
  3. Tim Gajser
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Supercross
St. Louis

450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Justin Cooper
  3. Hunter Lawrence
250SX Showdown Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cole Davies
  3. Seth Hammaker
Upcoming
Supercross
Nashville
Sat Apr 11

Upcoming
MXGP of
Sardegna
Sun Apr 12

Upcoming
GNCC
The Dukes
Sat Apr 18

Upcoming
Supercross
Cleveland
Sat Apr 18

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
St. Louis: 450SX Results

250SX East/West Showdown
KTM Junior SX
Dome at America's Center
St. Louis, MO United States
April 4, 2026

450SX Main Event Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Ken Roczen Ken Roczen 21:43.672 55.337 Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
2 Justin Cooper Justin Cooper 21:56.967 13.295 55.726 Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
3 Hunter Lawrence Hunter Lawrence 22:03.301 6.334 56.537 Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
4 Jorge Prado Jorge Prado 22:06.082 2.782 55.919 Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
5 Cooper Webb Cooper Webb 22:07.540 1.458 56.564 Newport, NC United States Yamaha YZ250F
6 Eli Tomac Eli Tomac 22:21.573 14.034 56.459 Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Joey Savatgy Joey Savatgy 22:26.277 4.704 57.097 Thomasville, GA United States Honda CRF450R
8 Malcolm Stewart Malcolm Stewart 22:29.414 3.138 57.008 Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
9 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks 22:43.645 14.231 57.244 Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
10 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis 21:53.167 1 Lap 58.357 Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
11 Christian Craig Christian Craig 22:02.374 9.207 58.072 Temecula, CA United States Honda CRF450R
12 Shane McElrath Shane McElrath 22:08.597 6.223 57.231 Canton, NC United States Honda CRF450R
13 Colt Nichols Colt Nichols 22:14.256 5.660 59.056 Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
14 Justin Hill Justin Hill 22:24.503 10.248 57.948 Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
15 Mitchell Harrison Mitchell Harrison 22:38.923 14.420 59.712 Lansing, MI United States Kawasaki KX450
16 Grant Harlan Grant Harlan 22:46.319 7.396 1:00.391 Justin, TX United States KTM 450 SX-F
17 Jordon Smith Jordon Smith 22:54.907 8.587 59.136 Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
18 Cole Thompson Cole Thompson 21:54.990 1 Lap 1:00.930 Brigden, ON Canada Yamaha YZ450F
19 Kevin Moranz Kevin Moranz 22:11.098 16.108 1:01.145 Topeka, KS United States KTM 450 SX-F
20 Jeremy Hand Jeremy Hand 22:25.368 1 Lap 1:01.346 Mantua, OH United States Honda CRF450R
21 Vince Friese Vince Friese 21:49.480 1 Lap 59.718 Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
22 Chase Sexton Chase Sexton 10:45.749 8 Laps 57.225 La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
