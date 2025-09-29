2026 Monster Energy AMA Supercross Championship St. Louis: 450SX Results 250SX East/West Showdown
KTM Junior SX
April 4, 2026
450SX Main Event Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Ken Roczen
|21:43.672
|55.337
|Mattstedt, Germany
|Suzuki RM-Z450
|2
|Justin Cooper
|21:56.967
|13.295
|55.726
|Cold Spring Harbor, NY
|Yamaha YZ450F
|3
|Hunter Lawrence
|22:03.301
|6.334
|56.537
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|4
|Jorge Prado
|22:06.082
|2.782
|55.919
|Lugo, Spain
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|5
|Cooper Webb
|22:07.540
|1.458
|56.564
|Newport, NC
|Yamaha YZ250F
|6
|Eli Tomac
|22:21.573
|14.034
|56.459
|Cortez, CO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|7
|Joey Savatgy
|22:26.277
|4.704
|57.097
|Thomasville, GA
|Honda CRF450R
|8
|Malcolm Stewart
|22:29.414
|3.138
|57.008
|Haines City, FL
|Husqvarna FC 450 Factory Edition
|9
|Garrett Marchbanks
|22:43.645
|14.231
|57.244
|Coalville, UT
|Kawasaki KX450SR
|10
|Dylan Ferrandis
|21:53.167
|1 Lap
|58.357
|Avignon, France
|Ducati Desmo 450MX
|11
|Christian Craig
|22:02.374
|9.207
|58.072
|Temecula, CA
|Honda CRF450R
|12
|Shane McElrath
|22:08.597
|6.223
|57.231
|Canton, NC
|Honda CRF450R
|13
|Colt Nichols
|22:14.256
|5.660
|59.056
|Muskogee, OK
|Suzuki RM-Z450
|14
|Justin Hill
|22:24.503
|10.248
|57.948
|Yoncalla, OR
|KTM 450 SX-F
|15
|Mitchell Harrison
|22:38.923
|14.420
|59.712
|Lansing, MI
|Kawasaki KX450
|16
|Grant Harlan
|22:46.319
|7.396
|1:00.391
|Justin, TX
|KTM 450 SX-F
|17
|Jordon Smith
|22:54.907
|8.587
|59.136
|Belmont, NC
|Triumph TF 450-X
|18
|Cole Thompson
|21:54.990
|1 Lap
|1:00.930
|Brigden, ON
|Yamaha YZ450F
|19
|Kevin Moranz
|22:11.098
|16.108
|1:01.145
|Topeka, KS
|KTM 450 SX-F
|20
|Jeremy Hand
|22:25.368
|1 Lap
|1:01.346
|Mantua, OH
|Honda CRF450R
|21
|Vince Friese
|21:49.480
|1 Lap
|59.718
|Cape Girardeau, MO
|Kawasaki KX450
|22
|Chase Sexton
|10:45.749
|8 Laps
|57.225
|La Moille, IL
|Kawasaki KX450SR