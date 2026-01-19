Results Archive
Supercross
Anaheim 1
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Ken Roczen
  3. Jorge Prado
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Max Anstie
  2. Chance Hymas
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
Supercross
San Diego
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cameron McAdoo
  3. Michael Mosiman
Full Results
Upcoming
Supercross
Anaheim 2
Sat Jan 24
News
Upcoming
Supercross
Houston
Sat Jan 31
News
Full Schedule
Wake-Up Call

Wake-Up Call

January 19, 2026, 5:30am
San Diego, CA San DiegoMonster Energy AMA Supercross Championship

Monster Energy AMA Supercross

Round 2 (of 17) - San Diego SX - Snapdragon Stadium in San Diego, California

Supercross

San Diego - 250SX West Main Event

January 17, 2026
Snapdragon Stadium
San Diego, CA United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Haiden Deegan Haiden Deegan 16:11.004 53.297 Temecula, CA United States Yamaha YZ250F
2 Cameron McAdoo Cameron McAdoo 16:18.689 7.685 53.722 Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
3 Michael Mosiman Michael Mosiman 16:19.244 0.555 54.188 Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
4 Levi Kitchen Levi Kitchen 16:19.641 0.397 53.984 Washougal, WA United States Kawasaki KX250
5 Max Anstie Max Anstie 16:25.738 6.098 53.636 Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
6 Chance Hymas Chance Hymas 16:32.435 6.697 53.942 Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
7 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco 16:44.382 11.948 54.905 Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
8 Max Vohland Max Vohland 16:45.814 1.432 54.637 Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
9 Dilan Schwartz Dilan Schwartz 16:56.859 11.045 55.987 Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
10 Anthony Bourdon Anthony Bourdon 16:58.997 2.138 55.831 Hossegor, France France Kawasaki KX250
Full Results
Haiden Deegan (Yamaha)
Haiden Deegan (Yamaha) Align Media
250SX podium: first, Deegan (center); second, McAdoo (left), third, Mosiman (right).
250SX podium: first, Deegan (center); second, McAdoo (left), third, Mosiman (right). Align Media
Supercross

San Diego - 450SX Main Event

January 17, 2026
Snapdragon Stadium
San Diego, CA United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Eli Tomac Eli Tomac 21:17.007 52.671 Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
2 Hunter Lawrence Hunter Lawrence 21:18.314 1.307 53.075 Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
3 Ken Roczen Ken Roczen 21:19.930 1.617 52.844 Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
4 Chase Sexton Chase Sexton 21:35.358 15.428 53.140 La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
5 Joey Savatgy Joey Savatgy 21:37.103 1.746 53.617 Thomasville, GA United States Honda CRF450R
6 Justin Cooper Justin Cooper 21:39.463 2.360 53.392 Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger 21:41.427 1.964 53.643 Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
8 Cooper Webb Cooper Webb 21:49.638 8.212 53.563 Newport, NC United States Yamaha YZ450F
9 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis 21:58.647 9.009 53.636 Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
10 Malcolm Stewart Malcolm Stewart 22:00.409 1.763 54.217 Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
Full Results
Eli Tomac (KTM)
Eli Tomac (KTM) Align Media
450SX podium: first, Tomac (center); second, Hunter Lawrence (left); and third, KenRoczen (left).
450SX podium: first, Tomac (center); second, Hunter Lawrence (left); and third, KenRoczen (left). Align Media

Championship Standings

Supercross

250SX West Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 43
2Max Anstie Max Anstie Newbury, England, United Kingdom United Kingdom 42
3Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States 38
4Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States 37
5Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 35
6Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 34
7Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States 29
8Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States 25
9Avery Long Avery Long New London, MN United States 23
10Cameron McAdoo Cameron McAdoo Sioux City, IA United States 22
Full Standings
Supercross

450SX Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States 50
2Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 42
3Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 40
4Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States 32
5Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States 32
6Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 29
7Jason Anderson Jason Anderson Edgewood, NM United States 28
8Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States 27
9Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 26
10Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States 26
Full Standings

SuperEnduro World Championship 

Round 3 (of 7) - Bilbao, Spain

Billy Bolt (Husqvarna)
Billy Bolt (Husqvarna) Husqvarna Images/Future7Media

Championship Standings

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
TBDMonster Energy AMA Supercross450SX
TBDMonster Energy AMA Supercross250SX West Division
TBDMonster Energy AMA Supercross250SX East Division
TBDMonster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
TBDAMA Pro Motocross Championship450 Class
TBDAMA Pro Motocross Championship250 Class
TBDWomen’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
TBDFIM Motocross World ChampionshipMXGP
TBDFIM Motocross World ChampionshipMX2
TBDFIM Motocross World ChampionshipEMX250
TBDFIM Motocross World ChampionshipWMX
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsTeam
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMX2
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsOpen
TBDRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
TBDDaytona Vintage Supercross ResultsNA
TBDLoretta Lynn'sHorizon Award
TBDLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
TBDGNCCGrand National Champion
TBDGNCCXC1
TBDGNCCXC2
TBDGNCCXC3
TBDGNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
TBDAMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's
TBDCanadian Triple Crown (Motocross)450
TBDCanadianTriple Crown (Motocross)250
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
TBDDakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro 2
TBDAMA National Enduro SeriesPro1
TBDFIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class
TBDAmerican Flat TrackAFT SuperTwins
TBDAmerican Flat TrackAFT Singles

Read Now
February 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The February 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted