2026 Progressive GNCC Racing The Old Gray: WXC Results
May 2, 2026
WXC Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Brandy Richards
|02:00:09.177
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|2
|Danielle McDonald
|02:00:29.977
|Parkes, NSW
|Yamaha
|3
|Korie Steede
|02:04:41.548
|Beloit, OH
|Husqvarna
|4
|Lilley G Sheets
|02:12:52.177
|Fishersville, VA
|Yamaha
|5
|Carly Lee
|02:12:52.899
|Millville, NJ
|KTM
|6
|Emma Smith
|02:17:36.992
|Donalds, SC
|GasGas
|7
|Addison J Elliott
|02:20:09.219
|Lascassas, TN
|Kawasaki
|8
|Elizabeth A Allen
|02:04:21.539
|Columbus, OH
|Triumph
|9
|Addison Harris
|01:23:02.457
|Smithfield, RI
|KTM
|10
|Tayla Jones
|00:50:39.598
|Yass, Australia
|Honda