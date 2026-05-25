Results Archive
GNCC
Powerline Park
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Craig Delong
  3. Kailub Russell
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Brody Johnson
  3. Jason T Tino
MXGP of
France
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
  3. Romain Febvre
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Camden McLellan
  3. Mathis Valin
Motocross
Fox Raceway
Sat May 30
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Chase Sexton
  3. Dylan Ferrandis
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
MXGP of
Liqui Moly Germany
Sun May 31
WMX
Hangtown WMX
Fri Jun 5
GNCC
Watkins Glen International
Sat Jun 6
Motocross
Hangtown
Sat Jun 6
MXGP of
Latvia
Sun Jun 7
Wake-Up Call

May 25, 2026, 8:00am
Occitanie, France MXGP of FranceFIM Motocross World Championship

FIM Motocross World Championship (MXGP)

Round 6 (of 19) - MXGP of France

MXGP

MXGP of France - MX2

May 24, 2026
Lacapelle-Marival
Occitanie, France France
Rider Motos Bike
1 Guillem Farres Guillem Farres Spain 1 - 1 Triumph
2 Camden McLellan Camden McLellan South Africa 3 - 2 Triumph
3 Mathis Valin Mathis Valin France 2 - 3 Kawasaki
4 Liam Everts Liam Everts Belgium 5 - 4 Husqvarna
5 Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 4 - 7 KTM
6 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 6 - 5 Yamaha
7 Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 8 - 6 KTM
8 Maxime Grau Maxime Grau France 9 - 9 Honda
9 Valerio Lata Valerio Lata Italy 12 - 8 Honda
10 Francisco Garcia Francisco Garcia Spain 10 - 10 Kawasaki
Triumph
MXGP

MXGP of France - MXGP

May 24, 2026
Lacapelle-Marival
Occitanie, France France
Rider Motos Bike
1 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 2 - 1 Honda
2 Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium 1 - 2 KTM
3 Romain Febvre Romain Febvre France 7 - 3 Kawasaki
4 Kay de Wolf Kay de Wolf The Netherlands 4 - 5 Husqvarna
5 Maxime Renaux Maxime Renaux France 6 - 4 Yamaha
6 Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 5 - 7 KTM
7 Ruben Fernandez Ruben Fernandez Spain 9 - 6 Honda
8 Andrea Bonacorsi Andrea Bonacorsi Italy 10 - 10 Ducati
9 Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 3 - DNS Yamaha
10 Alberto Forato Alberto Forato Italy 15 - 8 Fantic
Jeffrey Herlings (Honda)
Honda

Championship Standings

MXGP

MX2 Standings - 2026

PositionRider Points
1Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 281
2Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 273
3Guillem Farres Guillem Farres Spain 261
4Liam Everts Liam Everts Belgium 245
5Camden McLellan Camden McLellan South Africa 233
6Mathis Valin Mathis Valin France 211
7Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 209
8Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 167
9Valerio Lata Valerio Lata Italy 156
10Julius Mikula Julius Mikula 130
MXGP

MXGP Standings - 2026

PositionRider Points
1Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium 286
2Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 284
3Romain Febvre Romain Febvre France 231
4Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 223
5Tom Vialle Tom Vialle France 219
6Maxime Renaux Maxime Renaux France 218
7Kay de Wolf Kay de Wolf The Netherlands 187
8Ruben Fernandez Ruben Fernandez Spain 177
9Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 171
10Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen South Africa 126
Other Championship Standings

Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series

ThroughRound 7 (of 13) 

Championship Standings

GNCC

Overall Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jordan Ashburn Jordan Ashburn Cookeville, TN United States 137
2Liam Draper Liam Draper Auckland, New Zealand New Zealand 128
3Craig Delong Craig Delong Morgantown, PA United States 121
4Ben Kelley Ben Kelley Harwinton, CT United States 112
5Steward Baylor Steward Baylor Belton, SC United States 103
6Michael Witkowski Michael Witkowski North Liberty, IN United States 88
7Josh Strang Josh Strang Inverell, Australia Australia 82
8Kailub Russell Kailub Russell Boonville, NC United States 75
9Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 61
10Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 59
GNCC

XC2 Pro Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jason T Tino Jason T Tino Phillipsburg, NJ United States 150
2Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 150
3Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 145
4Brody Johnson Brody Johnson Landrum, SC United States 140
5Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb Parkersburg, WV United States 103
6Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 88
7Toby D Cleveland Toby D Cleveland Erin, NY United States 77
8Gavin Simon Gavin Simon Bennington, VT United States 72
9Christopher T Parris Christopher T Parris Sugar Valley, GA United States 54
10Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham Murray City, OH United States 36
GNCC

WXC Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States 174
2Danielle McDonald Danielle McDonald Parkes, NSW Australia 173
3Korie Steede Korie Steede Beloit, OH United States 168
4Lilley G Sheets Lilley G Sheets Fishersville, VA United States 107
5Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes Equinunk, PA United States 98
6Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia 95
7Carly Lee Carly Lee Millville, NJ United States 92
8Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen Columbus, OH United States 64
9Emma Smith Emma Smith Donalds, SC United States 54
10Addison Harris Addison Harris Smithfield, RI United States 49
2026 US Sprint Enduro Series

Through Round 5 (of 7) 

SuperEnduro World Championship 

Through Round 4 (of 7)

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
Ken Roczen (Suzuki)Monster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Cole Davies (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
TBDMonster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
TBDAMA Pro Motocross Championship450 Class
TBDAMA Pro Motocross Championship250 Class
TBDWomen’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
TBDFIM Motocross World ChampionshipMXGP
TBDFIM Motocross World ChampionshipMX2
TBDFIM Motocross World ChampionshipEMX250
TBDFIM Motocross World ChampionshipWMX
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsTeam
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMX2
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsOpen
TBDRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
TBDDaytona Vintage Supercross ResultsNA
TBDLoretta Lynn'sHorizon Award
TBDLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
TBDGNCCGrand National Champion
TBDGNCCXC1
TBDGNCCXC2
TBDGNCCXC3
TBDGNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
TBDAMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's
TBDCanadian Triple Crown (Motocross)450
TBDCanadianTriple Crown (Motocross)250
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
TBDDakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro 2
TBDAMA National Enduro SeriesPro1
TBDFIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class
TBDAmerican Flat TrackAFT SuperTwins
TBDAmerican Flat TrackAFT Singles

