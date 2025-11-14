Results Archive
Supercross
Philadelphia
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Cooper Webb
  3. Hunter Lawrence
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Daxton Bennick
  3. Seth Hammaker
GNCC
The Old Gray
Overall Race Results
  1. Jordan Ashburn
  2. Steward Baylor
  3. Kailub Russell
XC2 Pro Race Results
  1. Jason T Tino
  2. Angus Riordan
  3. Jhak Walker
Supercross
Denver
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Ryder DiFrancesco
Upcoming
Supercross
Salt Lake City
Sat May 9
Upcoming
GNCC
Powerline Park
Sat May 16
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
The Old Gray: WXC Results

The Old Gray
Monterey, TN United States
May 2, 2026

WXC Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Brandy Richards Brandy Richards 02:00:09.177 Lake Havasu City, AZ United States KTM
2 Danielle McDonald Danielle McDonald 02:00:29.977 Parkes, NSW Australia Yamaha
3 Korie Steede Korie Steede 02:04:41.548 Beloit, OH United States Husqvarna
4 Lilley G Sheets Lilley G Sheets 02:12:52.177 Fishersville, VA United States Yamaha
5 Carly Lee Carly Lee 02:12:52.899 Millville, NJ United States KTM
6 Emma Smith Emma Smith 02:17:36.992 Donalds, SC United States GasGas
7 Addison J Elliott Addison J Elliott 02:20:09.219 Lascassas, TN United States Kawasaki
8 Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen 02:04:21.539 Columbus, OH United States Triumph
9 Addison Harris Addison Harris 01:23:02.457 Smithfield, RI United States KTM
10 Tayla Jones Tayla Jones 00:50:39.598 Yass, Australia Australia Honda
