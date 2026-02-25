Daytona SX Full Race Day and TV Broadcast Schedules
February 25, 2026, 2:10pm
This weekend, the eighth round of the 17-round Monster Energy AMA Supercross Championship takes place on Saturday at Daytona International Speedway in Daytona Beach, Florida. This will be the second round of the ten-round 250SX East Division Championship.
What you need to know the most for the Daytona SX: heat races begin just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific.
On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 p.m. EDT/10 a.m. PDT on Peacock. Live coverage of the main program (heat races, LCQs, and the main events) will start at 7 p.m. EDT/4 p.m. PDT on Peacock.
Below is the full race day schedule.
Saturday, February 28
Local Time () Track Time (EST) Saturday 12:17pm – 12:25pm 12:17pm – 12:25pm SMX Next Free Practice 12:30pm – 12:42pm 12:30pm – 12:42pm 250 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free) 12:47pm – 12:59pm 12:47pm – 12:59pm 250 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free) 1:04pm – 1:16pm 1:04pm – 1:16pm 250 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) 1:21pm – 1:33pm 1:21pm – 1:33pm 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free) 1:38pm – 1:50pm 1:38pm – 1:50pm 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free) 1:55pm – 2:07pm 1:55pm – 2:07pm 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free) 2:07pm – 2:17pm 2:07pm – 2:17pm Promoter Track Walk #1 2:17pm – 2:58pm 2:17pm – 2:58pm Track Maintenance 2:58pm – 3:10pm 2:58pm – 3:10pm SMX Next Qualifying 3:15pm – 3:27pm 3:15pm – 3:27pm 250 Group C Qualifying 3:32pm – 3:44pm 3:32pm – 3:44pm 250 Group B Qualifying 3:49pm – 4:01pm 3:49pm – 4:01pm 250 Group A Qualifying 4:06pm – 4:18pm 4:06pm – 4:18pm 450 Group A Qualifying 4:23pm – 4:35pm 4:23pm – 4:35pm 450 Group B Qualifying 4:40pm – 4:52pm 4:40pm – 4:52pm 450 Group C Qualifying 4:57pm – 5:09pm 4:57pm – 5:09pm SMX Next Qualifying 5:09pm – 5:19pm 5:09pm – 5:19pm Promoter Track Walk #2 5:19pm – 5:29pm 5:19pm – 5:29pm Promoter Track Walk #3 5:29pm – 6:15pm 5:29pm – 6:15pm Track Maintenance 6:30pm – 7:06pm 6:30pm – 7:06pm Opening Ceremonies 7:06pm – 7:14pm 7:06pm – 7:14pm 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 7:20pm – 7:28pm 7:20pm – 7:28pm 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 7:34pm – 7:42pm 7:34pm – 7:42pm 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 7:48pm – 7:56pm 7:48pm – 7:56pm 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main) 7:56pm – 8:03pm 7:56pm – 8:03pm Track Maintenance 8:03pm – 8:06pm 8:03pm – 8:06pm SMX Next Sighting Lap 8:08pm – 8:18pm 8:08pm – 8:18pm SMX Next Main Event – 8 Minutes/Plus 1 lap - 22 Riders 8:18pm – 8:23pm 8:18pm – 8:23pm SMX Next Victory Circle 8:23pm – 8:30pm 8:23pm – 8:30pm 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main) 8:34pm – 8:41pm 8:34pm – 8:41pm 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main) 8:41pm – 8:50pm 8:41pm – 8:50pm Track Maintenance 8:50pm – 8:53pm 8:50pm – 8:53pm 250 Sighting Lap 8:55pm – 9:12pm 8:55pm – 9:12pm 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders 9:12pm – 9:19pm 9:12pm – 9:19pm 250 Victory Circle 9:19pm – 9:24pm 9:19pm – 9:24pm Track Maintenance 9:24pm – 9:27pm 9:24pm – 9:27pm 450 Sighting Lap 9:29pm – 9:51pm 9:29pm – 9:51pm 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders 9:51pm – 10:00pm 9:51pm – 10:00pm 450 Victory Circle
