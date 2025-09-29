Results Archive
MXGP of
Andalucia

MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Tim Gajser
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Simon Längenfelder
  3. Sacha Coenen
Full Results
GNCC
Camp Coker Bullet

Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Jason T Tino
Full Results
Supercross
Detroit

450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Chase Sexton
  3. Malcolm Stewart
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Seth Hammaker
  3. Jo Shimoda
Full Results
MXGP of
Switzerland

MXGP Results
  1. Tom Vialle
  2. Maxime Renaux
  3. Tim Gajser
Full Results
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Full Results
Supercross
St. Louis

450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Justin Cooper
  3. Hunter Lawrence
Full Results
250SX Showdown Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cole Davies
  3. Seth Hammaker
Full Results
Upcoming
Supercross
Nashville
Sat Apr 11

Upcoming
MXGP of
Sardegna
Sun Apr 12

Upcoming
GNCC
The Dukes
Sat Apr 18

Upcoming
Supercross
Cleveland
Sat Apr 18

Full Schedule

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
St. Louis: 250SX Showdown Results

250SX East/West Showdown
KTM Junior SX
Dome at America's Center
St. Louis, MO United States
April 4, 2026

250SX Showdown Main Event Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Haiden Deegan Haiden Deegan 16:52.297 55.140 Temecula, CA United States Yamaha YZ250F
2 Cole Davies Cole Davies 17:07.951 15.654 55.449 Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
3 Seth Hammaker Seth Hammaker 17:20.291 12.341 56.681 Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
4 Nate Thrasher Nate Thrasher 17:22.068 1.777 57.320 Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
5 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco 17:27.251 5.184 57.605 Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
6 Daxton Bennick Daxton Bennick 17:28.713 1.462 57.387 Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
7 Levi Kitchen Levi Kitchen 17:36.956 8.244 57.115 Washougal, WA United States Kawasaki KX250
8 Devin Simonson Devin Simonson 17:45.474 8.518 57.563 Laurinburg, NC United States Yamaha YZ250F
9 Nick Romano Nick Romano 17:46.253 0.780 56.600 Bayside, NY United States Kawasaki KX250
10 Max Vohland Max Vohland 17:49.320 3.067 57.488 Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
11 Coty Schock Coty Schock 17:55.924 6.604 58.471 Dover, DE United States Yamaha YZ250F
12 Henry Miller Henry Miller 16:55.716 1 Lap 58.859 Rochester, MN United States Kawasaki KX250
13 Derek Kelley Derek Kelley 16:57.218 1.502 58.532 Riverside, CA United States Kawasaki KX250
14 Hunter Yoder Hunter Yoder 17:03.684 6.467 58.235 Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
15 Max Anstie Max Anstie 17:06.490 2.807 58.069 Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
16 Caden Dudney Caden Dudney 17:24.471 17.981 58.174 Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
17 Joshua Varize Joshua Varize 17:26.314 1.843 59.873 Perris, CA United States Kawasaki KX250
18 Parker Ross Parker Ross 17:31.054 4.741 59.766 Herald, CA United States Yamaha YZ250F
19 Lux Turner Lux Turner 17:58.900 27.846 58.571 Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
20 Luke Clout Luke Clout 17:30.009 1 Lap 1:02.126 Sydney, Australia Australia Kawasaki KX250
21 Brandon Ray Brandon Ray 17:51.133 21.124 1:02.128 Fremont, CA United States Triumph TF 250-X
22 Kyle Peters Kyle Peters 18:13.783 1 Lap 1:02.837 Greensboro, NC United States Kawasaki KX250
