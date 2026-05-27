Fox Raceway National Pro Motocross Opener Full Race Day Schedule
May 27, 2026, 9:00pm
This Saturday, the SuperMotocross paddock will take over Fox Raceway at Pala for the opening round of the AMA Pro Motocross Championship.
What you need to know the most for the Fox Raceway National on Saturday: the points-paying motos start just after 4 p.m. Eastern/1 p.m. Pacific.
Below is the full broadcast schedule and then the full race day schedule, plus the PDF version if you want to screenshot it for your phone.
Local Time () Track Time (PDT) Thursday 9:00am 9:00am Registered Team Parking Friday 8:00am – 5:00pm 8:00am – 5:00pm Amateur Racing 9:00am – 6:00pm 9:00am – 6:00pm Registered Team Parking 9:00am – 5:00pm 9:00am – 5:00pm Will Call 9:30am – 6:00pm 9:30am – 6:00pm Privateer Parking 12:00pm – 3:00pm 12:00pm – 3:00pm Technical Control 2:00pm – 3:00pm 2:00pm – 3:00pm Media Activity Saturday 7:00am – 2:00pm 7:00am – 2:00pm Rider Services / Will Call Opens 7:15am – 7:30am 7:15am – 7:30am Riders Meeting at AMA Semi 7:30am – 7:45am 7:30am – 7:45am Chapel Service at AMA Semi 8:00am – 8:15am 8:00am – 8:15am 250 Class Qualifying Grp B- 15 minutes (1 Lap Free) 8:20am – 8:35am 8:20am – 8:35am 250 Class Qualifying Grp A- 15 minutes (1 Lap Free) 8:35am – 8:50am 8:35am – 8:50am Track Maintenance 8:50am – 9:05am 8:50am – 9:05am 450 Class Qualifying Grp A- 15 minutes (1 Lap Free) 9:10am – 9:25am 9:10am – 9:25am 450 Class Qualifying Grp B- 15 minutes (1 Lap Free) 9:30am – 9:50am 9:30am – 9:50am Track Maintenance 9:50am – 10:05am 9:50am – 10:05am 250 Class Qualifying Grp B- 15 minutes 10:10am – 10:25am 10:10am – 10:25am 250 Class Qualifying Grp A- 15 minutes 10:30am – 10:45am 10:30am – 10:45am 450 Class Qualifying Grp A- 15 minutes 10:50am – 11:05am 10:50am – 11:05am 450 Class Qualifying Grp B- 15 minutes 11:05am – 11:35am 11:05am – 11:35am Track Maintenance 11:35am – 11:45am 11:35am – 11:45am 250 Consolation Race 11:50am – 12:00pm 11:50am – 12:00pm 450 Consolation Race 12:05pm – 1:00pm 12:05pm – 1:00pm Track Maintenance 12:15pm – 1:00pm 12:15pm – 1:00pm OPENING CEREMONIES 1:00pm – 1:10pm 1:00pm – 1:10pm 250 Class Sight Lap 1:15pm – 1:50pm 1:15pm – 1:50pm 250 Class Moto #1 1:50pm – 2:00pm 1:50pm – 2:00pm Podium Interviews 2:00pm – 2:10pm 2:00pm – 2:10pm 450 Class Sight Lap 2:15pm – 2:50pm 2:15pm – 2:50pm 450 Class Moto #1 2:50pm – 3:00pm 2:50pm – 3:00pm Podium Interviews 2:50pm – 3:20pm 2:50pm – 3:20pm Halftime 3:20pm – 3:28pm 3:20pm – 3:28pm 250 Class Sight Lap 3:30pm – 4:05pm 3:30pm – 4:05pm 250 Class Moto #2 4:05pm – 4:15pm 4:05pm – 4:15pm 250 Winners Circle 4:22pm – 4:30pm 4:22pm – 4:30pm 450 Class Sight Lap 4:30pm – 5:05pm 4:30pm – 5:05pm 450 Class Moto #2 5:05pm – 5:15pm 5:05pm – 5:15pm 450 Winners Circle
Note: Times local to Pala, California (Pacific time).