Results Archive
GNCC
Watkins Glen International
News
Overall Race Results
  1. Grant Baylor
  2. Liam Draper
  3. Steward Baylor
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jason T Tino
  3. Jhak Walker
Full Results
MXGP of
Latvia
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Kay de Wolf
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Camden McLellan
  3. Mathis Valin
Full Results
Motocross, WMX
Thunder Valley
News
450 Results
  1. Jett Lawrence
  2. Lucas Coenen
  3. Hunter Lawrence
Full Results
250 Results
  1. Jo Shimoda
  2. Levi Kitchen
  3. Nick Romano
Full Results
WMX Results
  1. Lachlan Turner
  2. Charli Cannon
  3. Taylah McCutcheon
Full Results
Motocross, WMX
High Point
News
450 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Jett Lawrence
  3. Haiden Deegan
Full Results
250 Results
  1. Cole Davies
  2. Julien Beaumer
  3. Jo Shimoda
Full Results
WMX Results
  1. Charli Cannon
  2. Lachlan Turner
  3. Lotte Van Drunen
Full Results
Live Now
MXGP of
Italy
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
  3. Maxime Renaux
Full Results
MX2 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Guillem Farres
  3. Camden McLellan
Full Results
Upcoming
GNCC
Snowshoe
Sat Jun 27
News
Upcoming
MXGP of
Portugal
Sun Jun 28
News
Upcoming
Motocross
RedBud
Sat Jul 4
News
Upcoming
MXGP of
South Africa
Sun Jul 5
News
Full Schedule

Watch: WMX, 250, and 450 Video Highlights from High Point National

June 21, 2026, 7:30am
Watch: WMX, 250, and 450 Video Highlights from High Point National
Mt. Morris, PA High PointAMA Pro Motocross Championship, Women's Motocross Championship

Watch the video highlights from the High Point National.

Charli Cannon (5-1), Lachlan Turner (3-2), and Lotte Van Drunen (2-4) rounded out the WMX podium.

Cole Davies (1-1), and Julien Beaumer (2-2), and Jo Shimoda (3-4) rounded out the 250 Class podium, as Hunter Lawrence (1-1),  Jett Lawrence, (2-2), and Haiden Deegan  (4-3) rounded out the 450 Class overall podium.

Video Highlights

Results

WMX

High Point - WMX

June 20, 2026
High Point Raceway
Mt. Morris, PA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia 5 - 1 Honda CRF250R Works Edition
2 Lachlan Turner Lachlan Turner Gardnerville, NV United States 3 - 2 Yamaha YZ250F
3 Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen The Netherlands The Netherlands 2 - 4 Yamaha YZ250F
4 Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen Riverside, CA United States 4 - 3 Honda CRF250R
5 Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States 6 - 5 Yamaha YZ250F
Full Results
Motocross

High Point - 250

June 20, 2026
High Point Raceway
Mt. Morris, PA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 1 - 1 Yamaha YZ250F
2 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 2 - 2 KTM 250 SX-F Factory Edition
3 Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan 3 - 4 Honda CRF250R Works Edition
4 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 6 - 5 Kawasaki KX250
5 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia 10 - 3 Yamaha YZ250F
Full Results
Motocross

High Point - 450

June 20, 2026
High Point Raceway
Mt. Morris, PA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 1 - 1 Honda CRF450R Works Edition
2 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia 2 - 2 Honda CRF450R Works Edition
3 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 4 - 3 Yamaha YZ450F
4 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 3 - 5 KTM 450 SX-F Factory Edition
5 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States 6 - 4 KTM 450 SX-F Factory Edition
Full Results

 

Read Now
July 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The July 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted