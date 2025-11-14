2026 Progressive GNCC Racing The Old Gray: XC2 Pro Results
May 2, 2026
XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Jason T Tino
|02:43:55.963
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|2
|Angus Riordan
|02:44:27.952
|Australia
|Honda
|3
|Jhak Walker
|02:44:54.496
|Morrisonville, IL
|Beta
|4
|Toby D Cleveland
|02:46:25.679
|Erin, NY
|Husqvarna
|5
|Brody Johnson
|02:48:51.892
|Landrum, SC
|Husqvarna
|6
|Gavin Simon
|02:50:09.399
|Bennington, VT
|Husqvarna
|7
|Jason C Lipscomb
|02:51:07.219
|Parkersburg, WV
|Honda