Anaheim 2 SX Full Race Day Schedule
January 21, 2026, 4:30pm
This weekend, the third round of the 17-round Monster Energy AMA Supercross Championship takes place on Saturday at Angel Stadium in Anaheim, California. Check out the full race day schedule, plus the TV broadcast/streaming start times, below.
On race day (Saturday) the following takes place at:
Track walk: 8 a.m.
FanFest/doors open: 9 a.m.
Bikes on track: 9:30 a.m.
Opening ceremonies: 3:30 p.m.
all local time to Anaheim (Pacific time zone)
Below is the full race day schedule - and if you prefer the PDF version to take a screenshot of, it is below as well. Then, the TV broadcast/streaming start times.
Saturday, January 24
Local Time () Track Time (PST) Thursday 12:00pm – 4:00pm 12:00pm – 4:00pm Industry Services Friday 8:00am – 5:00pm 8:00am – 5:00pm Industry Services 8:00am – 5:00pm 8:00am – 5:00pm AMA Registration 8:00am – 11:00pm 8:00am – 11:00pm Working Paddock Hours Saturday 6:00am – 4:00pm 6:00am – 4:00pm Industry Services 6:00am – 9:00am 6:00am – 9:00am AMA Registration 8:00am – 8:30am 8:00am – 8:30am Rider Track Walk 8:30am – 8:45am 8:30am – 8:45am Rider’s Meeting (Podium) 8:45am – 9:00am 8:45am – 9:00am Chapel Service (Podium) 5:30am 5:30am Working Paddock Hours 8:00am 8:00am Saturday Autogate Closes (No vehicles permitted to enter after 8:00am) 10:00am – 1:30pm 10:00am – 1:30pm Race Day Live 9:00am 9:00am FanFest/Doors Open 3:00pm 3:00pm FanFest Close 9:17am – 9:25am 9:17am – 9:25am SMX Next Free Practice 9:30am – 9:42am 9:30am – 9:42am 250 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free) 9:47am – 9:59am 9:47am – 9:59am 250 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free) 10:04am – 10:16am 10:04am – 10:16am 250 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) 10:21am – 10:33am 10:21am – 10:33am 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) 10:38am – 10:50am 10:38am – 10:50am 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free) 10:55am – 11:07am 10:55am – 11:07am 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free) 11:12am – 11:24am 11:12am – 11:24am SMX Next Qualifying 11:24am – 11:34am 11:24am – 11:34am Promoter Track Walk #1 11:34am – 12:15pm 11:34am – 12:15pm Track Maintenance 12:15pm – 12:27pm 12:15pm – 12:27pm 250 Group C Qualifying 12:32pm – 12:44pm 12:32pm – 12:44pm 250 Group B Qualifying 12:49pm – 1:01pm 12:49pm – 1:01pm 250 Group A Qualifying 1:06pm – 1:18pm 1:06pm – 1:18pm 450 Group A Qualifying 1:23pm – 1:35pm 1:23pm – 1:35pm 450 Group B Qualifying 1:40pm – 1:52pm 1:40pm – 1:52pm 450 Group C Qualifying 1:57pm – 2:09pm 1:57pm – 2:09pm SMX Next Qualifying 2:09pm – 2:19pm 2:09pm – 2:19pm Promoter Track Walk #2 2:19pm – 2:29pm 2:19pm – 2:29pm Promoter Track Walk #3 2:29pm – 3:15pm 2:29pm – 3:15pm Track Maintenance 3:30pm – 4:06pm 3:30pm – 4:06pm Opening Ceremonies 4:06pm – 4:14pm 4:06pm – 4:14pm 250 Heat #1 4:20pm – 4:28pm 4:20pm – 4:28pm 250 Heat #2 4:34pm – 4:42pm 4:34pm – 4:42pm 450 Heat #1 4:48pm – 4:56pm 4:48pm – 4:56pm 450 Heat #2 4:59pm – 5:02pm 4:59pm – 5:02pm SMX Next Sighting Lap 5:04pm – 5:14pm 5:04pm – 5:14pm SMX Next Main Event 5:14pm – 5:17pm 5:14pm – 5:17pm SMX Next Victory Circle 5:17pm – 5:20pm 5:17pm – 5:20pm Track Maintenance 5:20pm – 5:27pm 5:20pm – 5:27pm 250 Last Chance Qualifier 5:32pm – 5:39pm 5:32pm – 5:39pm 450 Last Chance Qualifier 5:39pm – 5:47pm 5:39pm – 5:47pm Track Maintenance 5:47pm – 5:50pm 5:47pm – 5:50pm 250 Sighting Lap 5:52pm – 6:09pm 5:52pm – 6:09pm 250 Main Event 6:09pm – 6:19pm 6:09pm – 6:19pm 250 Victory Circle 6:19pm – 6:24pm 6:19pm – 6:24pm Track Maintenance 6:24pm – 6:27pm 6:24pm – 6:27pm 450 Sighting Lap 6:29pm – 6:51pm 6:29pm – 6:51pm 450 Main Event 6:51pm – 7:00pm 6:51pm – 7:00pm 450 Victory Circle
