2021 Monster Energy AMA Supercross Championship
Atlanta 2 (West) - 250SX West Results
Atlanta Motor Speedway
Atlanta, GA US
Live Now April 13, 2021
250SX West LCQ Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Jarrett Frye
|5 Laps
|1:40.848
|Mechanicsville, MD
|Yamaha YZ250F
|2
|Seth Hammaker
|+02.117
|1:40.841
|Bainbridge, PA
|Kawasaki KX250
|3
|Jerry Robin
|+12.232
|1:43.466
|Hamel, MN
|Husqvarna FC 250
|4
|
Dilan Schwartz
|+13.545
|1:43.572
|Alpine, CA
|Suzuki RM-Z250
|5
|Dominique Thury
|+15.287
|1:43.288
|Schneeberg
|Yamaha YZ250F
|6
|Ryan Surratt
|+19.917
|1:45.042
|Corona, CA
|Kawasaki KX250
|7
|Dustin Winter
|+28.778
|1:44.863
|Clearwater, KS
|Yamaha YZ250F
|8
|Robbie Wageman
|+31.888
|1:47.182
|Newhall, CA
|Yamaha YZ250F
|9
|Bradley Lionnet
|+37.520
|1:47.710
|KTM 250 SX-F
|10
|Cheyenne Harmon
|+41.729
|1:48.388
|Ovilla, TX
|Yamaha YZ250F
|11
|Blaine Silveira
|+45.239
|1:49.244
|Lemoore, CA
|Honda CRF250R
|12
|Cory Carsten
|+47.718
|1:49.551
|Bayville, NJ
|Husqvarna FC 250
|13
|Garrett Hoffman
|+49.433
|1:49.986
|Clermont, FL
|Yamaha YZ250F
|14
|Tre Fierro
|+1:02.746
|1:53.750
|KTM 250 SX-F
|15
|Dawson Ryker
|+1:05.733
|1:52.485
|Olney, IL
|Yamaha YZ250F
|16
|Logan Boye
|+1:23.183
|1:55.436
|Cape Coral, FL
|KTM 250 SX-F
|17
|Derek Kelley
|4 Laps
|1:43.825
|Riverside, CA
|GasGas MC 250F
|18
|Gared Steinke
|+1:03.243
|1:49.512
|Woodland, CA
|Kawasaki KX250
|19
|Jared Lesher
|3 Laps
|1:54.948
|Elderton, PA
|Yamaha YZ250F
|20
|Ryan Sipes
|2 Laps
|1:42.470
|Vine Grove, KY
|GasGas MC 250F
|21
|
Sean Cantrell
|+00.385
|1:43.333
|Murrieta, CA
|Suzuki RM-Z250
|22
|Brock Papi
|+49.636
|2:28.824
|Venetia, PA
|KTM 250 SX-F