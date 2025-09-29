Results Archive
Supercross
St. Louis
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Justin Cooper
  3. Hunter Lawrence
Full Results
250SX Showdown Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cole Davies
  3. Seth Hammaker
Full Results
Supercross
Nashville
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Cooper Webb
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Nate Thrasher
  3. Devin Simonson
Full Results
MXGP of
Sardegna
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Kay de Wolf
Full Results
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Sacha Coenen
  3. Liam Everts
Full Results
Upcoming
GNCC
The Dukes
Sat Apr 18
News
Upcoming
Supercross
Cleveland
Sat Apr 18
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX East Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Coty Schock
  3. Nate Thrasher
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Trentino
Sun Apr 19
News
Upcoming
Supercross
Philadelphia
Sat Apr 25
News
Full Schedule

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Cleveland: 450SX Results

250SX East
Triple Crown
Huntington Bank Field
Cleveland, OH United States
April 18, 2026

450SX Provisional Entry List

Revised: April 16 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ250F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Honda CRF450R
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
15 Dean Wilson Dean Wilson Scotland, United Kingdom United Kingdom Honda CRF450R
17 Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States Honda CRF450R
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
46 Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
78 Kevin Moranz Kevin Moranz Topeka, KS United States KTM 450 SX-F
94 Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
123 Anthony Rodriguez Anthony Rodriguez Caracacus, Venezuela Venezuela KTM 450 SX-F
169 Logan Karnow Logan Karnow Vermilion, OH United States Kawasaki KX450
208 Logan Leitzel Logan Leitzel Dillsburg, PA United States Kawasaki KX450
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z250
411 Scott Meshey Scott Meshey New Zephyrhills, FL United States Husqvarna FC 450
414 Mason Morris Mason Morris New Cedar Hill, MO United States KTM 450 SX-F
437 Vincent Luhovey Vincent Luhovey Greensburg, PA United States Kawasaki KX250
637 Robert Piazza Robert Piazza Easton, PA United States Yamaha YZ450F
711 Tristan Lane Tristan Lane Deland, FL United States Yamaha YZ450F
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
784 Cade Clason Cade Clason Arcadia, OH United States Kawasaki KX450
824 Carter Stephenson Carter Stephenson New Rolla, MO United States Kawasaki KX450SR
848 Joan Cros Joan Cros Manlleu, Spain Spain Yamaha YZ450F
874 Zack Williams Zack Williams Elko, MN United States Honda CRF450R
976 Josh Greco Josh Greco Olivehurst, CA United States Kawasaki KX450
996 Preston Taylor Preston Taylor Hastings, NE United States Kawasaki KX450
Read Now
June 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The June 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted