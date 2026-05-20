2024 KTM 300 SX Garage Build
Build: Gary Sutherlin
Text: Kris Keefer
Video/Photos: Simon Cudby / Jeremy Doerksen
I mean, when you think of two-strokes, you think of Minions, right? Well, maybe not, but Gary Sutherlin had the bright idea to create a Minions-themed KTM 300 SX for the annual World Two-Stroke Nationals at Glen Helen Raceway. The former AMA National Hare and Hound champion and WORCS champion took time off from his duties at FLY Racing to create a KTM with added power, comfort, and flair.
Parts Used:
FMF
Fatty Gold Edition, 2.1 Stainless Steel Silencer
fmfracing.com
Acerbis
Full Body White Plastic Kit, Linear Handguards
acerbisusa.com
Firepower
Wheel Kit (18” Rear), Rear Sprocket 48t (Stock 47), Countershaft Sprocket 14t, 520 MX Gold Chain
firepowerparts.com
RFX
Billet Clutch Cover
rfxracing.com
Dunlop
MX34 Front 90/100-21, MX34 Rear 110/100-18
dunlopmotorcycletires.com
Flexx Handlebars
Flexx Bars 12 Degree Low Bend Red/Red Elastomers
fasstco.com
WP Suspension
Cone Valve Fork Revalved, Xact Pro 8950 Shock Revalved
wp-suspension.com
Backyard Design
Complete Bike Custom Minion Themed Graphics
backyarddesignusa.com
Seat Concepts
Complete Seat All Black with Ribs
seatconcepts.com
Corner Coach
Black and White Adjustable Seat Bump
thecornercoach.com
ODI
Half Waffle, Lock-On, Soft/White
odigrips.com
Blud Lubricants
Barracuda Blud 10w40 Gear Oil
bludlubricants.com
