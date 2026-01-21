Results Archive
Supercross
Anaheim 1
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Ken Roczen
  3. Jorge Prado
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Max Anstie
  2. Chance Hymas
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
Supercross
San Diego
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cameron McAdoo
  3. Michael Mosiman
Full Results
Upcoming
Supercross
Anaheim 2
Sat Jan 24
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX West Entry List
  1. Haiden Deegan
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
Upcoming
Supercross
Houston
Sat Jan 31
News
Full Schedule

Anaheim 2 SX Full Race Day Schedule

January 21, 2026, 4:30pm
Anaheim 2 SX Full Race Day Schedule
Anaheim, CA Anaheim 2 (A2)Monster Energy AMA Supercross Championship

This weekend, the third round of the 17-round Monster Energy AMA Supercross Championship takes place on Saturday at Angel Stadium in Anaheim, California. Check out the full race day schedule, plus the TV broadcast/streaming start times, below.

On race day (Saturday) the following takes place at:

Track walk: 8 a.m.
FanFest/doors open: 9 a.m.
Bikes on track: 9:30 a.m.
Opening ceremonies: 3:30 p.m.
all local time to Anaheim (Pacific time zone)

Below is the full race day schedule - and if you prefer the PDF version to take a screenshot of, it is below as well. Then, the TV broadcast/streaming start times.

  • Supercross

    Anaheim 2 (A2)

     250SX West
    SMX Next
    Saturday, January 24
    Angel Stadium
    Anaheim, CA United States
    Local Time ()Track Time (PST)
    Thursday
    12:00pm4:00pm 12:00pm – 4:00pm Industry Services
    Friday
    8:00am5:00pm 8:00am – 5:00pm Industry Services
    8:00am5:00pm 8:00am – 5:00pm AMA Registration
    8:00am11:00pm 8:00am – 11:00pm Working Paddock Hours
    Saturday
    6:00am4:00pm 6:00am – 4:00pm Industry Services
    6:00am9:00am 6:00am – 9:00am AMA Registration
    8:00am8:30am 8:00am – 8:30am Rider Track Walk
    8:30am8:45am 8:30am – 8:45am Rider’s Meeting (Podium)
    8:45am9:00am 8:45am – 9:00am Chapel Service (Podium)
    5:30am 5:30am Working Paddock Hours
    8:00am 8:00am Saturday Autogate Closes (No vehicles permitted to enter after 8:00am)
    10:00am1:30pm 10:00am – 1:30pm Race Day Live Peacock
    9:00am 9:00am FanFest/Doors Open
    3:00pm 3:00pm FanFest Close
    9:17am9:25am 9:17am – 9:25am SMX Next Free Practice
    9:30am9:42am 9:30am – 9:42am 250 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
    9:47am9:59am 9:47am – 9:59am 250 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free) Peacock
    10:04am10:16am 10:04am – 10:16am 250 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) Peacock
    10:21am10:33am 10:21am – 10:33am 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) Peacock
    10:38am10:50am 10:38am – 10:50am 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free)
    10:55am11:07am 10:55am – 11:07am 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
    11:12am11:24am 11:12am – 11:24am SMX Next Qualifying
    11:24am11:34am 11:24am – 11:34am Promoter Track Walk #1
    11:34am12:15pm 11:34am – 12:15pm Track Maintenance
    12:15pm12:27pm 12:15pm – 12:27pm 250 Group C Qualifying
    12:32pm12:44pm 12:32pm – 12:44pm 250 Group B Qualifying
    12:49pm1:01pm 12:49pm – 1:01pm 250 Group A Qualifying
    1:06pm1:18pm 1:06pm – 1:18pm 450 Group A Qualifying
    1:23pm1:35pm 1:23pm – 1:35pm 450 Group B Qualifying
    1:40pm1:52pm 1:40pm – 1:52pm 450 Group C Qualifying
    1:57pm2:09pm 1:57pm – 2:09pm SMX Next Qualifying
    2:09pm2:19pm 2:09pm – 2:19pm Promoter Track Walk #2
    2:19pm2:29pm 2:19pm – 2:29pm Promoter Track Walk #3
    2:29pm3:15pm 2:29pm – 3:15pm Track Maintenance
    3:30pm4:06pm 3:30pm – 4:06pm Opening Ceremonies
    4:06pm4:14pm 4:06pm – 4:14pm 250 Heat #1 Peacock Sirius XM Satellite Radio SuperMotocross Video Pass
    4:20pm4:28pm 4:20pm – 4:28pm 250 Heat #2 Peacock Sirius XM Satellite Radio SuperMotocross Video Pass
    4:34pm4:42pm 4:34pm – 4:42pm 450 Heat #1
    4:48pm4:56pm 4:48pm – 4:56pm 450 Heat #2
    4:59pm5:02pm 4:59pm – 5:02pm SMX Next Sighting Lap
    5:04pm5:14pm 5:04pm – 5:14pm SMX Next Main Event
    5:14pm5:17pm 5:14pm – 5:17pm SMX Next Victory Circle
    5:17pm5:20pm 5:17pm – 5:20pm Track Maintenance
    5:20pm5:27pm 5:20pm – 5:27pm 250 Last Chance Qualifier
    5:32pm5:39pm 5:32pm – 5:39pm 450 Last Chance Qualifier
    5:39pm5:47pm 5:39pm – 5:47pm Track Maintenance
    5:47pm5:50pm 5:47pm – 5:50pm 250 Sighting Lap
    5:52pm6:09pm 5:52pm – 6:09pm 250 Main Event
    6:09pm6:19pm 6:09pm – 6:19pm 250 Victory Circle
    6:19pm6:24pm 6:19pm – 6:24pm Track Maintenance
    6:24pm6:27pm 6:24pm – 6:27pm 450 Sighting Lap
    6:29pm6:51pm 6:29pm – 6:51pm 450 Main Event
    6:51pm7:00pm 6:51pm – 7:00pm 450 Victory Circle
Anaheim 2 Supercross Schedule
2026 Anaheim 2 Supercross race day schedule.
2026 Anaheim 2 Supercross race day schedule. SupercrossLIVE
  • Supercross

    Anaheim 2 (A2)

     SMX Next
    Saturday, January 24
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      January 24 - 1:00 PM
      Peacock
    • Main Program Night Show 
      Live
      January 24 - 7:00 PM
      Peacock
    • Main Program Night Show (Audio Only) 
      Live
      January 24 - 7:00 PM
      Sirius XM Satellite Radio
    • Main Program Night Show 
      Live
      January 24 - 7:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
Anaheim 2 Supercross TV & Streaming Schedule

