Monster Energy AMA Supercross
Round 16 (of 17) - Denver SX in Denver, Colorado
Supercross
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Haiden Deegan
|16:33.016
|51.915
|Temecula, CA
|Yamaha YZ250F
|2
|Levi Kitchen
|16:36.545
|3.529
|52.423
|Washougal, WA
|Kawasaki KX250
|3
|Ryder DiFrancesco
|16:52.315
|15.771
|52.828
|Bakersfield, CA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|4
|Max Anstie
|17:05.030
|12.715
|53.554
|Newbury, England, United Kingdom
|Yamaha YZ250F
|5
|Kayden Minear
|17:17.229
|12.199
|54.264
|Western Australia
|Yamaha YZ250F
|6
|Lux Turner
|17:24.132
|6.904
|53.310
|Gardnerville, NV
|Yamaha YZ250F
|7
|Hunter Yoder
|17:27.650
|3.519
|53.938
|Menifee, CA
|Yamaha YZ250F
|8
|Robbie Wageman
|17:34.992
|7.342
|54.766
|Newhall, CA
|Yamaha YZ250F
|9
|Joshua Varize
|16:36.054
|1 Lap
|55.317
|Perris, CA
|Kawasaki KX250
|10
|Max Vohland
|16:40.153
|4.100
|54.102
|Sacramento, CA
|Yamaha YZ250F
Supercross
Denver - 450SXMay 2, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Hunter Lawrence
|21:46.832
|51.007
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|2
|Ken Roczen
|21:59.146
|12.314
|51.581
|Mattstedt, Germany
|Suzuki RM-Z450
|3
|Eli Tomac
|22:06.297
|7.152
|52.006
|Cortez, CO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|4
|Malcolm Stewart
|22:10.274
|3.977
|53.136
|Haines City, FL
|Husqvarna FC 450 Factory Edition
|5
|Chase Sexton
|22:12.979
|2.706
|53.304
|La Moille, IL
|Kawasaki KX450SR
|6
|Jorge Prado
|22:15.238
|2.259
|52.511
|Lugo, Spain
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|7
|Garrett Marchbanks
|22:17.728
|2.491
|53.336
|Coalville, UT
|Kawasaki KX450SR
|8
|Justin Barcia
|22:20.718
|2.991
|52.927
|Monroe, NY
|Ducati Desmo 450MX
|9
|Dean Wilson
|22:23.642
|2.924
|53.691
|Scotland, United Kingdom
|Honda CRF450R
|10
|Dylan Ferrandis
|22:29.463
|5.822
|53.134
|Avignon, France
|Ducati Desmo 450MX
Championship Standings
Haiden Deegan has clinched the 2026 250SX West Division title.
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|215
|2
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|155
|3
|Max Anstie
|Newbury, England, United Kingdom
|148
|4
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|147
|5
|Max Vohland
|Sacramento, CA
|130
|6
|
Michael Mosiman
|Sebastopol, CA
|107
|7
|Hunter Yoder
|Menifee, CA
|107
|8
|
Cameron McAdoo
|Sioux City, IA
|106
|9
|Parker Ross
|Herald, CA
|82
|10
|Joshua Varize
|Perris, CA
|80
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|332
|2
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|331
|3
|Cooper Webb
|Newport, NC
|297
|4
|Eli Tomac
|Cortez, CO
|275
|5
|Justin Cooper
|Cold Spring Harbor, NY
|251
|6
|Chase Sexton
|La Moille, IL
|212
|7
|Joey Savatgy
|Thomasville, GA
|194
|8
|Malcolm Stewart
|Haines City, FL
|189
|9
|Justin Hill
|Yoncalla, OR
|172
|10
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|169
Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series
Round 6 (of 13) - The Old Gray GNCC in Monterey, Tennessee
GNCC
The Old Gray - Overall RaceMay 2, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Jordan Ashburn
|02:42:29.299
|Cookeville, TN
|Honda
|2
|Steward Baylor
|02:42:29.979
|Belton, SC
|Kawasaki
|3
|Kailub Russell
|02:42:41.896
|Boonville, NC
|Yamaha
|4
|Craig Delong
|02:42:48.090
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|5
|Michael Witkowski
|02:43:43.331
|North Liberty, IN
|Honda
|6
|Jason T Tino
|02:43:55.963
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|7
|Liam Draper
|02:44:04.059
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|8
|Angus Riordan
|02:44:27.952
|Australia
|Honda
|9
|Jhak Walker
|02:44:54.496
|Morrisonville, IL
|Beta
|10
|Josh Strang
|02:45:33.339
|Inverell, Australia
|Beta
GNCC
The Old Gray - XC2 ProMay 2, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Jason T Tino
|02:43:55.963
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|2
|Angus Riordan
|02:44:27.952
|Australia
|Honda
|3
|Jhak Walker
|02:44:54.496
|Morrisonville, IL
|Beta
|4
|Toby D Cleveland
|02:46:25.679
|Erin, NY
|Husqvarna
|5
|Brody Johnson
|02:48:51.892
|Landrum, SC
|Husqvarna
|6
|Gavin Simon
|02:50:09.399
|Bennington, VT
|Husqvarna
|7
|Jason C Lipscomb
|02:51:07.219
|Parkersburg, WV
|Honda
GNCC
The Old Gray - WXC RaceMay 2, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Brandy Richards
|02:00:09.177
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|2
|Danielle McDonald
|02:00:29.977
|Parkes, NSW
|Yamaha
|3
|Korie Steede
|02:04:41.548
|Beloit, OH
|Husqvarna
|4
|Lilley G Sheets
|02:12:52.177
|Fishersville, VA
|Yamaha
|5
|Carly Lee
|02:12:52.899
|Millville, NJ
|KTM
|6
|Emma Smith
|02:17:36.992
|Donalds, SC
|GasGas
|7
|Addison J Elliott
|02:20:09.219
|Lascassas, TN
|Kawasaki
|8
|Elizabeth A Allen
|02:04:21.539
|Columbus, OH
|Triumph
|9
|Addison Harris
|01:23:02.457
|Smithfield, RI
|KTM
|10
|Tayla Jones
|00:50:39.598
|Yass, Australia
|Honda
Championship Standings
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jordan Ashburn
|Cookeville, TN
|126
|2
|Liam Draper
|Auckland, New Zealand
|110
|3
|Ben Kelley
|Harwinton, CT
|99
|4
|Craig Delong
|Morgantown, PA
|96
|5
|Michael Witkowski
|North Liberty, IN
|88
|6
|Steward Baylor
|Belton, SC
|73
|7
|Josh Strang
|Inverell, Australia
|67
|8
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|61
|9
|Grant Davis
|Meshoppen, PA
|55
|10
|Kailub Russell
|Boonville, NC
|54
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|135
|2
|Jason T Tino
|Phillipsburg, NJ
|129
|3
|Brody Johnson
|Landrum, SC
|115
|4
|Angus Riordan
|Australia
|115
|5
|Nicholas Defeo
|Myrtle Beach, SC
|88
|6
|Jason C Lipscomb
|Parkersburg, WV
|85
|7
|Gavin Simon
|Bennington, VT
|72
|8
|Toby D Cleveland
|Erin, NY
|61
|9
|Christopher T Parris
|Sugar Valley, GA
|54
|10
|Joseph R Cunningham
|Murray City, OH
|36
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Danielle McDonald
|Parkes, NSW
|152
|2
|Brandy Richards
|Lake Havasu City, AZ
|144
|3
|Korie Steede
|Beloit, OH
|143
|4
|Tayla Jones
|Yass, Australia
|95
|5
|Lilley G Sheets
|Fishersville, VA
|91
|6
|Jocelyn Barnes
|Equinunk, PA
|80
|7
|Carly Lee
|Millville, NJ
|77
|8
|Elizabeth A Allen
|Columbus, OH
|52
|9
|Emma Smith
|Donalds, SC
|41
|10
|Addison J Elliott
|Lascassas, TN
|39
Other Championship Standings
2026 US Sprint Enduro Series
Through Round 5 (of 7)
Championship Standings
FIM Motocross World Championship (MXGP)
Through Round 5 (of 19)
Championship Standings
MXGP
|Position
|Rider
|Points
|1
|Simon Längenfelder
|244
|2
|Sacha Coenen
|241
|3
|Guillem Farres
|204
|4
|Liam Everts
|202
|5
|Camden McLellan
|185
|6
|Janis Martins Reisulis
|170
|7
|Mathis Valin
|159
|8
|Karlis Alberts Reisulis
|150
|9
|Valerio Lata
|133
|10
|Kay Karssemakers
|114
MXGP
|Position
|Rider
|Points
|1
|Lucas Coenen
|231
|2
|Jeffrey Herlings
|227
|3
|Tom Vialle
|206
|4
|Tim Gajser
|198
|5
|Romain Febvre
|191
|6
|Maxime Renaux
|178
|7
|Ruben Fernandez
|146
|8
|Kay de Wolf
|144
|9
|Andrea Adamo
|138
|10
|Calvin Vlaanderen
|110
SuperEnduro World Championship
Through Round 4 (of 7)
Championship Standings
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|Haiden Deegan (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|Cole Davies (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
