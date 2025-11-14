Results Archive
Supercross
Philadelphia
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Cooper Webb
  3. Hunter Lawrence
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Daxton Bennick
  3. Seth Hammaker
Full Results
GNCC
The Old Gray
News
Overall Race Results
  1. Jordan Ashburn
  2. Steward Baylor
  3. Kailub Russell
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Jason T Tino
  2. Angus Riordan
  3. Jhak Walker
Full Results
Supercross
Denver
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
Upcoming
Supercross
Salt Lake City
Sat May 9
News
Upcoming
GNCC
Powerline Park
Sat May 16
News
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
The Old Gray: XC2 Pro Results

The Old Gray
Monterey, TN United States
May 2, 2026

XC2 Pro Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Jason T Tino Jason T Tino 02:43:55.963 Phillipsburg, NJ United States KTM
2 Angus Riordan Angus Riordan 02:44:27.952 Australia Australia Honda
3 Jhak Walker Jhak Walker 02:44:54.496 Morrisonville, IL United States Beta
4 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 02:46:25.679 Erin, NY United States Husqvarna
5 Brody Johnson Brody Johnson 02:48:51.892 Landrum, SC United States Husqvarna
6 Gavin Simon Gavin Simon 02:50:09.399 Bennington, VT United States Husqvarna
7 Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb 02:51:07.219 Parkersburg, WV United States Honda
Read Now
June 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The June 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted