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2021 Monster Energy AMA Supercross Championship

Atlanta 2 (West) - 250SX West Results

Atlanta Motor Speedway
Atlanta, GA US United States

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April 13, 2021

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250SX West LCQ Results

RiderTimeIntervalBest Lap Hometown Bike
1Jarrett Frye 5 Laps1:40.848 Mechanicsville, MD United States Yamaha YZ250F
2Seth Hammaker +02.1171:40.841 Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
3Jerry Robin +12.2321:43.466 Hamel, MN United States Husqvarna FC 250
4Dilan Schwartz
+13.5451:43.572 Alpine, CA United States Suzuki RM-Z250
5Dominique Thury +15.2871:43.288 Schneeberg Germany Yamaha YZ250F
6Ryan Surratt +19.9171:45.042 Corona, CA United States Kawasaki KX250
7Dustin Winter +28.7781:44.863 Clearwater, KS United States Yamaha YZ250F
8Robbie Wageman +31.8881:47.182 Newhall, CA United States Yamaha YZ250F
9Bradley Lionnet +37.5201:47.710 South Africa KTM 250 SX-F
10Cheyenne Harmon +41.7291:48.388 Ovilla, TX United States Yamaha YZ250F
11Blaine Silveira +45.2391:49.244 Lemoore, CA United States Honda CRF250R
12Cory Carsten +47.7181:49.551 Bayville, NJ United States Husqvarna FC 250
13Garrett Hoffman Garrett Hoffman+49.4331:49.986 Clermont, FL Yamaha YZ250F
14Tre Fierro +1:02.7461:53.750 KTM 250 SX-F
15Dawson Ryker +1:05.7331:52.485 Olney, IL United States Yamaha YZ250F
16Logan Boye Logan Boye+1:23.1831:55.436 Cape Coral, FL KTM 250 SX-F
17Derek Kelley 4 Laps1:43.825 Riverside, CA United States GasGas MC 250F
18Gared Steinke +1:03.2431:49.512 Woodland, CA United States Kawasaki KX250
19Jared Lesher 3 Laps1:54.948 Elderton, PA United States Yamaha YZ250F
20Ryan Sipes 2 Laps1:42.470 Vine Grove, KY United States GasGas MC 250F
21Sean Cantrell
+00.3851:43.333 Murrieta, CA United States Suzuki RM-Z250
22Brock Papi +49.6362:28.824 Venetia, PA United States KTM 250 SX-F
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