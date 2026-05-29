Watch: Pro Motocross Pre-Season Press Conference Live at 2 p.m. Eastern/11 a.m. Pacific
Top riders from the 250 and 450 Classes take questions ahead of the opener for the 11-round AMA Pro Motocross Championship at the Pala Casino Spa & Resort in Pala, California.
Tune into today's pre-race press conference via the Pro Motocross YouTube channel.
250 Class Featured Riders:
#10 Seth Hammaker - Monster Energy Pro Circuit Kawasaki
#13 Julien Beaumer - Red Bull KTM Factory Racing
#29 Chance Hymas - Honda HRC Progressive
#30 Jo Shimoda - Honda HRC Progressive
#33 Austin Forkner - 5.11 Triumph Factory Racing
#34 Ryder DiFrancesco - Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing
#37 Cole Davies - Monster Energy Yamaha Star Racing
#47 Levi Kitchen - Monster Energy Pro Circuit Kawasaki
#61 Max Anstie - Monster Energy Yamaha Star Racing
450 Class Featured Riders:
#1 Jett Lawrence - Honda HRC Progressive
#2 Cooper Webb - Monster Energy Yamaha Star Racing
#3 Eli Tomac - Red Bull KTM Factory Racing
#4 Chase Sexton - Monster Energy Kawasaki
#14 Dylan Ferrandis - Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing
#24 RJ Hampshire - Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing
#26 Jorge Prado - Red Bull KTM Factory Racing
#31 Mikkel Haarup - 5.11 Triumph Factory Racing
#38 Haiden Deegan - Monster Energy Yamaha Star Racing
#54 Benny Bloss - Liqui Moly Beta Factory Racing
#96 Hunter Lawrence - Honda HRC Progressive
WMX Featured Riders:
#1 Lachlan Turner - Altus Motorsports bLU cRU Yamaha
#7 Charli Cannon - Quad Lock Honda
#51 Mikayla Nielsen - SLR Honda Racing Team
Fox Raceway (Pala)Saturday, May 30