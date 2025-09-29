Results Archive
Supercross
St. Louis
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Justin Cooper
  3. Hunter Lawrence
250SX Showdown Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cole Davies
  3. Seth Hammaker
Supercross
Nashville
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Cooper Webb
  3. Ken Roczen
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Nate Thrasher
  3. Devin Simonson
MXGP of
Sardegna
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Kay de Wolf
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Sacha Coenen
  3. Liam Everts
Upcoming
GNCC
The Dukes
Sat Apr 18
Upcoming
Supercross
Cleveland
Sat Apr 18
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
250SX East Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Coty Schock
  3. Nate Thrasher
Upcoming
MXGP of
Trentino
Sun Apr 19
Upcoming
Supercross
Philadelphia
Sat Apr 25
Full Schedule

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Cleveland: 250SX East Results

250SX East
Triple Crown
Huntington Bank Field
Cleveland, OH United States
April 18, 2026

250SX East Provisional Entry List

Revised: April 16 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
22 Coty Schock Coty Schock Dover, DE United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
35 Drew Adams Drew Adams Chattanooga, TN United States Kawasaki KX250
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ250F
53 Henry Miller Henry Miller Rochester, MN United States Kawasaki KX250
58 Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
73 Gavin Towers Gavin Towers Venetia, PA United States Honda CRF250R
77 Derek Kelley Derek Kelley Riverside, CA United States Kawasaki KX250
87 Jeremy Hand Jeremy Hand Mantua, OH United States Honda CRF250R
89 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States Yamaha YZ250F
90 John Short John Short Pilot Point, TX United States Honda CRF250R
91 Izaih Clark Izaih Clark New Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
95 Luke Neese Luke Neese Jamestown, NC United States Honda CRF250R
101 Luke Clout Luke Clout Sydney, Australia Australia Kawasaki KX250
105 Marcus Phelps Marcus Phelps Cairo, GA United States KTM 250 SX-F
135 Collin Allen Collin Allen Haslet, TX United States Yamaha YZ250F
140 Russell Buccheri Russell Buccheri Duxbury, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
141 Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States Kawasaki KX250
146 Hayes Edwards Hayes Edwards Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
148 Kyle Peters Kyle Peters Greensboro, NC United States Kawasaki KX250
174 Luca Marsalisi Luca Marsalisi Cairo, GA United States Triumph TF 250-X
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX250
223 Logan Riggins Logan Riggins Easley, SC United States Husqvarna FC 250
267 Carter Malcolm Carter Malcolm Elizabeth Yamaha YZ250F
268 Gage Stine Gage Stine Woodsboro, MD United States Yamaha YZ250F
296 Ryder Floyd Ryder Floyd Paris, TX United States Honda CRF250R
464 Doc Smith Doc Smith Bullard, TX United States Suzuki RM-Z250
483 Bryton Carroll Bryton Carroll Vineland, NJ United States Yamaha YZ250F
492 Landon Hartz Landon Hartz Wilsonville, AL United States Yamaha YZ250F
511 Jace Kessler Jace Kessler Eagle, MI United States KTM 250 SX-F
538 Addison Emory IV Addison Emory IV Owasso, OK United States Yamaha YZ250F
588 Eddie Norred Eddie Norred Rockford, IL United States Kawasaki KX250
650 Trevor Hazlett Trevor Hazlett Hamburg, NY United States Kawasaki KX250
775 CJ Benard CJ Benard Peoria, AZ United States Yamaha YZ250F
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
