2026 Monster Energy AMA Supercross Championship St. Louis: 250SX Showdown Results 250SX East/West Showdown
KTM Junior SX
April 4, 2026
250SX Showdown Main Event Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Haiden Deegan
|16:52.297
|55.140
|Temecula, CA
|Yamaha YZ250F
|2
|Cole Davies
|17:07.951
|15.654
|55.449
|Waitoki, New Zealand
|Yamaha YZ250F
|3
|Seth Hammaker
|17:20.291
|12.341
|56.681
|Bainbridge, PA
|Kawasaki KX250
|4
|Nate Thrasher
|17:22.068
|1.777
|57.320
|Livingston, TN
|Yamaha YZ250F
|5
|Ryder DiFrancesco
|17:27.251
|5.184
|57.605
|Bakersfield, CA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|6
|Daxton Bennick
|17:28.713
|1.462
|57.387
|Morganton, NC
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|7
|Levi Kitchen
|17:36.956
|8.244
|57.115
|Washougal, WA
|Kawasaki KX250
|8
|Devin Simonson
|17:45.474
|8.518
|57.563
|Laurinburg, NC
|Yamaha YZ250F
|9
|Nick Romano
|17:46.253
|0.780
|56.600
|Bayside, NY
|Kawasaki KX250
|10
|Max Vohland
|17:49.320
|3.067
|57.488
|Sacramento, CA
|Yamaha YZ250F
|11
|Coty Schock
|17:55.924
|6.604
|58.471
|Dover, DE
|Yamaha YZ250F
|12
|Henry Miller
|16:55.716
|1 Lap
|58.859
|Rochester, MN
|Kawasaki KX250
|13
|Derek Kelley
|16:57.218
|1.502
|58.532
|Riverside, CA
|Kawasaki KX250
|14
|Hunter Yoder
|17:03.684
|6.467
|58.235
|Menifee, CA
|Yamaha YZ250F
|15
|Max Anstie
|17:06.490
|2.807
|58.069
|Newbury, England, United Kingdom
|Yamaha YZ250F
|16
|Caden Dudney
|17:24.471
|17.981
|58.174
|Des Moines, IA
|Yamaha YZ250F
|17
|Joshua Varize
|17:26.314
|1.843
|59.873
|Perris, CA
|Kawasaki KX250
|18
|Parker Ross
|17:31.054
|4.741
|59.766
|Herald, CA
|Yamaha YZ250F
|19
|Lux Turner
|17:58.900
|27.846
|58.571
|Gardnerville, NV
|Yamaha YZ250F
|20
|Luke Clout
|17:30.009
|1 Lap
|1:02.126
|Sydney, Australia
|Kawasaki KX250
|21
|Brandon Ray
|17:51.133
|21.124
|1:02.128
|Fremont, CA
|Triumph TF 250-X
|22
|Kyle Peters
|18:13.783
|1 Lap
|1:02.837
|Greensboro, NC
|Kawasaki KX250