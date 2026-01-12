Monster Energy AMA Supercross
Round 1 (of 17) - Anaheim 1 SX - Angel Stadium in Anaheim, California
Supercross
Anaheim 1 (A1) - 250SX West Main EventJanuary 10, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Max Anstie
|17:03.832
|1:07.436
|Newbury, England, United Kingdom
|Yamaha YZ250F
|2
|Chance Hymas
|17:10.564
|6.733
|1:08.253
|Pocatello, ID
|Honda CRF250R Works Edition
|3
|Ryder DiFrancesco
|17:12.890
|2.326
|1:08.523
|Bakersfield, CA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|4
|Haiden Deegan
|17:13.645
|0.756
|1:08.241
|Temecula, CA
|Yamaha YZ250F
|5
|Michael Mosiman
|17:20.313
|6.668
|1:08.239
|Sebastopol, CA
|Yamaha YZ250F
|6
|Levi Kitchen
|17:24.530
|4.217
|1:08.023
|Washougal, WA
|Kawasaki KX250
|7
|Max Vohland
|17:32.101
|7.572
|1:08.637
|Sacramento, CA
|Yamaha YZ250F
|8
|Hunter Yoder
|17:38.382
|6.281
|1:09.150
|Menifee, CA
|Yamaha YZ250F
|9
|Avery Long
|17:46.115
|7.734
|1:10.279
|New London, MN
|KTM 250 SX-F
|10
|Dilan Schwartz
|17:50.680
|4.566
|1:10.745
|Alpine, CA
|Yamaha YZ250F
Supercross
Anaheim 1 (A1) - 450SX Main EventJanuary 10, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Eli Tomac
|22:10.248
|1:05.367
|Cortez, CO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|2
|Ken Roczen
|22:11.718
|1.470
|1:05.335
|Mattstedt, Germany
|Suzuki RM-Z450
|3
|Jorge Prado
|22:37.204
|25.486
|1:07.059
|Lugo, Spain
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|4
|Hunter Lawrence
|22:38.925
|1.722
|1:07.230
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|5
|Jason Anderson
|22:42.182
|3.257
|1:06.821
|Edgewood, NM
|Suzuki RM-Z450
|6
|Justin Cooper
|22:42.732
|0.550
|1:07.331
|Cold Spring Harbor, NY
|Yamaha YZ450F
|7
|Cooper Webb
|22:45.183
|2.452
|1:06.910
|Newport, NC
|Yamaha YZ450F
|8
|Chase Sexton
|22:55.496
|10.314
|1:06.682
|La Moille, IL
|Kawasaki KX450SR
|9
|Dylan Ferrandis
|22:59.864
|4.368
|1:07.243
|Avignon, France
|Ducati Desmo 450MX
|10
|Aaron Plessinger
|23:07.788
|7.925
|1:07.583
|Hamilton, OH
|KTM 450 SX-F Factory Edition
Championship Standings
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Max Anstie
|Newbury, England, United Kingdom
|25
|2
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|22
|3
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|20
|4
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|18
|5
|Michael Mosiman
|Sebastopol, CA
|17
|6
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|16
|7
|Max Vohland
|Sacramento, CA
|15
|8
|Hunter Yoder
|Menifee, CA
|14
|9
|Avery Long
|New London, MN
|13
|10
|Dilan Schwartz
|Alpine, CA
|12
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Eli Tomac
|Cortez, CO
|25
|2
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|22
|3
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|18
|4
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|17
|5
|Jason Anderson
|Edgewood, NM
|17
|6
|Justin Cooper
|Cold Spring Harbor, NY
|16
|7
|Cooper Webb
|Newport, NC
|15
|8
|Chase Sexton
|La Moille, IL
|14
|9
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|13
|10
|Aaron Plessinger
|Hamilton, OH
|12
Other Championship Standings
SuperEnduro World Championship
Through Round 2 (of 7)
Championship Standings
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|TBD
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|TBD
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|TBD
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|TBD
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|TBD
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|TBD
|GNCC
|Grand National Champion
|TBD
|GNCC
|XC1
|TBD
|GNCC
|XC2
|TBD
|GNCC
|XC3
|TBD
|GNCC
|WXC
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|WSX
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|SX2
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX2
|TBD
|AUS-X Open
|SX1
|TBD
|AUS-X Open
|SX2
|TBD
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|TBD
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|TBD
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|TBD
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|TBD
|AMA National Enduro Series
|Pro1
|TBD
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|American Flat Track
|AFT SuperTwins
|TBD
|American Flat Track
|AFT Singles
Main image courtesy of Husqvarna Images/Future7Media