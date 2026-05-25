FIM Motocross World Championship (MXGP)
Round 6 (of 19) - MXGP of France
MXGP
MXGP of France - MX2May 24, 2026
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Guillem Farres
|1 - 1
|Triumph
|2
|Camden McLellan
|3 - 2
|Triumph
|3
|Mathis Valin
|2 - 3
|Kawasaki
|4
|Liam Everts
|5 - 4
|Husqvarna
|5
|Simon Längenfelder
|4 - 7
|KTM
|6
|Janis Martins Reisulis
|6 - 5
|Yamaha
|7
|Sacha Coenen
|8 - 6
|KTM
|8
|Maxime Grau
|9 - 9
|Honda
|9
|Valerio Lata
|12 - 8
|Honda
|10
|Francisco Garcia
|10 - 10
|Kawasaki
MXGP
MXGP of France - MXGPMay 24, 2026
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Jeffrey Herlings
|2 - 1
|Honda
|2
|Lucas Coenen
|1 - 2
|KTM
|3
|Romain Febvre
|7 - 3
|Kawasaki
|4
|Kay de Wolf
|4 - 5
|Husqvarna
|5
|Maxime Renaux
|6 - 4
|Yamaha
|6
|Andrea Adamo
|5 - 7
|KTM
|7
|Ruben Fernandez
|9 - 6
|Honda
|8
|Andrea Bonacorsi
|10 - 10
|Ducati
|9
|Tim Gajser
|3 - DNS
|Yamaha
|10
|Alberto Forato
|15 - 8
|Fantic
Championship Standings
MXGP
|Position
|Rider
|Points
|1
|Simon Längenfelder
|281
|2
|Sacha Coenen
|273
|3
|Guillem Farres
|261
|4
|Liam Everts
|245
|5
|Camden McLellan
|233
|6
|Mathis Valin
|211
|7
|Janis Martins Reisulis
|209
|8
|Karlis Alberts Reisulis
|167
|9
|Valerio Lata
|156
|10
|Julius Mikula
|130
MXGP
|Position
|Rider
|Points
|1
|Lucas Coenen
|286
|2
|Jeffrey Herlings
|284
|3
|Romain Febvre
|231
|4
|Tim Gajser
|223
|5
|Tom Vialle
|219
|6
|Maxime Renaux
|218
|7
|Kay de Wolf
|187
|8
|Ruben Fernandez
|177
|9
|Andrea Adamo
|171
|10
|Calvin Vlaanderen
|126
Other Championship Standings
Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series
ThroughRound 7 (of 13)
Championship Standings
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jordan Ashburn
|Cookeville, TN
|137
|2
|Liam Draper
|Auckland, New Zealand
|128
|3
|Craig Delong
|Morgantown, PA
|121
|4
|Ben Kelley
|Harwinton, CT
|112
|5
|Steward Baylor
|Belton, SC
|103
|6
|Michael Witkowski
|North Liberty, IN
|88
|7
|Josh Strang
|Inverell, Australia
|82
|8
|Kailub Russell
|Boonville, NC
|75
|9
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|61
|10
|Angus Riordan
|Australia
|59
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jason T Tino
|Phillipsburg, NJ
|150
|2
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|150
|3
|Angus Riordan
|Australia
|145
|4
|Brody Johnson
|Landrum, SC
|140
|5
|Jason C Lipscomb
|Parkersburg, WV
|103
|6
|Nicholas Defeo
|Myrtle Beach, SC
|88
|7
|Toby D Cleveland
|Erin, NY
|77
|8
|Gavin Simon
|Bennington, VT
|72
|9
|Christopher T Parris
|Sugar Valley, GA
|54
|10
|Joseph R Cunningham
|Murray City, OH
|36
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Brandy Richards
|Lake Havasu City, AZ
|174
|2
|Danielle McDonald
|Parkes, NSW
|173
|3
|Korie Steede
|Beloit, OH
|168
|4
|Lilley G Sheets
|Fishersville, VA
|107
|5
|Jocelyn Barnes
|Equinunk, PA
|98
|6
|Tayla Jones
|Yass, Australia
|95
|7
|Carly Lee
|Millville, NJ
|92
|8
|Elizabeth A Allen
|Columbus, OH
|64
|9
|Emma Smith
|Donalds, SC
|54
|10
|Addison Harris
|Smithfield, RI
|49
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|Ken Roczen (Suzuki)
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|Haiden Deegan (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|Cole Davies (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|TBD
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|TBD
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|TBD
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|TBD
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|TBD
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|TBD
|GNCC
|Grand National Champion
|TBD
|GNCC
|XC1
|TBD
|GNCC
|XC2
|TBD
|GNCC
|XC3
|TBD
|GNCC
|WXC
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|WSX
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|SX2
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX2
|TBD
|AUS-X Open
|SX1
|TBD
|AUS-X Open
|SX2
|TBD
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|TBD
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|TBD
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|TBD
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|TBD
|AMA National Enduro Series
|Pro1
|TBD
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|American Flat Track
|AFT SuperTwins
|TBD
|American Flat Track
|AFT Singles