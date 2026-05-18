Results Archive
Supercross
Salt Lake City
News
450SX Main Event Results
  1. Chase Sexton
  2. Justin Cooper
  3. Jorge Prado
250SX Showdown Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Levi Kitchen
  3. Max Anstie
GNCC
Powerline Park
News
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Craig Delong
  3. Kailub Russell
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Brody Johnson
  3. Jason T Tino
Upcoming
MXGP of
France
Sun May 24
News
Upcoming
Motocross
Fox Raceway
Sat May 30
News
Upcoming
MXGP of
Liqui Moly Germany
Sun May 31
News
Full Schedule
Wake-Up Call

Wake-Up Call

May 18, 2026, 6:00am

Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series

Round 7 (of 13) - Powerline Park GNCC in 

GNCC

Powerline Park - Overall Race

May 16, 2026
Powerline Park
St Clairsville, OH United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Steward Baylor Steward Baylor 03:11:12.414 Belton, SC United States Kawasaki
2 Craig Delong Craig Delong 03:12:11.039 Morgantown, PA United States Husqvarna
3 Kailub Russell Kailub Russell 03:12:35.539 Boonville, NC United States Yamaha
4 Liam Draper Liam Draper 03:12:36.933 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
5 Angus Riordan Angus Riordan 03:14:03.993 Australia Australia Honda
6 Josh Strang Josh Strang 03:14:29.370 Inverell, Australia Australia Beta
7 Grant Baylor Grant Baylor 03:15:14.299 Belton, SC United States Kawasaki
8 Ben Kelley Ben Kelley 03:15:22.139 Harwinton, CT United States KTM
9 Brody Johnson Brody Johnson 03:16:00.268 Landrum, SC United States Husqvarna
10 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 03:17:01.720 Cookeville, TN United States Honda
GNCC

Powerline Park - XC2 Pro Race

May 16, 2026
Powerline Park
St Clairsville, OH United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Angus Riordan Angus Riordan 03:14:03.993 Australia Australia Honda
2 Brody Johnson Brody Johnson 03:16:00.268 Landrum, SC United States Husqvarna
3 Jason T Tino Jason T Tino 03:17:11.060 Phillipsburg, NJ United States KTM
4 Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb 03:24:33.652 Parkersburg, WV United States Honda
5 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 03:14:32.172 Erin, NY United States Husqvarna
6 Jhak Walker Jhak Walker 01:05:29.899 Morrisonville, IL United States Beta
DNF Gavin Simon Gavin Simon 00:00:00.000 Bennington, VT United States Husqvarna
GNCC

Powerline Park - WXC Race

May 16, 2026
Powerline Park
St Clairsville, OH United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Brandy Richards Brandy Richards 01:57:30.433 Lake Havasu City, AZ United States KTM
2 Korie Steede Korie Steede 01:57:48.459 Beloit, OH United States Husqvarna
3 Danielle McDonald Danielle McDonald 02:02:37.478 Parkes, NSW Australia Yamaha
4 Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes 02:08:56.058 Equinunk, PA United States Husqvarna
5 Lilley G Sheets Lilley G Sheets 02:13:08.110 Fishersville, VA United States Yamaha
6 Carly Lee Carly Lee 02:14:08.570 Millville, NJ United States KTM
7 Addison Harris Addison Harris 02:16:24.379 Smithfield, RI United States KTM
8 Emma Smith Emma Smith 02:17:55.340 Donalds, SC United States GasGas
9 Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen 02:34:01.810 Columbus, OH United States Triumph
Championship Standings

GNCC

Overall Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jordan Ashburn Jordan Ashburn Cookeville, TN United States 137
2Liam Draper Liam Draper Auckland, New Zealand New Zealand 128
3Craig Delong Craig Delong Morgantown, PA United States 121
4Ben Kelley Ben Kelley Harwinton, CT United States 112
5Steward Baylor Steward Baylor Belton, SC United States 103
6Michael Witkowski Michael Witkowski North Liberty, IN United States 88
7Josh Strang Josh Strang Inverell, Australia Australia 82
8Kailub Russell Kailub Russell Boonville, NC United States 75
9Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 61
10Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 59
GNCC

XC2 Pro Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jason T Tino Jason T Tino Phillipsburg, NJ United States 150
2Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 150
3Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 145
4Brody Johnson Brody Johnson Landrum, SC United States 140
5Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb Parkersburg, WV United States 103
6Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 88
7Toby D Cleveland Toby D Cleveland Erin, NY United States 77
8Gavin Simon Gavin Simon Bennington, VT United States 72
9Christopher T Parris Christopher T Parris Sugar Valley, GA United States 54
10Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham Murray City, OH United States 36
GNCC

WXC Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States 174
2Danielle McDonald Danielle McDonald Parkes, NSW Australia 173
3Korie Steede Korie Steede Beloit, OH United States 168
4Lilley G Sheets Lilley G Sheets Fishersville, VA United States 107
5Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes Equinunk, PA United States 98
6Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia 95
7Carly Lee Carly Lee Millville, NJ United States 92
8Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen Columbus, OH United States 64
9Emma Smith Emma Smith Donalds, SC United States 54
10Addison Harris Addison Harris Smithfield, RI United States 49
Other Championship Standings

2026 US Sprint Enduro Series

Through Round 5 (of 7) 

FIM Motocross World Championship (MXGP)

Through Round 5 (of 19)

MXGP

MX2 Standings - 2026

PositionRider Points
1Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 244
2Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 241
3Guillem Farres Guillem Farres Spain 204
4Liam Everts Liam Everts Belgium 202
5Camden McLellan Camden McLellan South Africa 185
6Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 170
7Mathis Valin Mathis Valin France 159
8Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 150
9Valerio Lata Valerio Lata Italy 133
10Kay Karssemakers Kay Karssemakers The Netherlands 114
MXGP

MXGP Standings - 2026

PositionRider Points
1Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium 231
2Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 227
3Tom Vialle Tom Vialle France 206
4Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 198
5Romain Febvre Romain Febvre France 191
6Maxime Renaux Maxime Renaux France 178
7Ruben Fernandez Ruben Fernandez Spain 146
8Kay de Wolf Kay de Wolf The Netherlands 144
9Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 138
10Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen South Africa 110
SuperEnduro World Championship 

Through Round 4 (of 7)

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
Ken Roczen (Suzuki)Monster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Cole Davies (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
TBDMonster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
TBDAMA Pro Motocross Championship450 Class
TBDAMA Pro Motocross Championship250 Class
TBDWomen’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
TBDFIM Motocross World ChampionshipMXGP
TBDFIM Motocross World ChampionshipMX2
TBDFIM Motocross World ChampionshipEMX250
TBDFIM Motocross World ChampionshipWMX
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsTeam
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMX2
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsOpen
TBDRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
TBDDaytona Vintage Supercross ResultsNA
TBDLoretta Lynn'sHorizon Award
TBDLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
TBDGNCCGrand National Champion
TBDGNCCXC1
TBDGNCCXC2
TBDGNCCXC3
TBDGNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
TBDAMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's
TBDCanadian Triple Crown (Motocross)450
TBDCanadianTriple Crown (Motocross)250
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
TBDDakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro 2
TBDAMA National Enduro SeriesPro1
TBDFIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class
TBDAmerican Flat TrackAFT SuperTwins
TBDAmerican Flat TrackAFT Singles

