450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Ken Roczen
  3. Jorge Prado
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Max Anstie
  2. Chance Hymas
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
Wake-Up Call

Wake-Up Call

January 12, 2026, 5:30am
Anaheim, CA Anaheim 1 (A1)Monster Energy AMA Supercross Championship

Monster Energy AMA Supercross

Round 1 (of 17) - Anaheim 1 SX - Angel Stadium in Anaheim, California

Supercross

Anaheim 1 (A1) - 250SX West Main Event

January 10, 2026
Angel Stadium
Anaheim, CA United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Max Anstie Max Anstie 17:03.832 1:07.436 Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
2 Chance Hymas Chance Hymas 17:10.564 6.733 1:08.253 Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
3 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco 17:12.890 2.326 1:08.523 Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
4 Haiden Deegan Haiden Deegan 17:13.645 0.756 1:08.241 Temecula, CA United States Yamaha YZ250F
5 Michael Mosiman Michael Mosiman 17:20.313 6.668 1:08.239 Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
6 Levi Kitchen Levi Kitchen 17:24.530 4.217 1:08.023 Washougal, WA United States Kawasaki KX250
7 Max Vohland Max Vohland 17:32.101 7.572 1:08.637 Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
8 Hunter Yoder Hunter Yoder 17:38.382 6.281 1:09.150 Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
9 Avery Long Avery Long 17:46.115 7.734 1:10.279 New London, MN United States KTM 250 SX-F
10 Dilan Schwartz Dilan Schwartz 17:50.680 4.566 1:10.745 Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
Full Results
Max Anstie (Yamaha)
Max Anstie (Yamaha) Align Media
250SX podium: first, Anstie (center); second, Hymas (right), third, DiFrancesco (left).
250SX podium: first, Anstie (center); second, Hymas (right), third, DiFrancesco (left). Align Media
Supercross

Anaheim 1 (A1) - 450SX Main Event

January 10, 2026
Angel Stadium
Anaheim, CA United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Eli Tomac Eli Tomac 22:10.248 1:05.367 Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
2 Ken Roczen Ken Roczen 22:11.718 1.470 1:05.335 Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
3 Jorge Prado Jorge Prado 22:37.204 25.486 1:07.059 Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Hunter Lawrence Hunter Lawrence 22:38.925 1.722 1:07.230 Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
5 Jason Anderson Jason Anderson 22:42.182 3.257 1:06.821 Edgewood, NM United States Suzuki RM-Z450
6 Justin Cooper Justin Cooper 22:42.732 0.550 1:07.331 Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
7 Cooper Webb Cooper Webb 22:45.183 2.452 1:06.910 Newport, NC United States Yamaha YZ450F
8 Chase Sexton Chase Sexton 22:55.496 10.314 1:06.682 La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
9 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis 22:59.864 4.368 1:07.243 Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
10 Aaron Plessinger Aaron Plessinger 23:07.788 7.925 1:07.583 Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
Full Results
Eli Tomac (KTM)
Eli Tomac (KTM) Align Media
450SX podium: first, Tomac (center); second, Roczen (left), third, Prado (right).
450SX podium: first, Tomac (center); second, Roczen (left), third, Prado (right). Align Media

Championship Standings

Supercross

250SX West Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Max Anstie Max Anstie Newbury, England, United Kingdom United Kingdom 25
2Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States 22
3Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 20
4Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 18
5Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States 17
6Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 16
7Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States 15
8Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA United States 14
9Avery Long Avery Long New London, MN United States 13
10Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States 12
Full Standings
Supercross

450SX Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States 25
2Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 22
3Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 18
4Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 17
5Jason Anderson Jason Anderson Edgewood, NM United States 17
6Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States 16
7Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 15
8Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States 14
9Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France 13
10Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States 12
Full Standings

Other Championship Standings

SuperEnduro World Championship 

Through Round 2 (of 7)

Championship Standings

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
TBDMonster Energy AMA Supercross450SX
TBDMonster Energy AMA Supercross250SX West Division
TBDMonster Energy AMA Supercross250SX East Division
TBDMonster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
TBDAMA Pro Motocross Championship450 Class
TBDAMA Pro Motocross Championship250 Class
TBDWomen’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
TBDFIM Motocross World ChampionshipMXGP
TBDFIM Motocross World ChampionshipMX2
TBDFIM Motocross World ChampionshipEMX250
TBDFIM Motocross World ChampionshipWMX
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsTeam
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMX2
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsOpen
TBDRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
TBDDaytona Vintage Supercross ResultsNA
TBDLoretta Lynn'sHorizon Award
TBDLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
TBDGNCCGrand National Champion
TBDGNCCXC1
TBDGNCCXC2
TBDGNCCXC3
TBDGNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
TBDAMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's
TBDCanadian Triple Crown (Motocross)450
TBDCanadianTriple Crown (Motocross)250
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
TBDDakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro 2
TBDAMA National Enduro SeriesPro1
TBDFIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class
TBDAmerican Flat TrackAFT SuperTwins
TBDAmerican Flat TrackAFT Singles

