Results Archive
Supercross
Philadelphia
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Cooper Webb
  3. Hunter Lawrence
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Daxton Bennick
  3. Seth Hammaker
GNCC
The Old Gray
Overall Race Results
  1. Jordan Ashburn
  2. Steward Baylor
  3. Kailub Russell
XC2 Pro Race Results
  1. Jason T Tino
  2. Angus Riordan
  3. Jhak Walker
Supercross
Denver
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Ryder DiFrancesco
Upcoming
Supercross
Salt Lake City
Sat May 9
Upcoming
GNCC
Powerline Park
Sat May 16
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
The Old Gray: Overall Results

The Old Gray
Monterey, TN United States
May 2, 2026

Overall Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 02:42:29.299 Cookeville, TN United States Honda
2 Steward Baylor Steward Baylor 02:42:29.979 Belton, SC United States Kawasaki
3 Kailub Russell Kailub Russell 02:42:41.896 Boonville, NC United States Yamaha
4 Craig Delong Craig Delong 02:42:48.090 Morgantown, PA United States Husqvarna
5 Michael Witkowski Michael Witkowski 02:43:43.331 North Liberty, IN United States Honda
6 Jason T Tino Jason T Tino 02:43:55.963 Phillipsburg, NJ United States KTM
7 Liam Draper Liam Draper 02:44:04.059 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
8 Angus Riordan Angus Riordan 02:44:27.952 Australia Australia Honda
9 Jhak Walker Jhak Walker 02:44:54.496 Morrisonville, IL United States Beta
10 Josh Strang Josh Strang 02:45:33.339 Inverell, Australia Australia Beta
11 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 02:46:25.679 Erin, NY United States Husqvarna
12 Ryder Lafferty Ryder Lafferty 02:46:40.359 Millville, NJ United States Honda
13 Grant Baylor Grant Baylor 02:47:35.130 Belton, SC United States Kawasaki
14 Brody Johnson Brody Johnson 02:48:51.892 Landrum, SC United States Husqvarna
15 Hunter Smith Hunter Smith 02:49:28.415 Gainesville, TX United States Husqvarna
16 Gavin Simon Gavin Simon 02:50:09.399 Bennington, VT United States Husqvarna
17 Ryan Piper Ryan Piper 02:50:10.579 Joelton, TN United States KTM
18 Brayden Baisley Brayden Baisley 02:50:27.397 Crossville, TN United States Yamaha
19 Chase N Landers Chase N Landers 02:50:40.499 Monterey, TN United States KTM
20 Michael A Delosa Michael A Delosa 02:50:46.017 Gillett, PA United States Yamaha
102 Ben Kelley Ben Kelley 01:58:00.199 Harwinton, CT United States KTM
104 Josh Toth Josh Toth 02:12:22.080 Winstead, CT United States Kawasaki
148 Grant Davis Grant Davis 00:48:34.558 Meshoppen, PA United States KTM
