Photo Gallery: Monster Energy Yamaha Star Racing 2026 Team Photoshoot

Photo Gallery: Monster Energy Yamaha Star Racing 2026 Team Photoshoot

December 17, 2025, 3:00pm
Arlington, TX Arlington

For 2026, the Monster Energy Yamaha Star Racing has 12 total riders on its roster for the Monster Energy SMX World Championship. Between four SMX Next riders, two full-time 450SMX riders, and six 250SMX riders, this squad looks more like a football team than a motocross team!

Check out the bikes, the gear, the graphics, and the riders themselves through Yamaha's team photo shoot via Octopi Media.

Make sure to click the images to view them full screen.

The Riders

SMX Next

#82 Caden Dudney
#99 Kayden Minear
#180 Landen Gordon
#260 Carson Wood

  • #82 Caden Dudney
    #82 Caden Dudney
  • #99 Kayden Minear
    #99 Kayden Minear
  • #180 Landen Gordon
    #180 Landen Gordon
  • #260 Carson Wood
    #260 Carson Wood

250SMX

#1 Haiden Deegan (250SX West, then 450 Pro Motocross and SMX Playoffs)
#23 Michael Mosiman
#25 Nate Thrasher
#37 Cole Davies
#61 Max Anstie
#163 Pierce Brown

  • #1 Haiden Deegan (250SX West, then 450 Pro Motocross and SMX Playoffs)
    #1 Haiden Deegan (250SX West, then 450 Pro Motocross and SMX Playoffs)
  • #23 Michael Mosiman
    #23 Michael Mosiman
  • #25 Nate Thrasher
    #25 Nate Thrasher
  • #37 Cole Davies 
    #37 Cole Davies 
  • #61 Max Anstie
    #61 Max Anstie
  • #163 Pierce Brown
    #163 Pierce Brown

450SMX

#1 Cooper Webb (#1 for 450SX, #2 for 450 Pro Motocross and SMX Playoffs)
#32 Justin Cooper
#38 Haiden Deegan (250SX West, then 450 Pro Motocross and SMX Playoffs)

  • #2 Cooper Webb
    #2 Cooper Webb
  • #32 Justin Cooper
    #32 Justin Cooper

The Riders in Action

SMX Next

#82 Caden Dudney

  #82 Caden Dudney
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1332.NEF
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1506.NEF
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1506.NEF
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1575.NEF
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1575.NEF
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1644.NEF
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1644.NEF
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1288.CR3
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1288.CR3
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1468.CR3
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1468.CR3
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1521.CR3
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1521.CR3
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1609.CR3
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1609.CR3
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1726.CR3
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1726.CR3
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1868.CR3
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1868.CR3
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1953.CR3
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1953.CR3
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2031.CR3
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2031.CR3
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2335.CR3
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2335.CR3
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2400
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2400
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2441.CR3
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2441.CR3
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9102.NEF
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9102.NEF
  • DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9154.NEF
    DUDNEY_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9154.NEF

#99 Kayden Minear

  #99 Kayden Minear
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1107.NEF
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1594.NEF
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1594.NEF
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1051.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1051.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1071.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1071.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1083.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1083.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1267.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1267.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1541.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1541.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1578.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1578.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1600.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1600.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1700.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1700.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1771.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1771.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1844.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1844.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1862.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1862.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1982.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1982.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2001.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2001.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2360.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2360.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2365.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2365.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2424.CR3
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2424.CR3
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9189.NEF
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9189.NEF
  • MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9392.NEF
    MINEAR_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9392.NEF

#180 Landen Gordon

  #180 Landen Gordon
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1366.NEF
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1448.NEF
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1448.NEF
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1474.NEF
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1474.NEF
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1518.NEF
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1518.NEF
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1569.NEF
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1569.NEF
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1646.NEF
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1646.NEF
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1324.CR3
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1324.CR3
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1349.CR3
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1349.CR3
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1411.CR3
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1411.CR3
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1480.CR3
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1480.CR3
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1503.CR3
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1503.CR3
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1540.CR3
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1540.CR3
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1696.CR3
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1696.CR3
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1915.CR3
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1915.CR3
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1917.CR3
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1917.CR3
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1949.CR3
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1949.CR3
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1965.CR3
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1965.CR3
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1980.CR3
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1980.CR3
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2034.CR3
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2034.CR3
  • GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2357.CR3
    GORDON_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2357.CR3

#260 Carson Wood

  #260 Carson Wood
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1488.NEF
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1526.NEF
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1526.NEF
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1616.NEF
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1616.NEF
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1637.NEF
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1637.NEF
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1353.CR3
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1353.CR3
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1388.CR3
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1388.CR3
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1486.CR3
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1486.CR3
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1518.CR3
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1518.CR3
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1548.CR3
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1548.CR3
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1582.CR3
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1582.CR3
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1873.CR3
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1873.CR3
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1922.CR3
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1922.CR3
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1924.CR3
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1924.CR3
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1963.CR3
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1963.CR3
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1978.CR3
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1978.CR3
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1998.CR3
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1998.CR3
  • WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9193.NEF
    WOOD_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9193.NEF

250SMX

#1 Haiden Deegan (250SX West, then 450 Pro Motocross and SMX Playoffs)

  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1679.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1679.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1686.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1686.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1690.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1690.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1697.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1697.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1701.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1701.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1706.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1706.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1730.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1730.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1743.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1743.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1768.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1768.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1783.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1783.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1790.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1790.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1796.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1796.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3231.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3231.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3248.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3248.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3249.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3249.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3259.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3259.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3261.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3261.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3269.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3269.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3280.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3280.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3296.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3296.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3302.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3302.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3305.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3305.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3358.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3358.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3363.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3363.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3373.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3373.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3380.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3380.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3382.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3382.CR3

#23 Michael Mosiman

  #23 Michael Mosiman
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1114.NEF
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1168.NEF
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1168.NEF
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1202.NEF
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1202.NEF
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1465.NEF
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1465.NEF
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1491.NEF
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1491.NEF
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1512.NEF
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1512.NEF
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1578.NEF
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1578.NEF
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1626.NEF
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1626.NEF
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1062.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1062.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1079.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1079.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1107.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1107.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1365.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1365.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1436.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1436.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1549.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1549.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1551.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1551.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1755.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1755.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1852.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1852.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1876.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1876.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1988.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1988.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2012.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2012.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2672.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2672.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2801.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2801.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2871.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2871.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3034.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3034.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3128.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3128.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3145.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3145.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3208.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3208.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3224.CR3
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3224.CR3
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9151.NEF
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9151.NEF
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9360.NEF
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9360.NEF
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9382.NEF
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9382.NEF
  • MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9638.NEF
    MOSIMAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9638.NEF

#25 Nate Thrasher

  #25 Nate Thrasher
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1128.NEF
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1257.NEF
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1257.NEF
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1504.NEF
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1504.NEF
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1545.NEF
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1545.NEF
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1091.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1091.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1105.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1105.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1171.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1171.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1201.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1201.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1336.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1336.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1400.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1400.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1530.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1530.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1591.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1591.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1619.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1619.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1689.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1689.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1781.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1781.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1897.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1897.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1975.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1975.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2021.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2021.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2693.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2693.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2810.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2810.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2997.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2997.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3159.CR3
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3159.CR3
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9163.NEF
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9163.NEF
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9208.NEF
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9208.NEF
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9351.NEF
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9351.NEF
  • THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9397.NEF
    THRASHER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9397.NEF

#37 Cole Davies

  #37 Cole Davies
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1177.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1230.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1230.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1261.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1261.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1330.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1330.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1452.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1452.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1496.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1496.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1556.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1556.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1573.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1573.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1597.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1597.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1097.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1097.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1151.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1151.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1204.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1204.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1321.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1321.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1404.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1404.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1451.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1451.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1566.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1566.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1622
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1622
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1660.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1660.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1745.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1745.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1774.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1774.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1842.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1842.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1882.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1882.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1957.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1957.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2584.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2584.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2667.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2667.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2861.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2861.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3026.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3026.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3121.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3121.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3140.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3140.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3220.CR3
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3220.CR3
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9092.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9092.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9233.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9233.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9262.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9262.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9293.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9293.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9295.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9295.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9379.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9379.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9433.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9433.NEF
  • DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9664.NEF
    DAVIES_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9664.NEF

#61 Max Anstie

  #61 Max Anstie
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1687.NEF
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1691.NEF
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1691.NEF
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1695.NEF
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1695.NEF
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1705.NEF
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1705.NEF
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1727.NEF
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1727.NEF
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1773.NEF
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1773.NEF
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1776.NEF
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1776.NEF
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1780.NEF
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1780.NEF
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1785.NEF
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1785.NEF
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1794.NEF
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1794.NEF
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1793.CR3
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1793.CR3
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1818.CR3
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1818.CR3
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1828.CR3
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1828.CR3
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3234.CR3
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3234.CR3
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3256.CR3
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3256.CR3
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3264.CR3
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3264.CR3
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3275.CR3
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3275.CR3
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3326.CR3
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3326.CR3
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3339.CR3
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3339.CR3
  • ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3359.CR3
    ANSTIE_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3359.CR3

#163 Pierce Brown

  #163 Pierce Brown
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1090.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1104.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1104.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1153.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1153.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1170.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1170.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1276.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1276.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1458.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1458.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1485.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1485.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1562.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1562.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1585.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1585.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1611.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1611.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1634.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1634.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1066.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1066.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1095.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1095.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1218.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1218.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1258.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1258.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1445.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1445.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1470.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1470.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1527.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1527.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1561.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1561.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1616.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1616.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1652.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1652.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1675.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1675.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1848.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1848.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1865.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1865.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1973.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1973.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2025.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2025.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2708.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2708.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2897.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2897.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2961.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2961.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3049.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3049.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3163.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3163.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3204.CR3
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3204.CR3
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9161.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9161.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9204.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9204.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9289.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9289.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9336.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9336.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9385.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9385.NEF
  • BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9402.NEF
    BROWN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9402.NEF

450SMX

#1 Cooper Webb (#1 for 450SX, #2 for 450 Pro Motocross and SMX Playoffs)

  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1086.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1086.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1109.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1109.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1161.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1161.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1244.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1244.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1318.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1318.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1340.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1340.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1446.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1446.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1560.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1560.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1583.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1583.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1630.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1630.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1056.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1056.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1101.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1101.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1163.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1163.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1298.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1298.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1378.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1378.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1478.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1478.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1569.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1569.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1683.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1683.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1692.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1692.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1835.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1835.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1857.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1857.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1886.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1886.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1887.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1887.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1912.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1912.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1914.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1914.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1933.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1933.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1992.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1992.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2018.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2018.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2071.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2071.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2563.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2563.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2829.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2829.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2917.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2917.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3011.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3011.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3076.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3076.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3148.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3148.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3168.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3168.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3171.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3171.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3174.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3174.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3210.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3210.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3213.CR3
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3213.CR3
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9115.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9115.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9168.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9168.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9183.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9183.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9266.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9266.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9366.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9366.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9390.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9390.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9419.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9419.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9428.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9428.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9729.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9729.NEF
  • WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9783.NEF
    WEBB_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9783.NEF

#32 Justin Cooper

  #32 Justin Cooper
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1126.NEF
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1191.NEF
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1191.NEF
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1217.NEF
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1217.NEF
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1350.NEF
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1350.NEF
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1514.NEF
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1514.NEF
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1537.NEF
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1537.NEF
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1045.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1045.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1089.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1089.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1334.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1334.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1359.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1359.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1442.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1442.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1490.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1490.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1524.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1524.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1558.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1558.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1648.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1648.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1687.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1687.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1712.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1712.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1731.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1731.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1762.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1762.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1855.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1855.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1879.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1879.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1908.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1908.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1939.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__1939.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2014.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2014.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2177.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2177.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2199.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2199.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2498.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2498.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2787.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2787.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2846.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2846.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2927.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__2927.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3020.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3020.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3116.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3116.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3179.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3179.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3182.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3182.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3219.CR3
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3219.CR3
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9077.NEF
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9077.NEF
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9129.NEF
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9129.NEF
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9201.NEF
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9201.NEF
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9229.NEF
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9229.NEF
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9362.NEF
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9362.NEF
  • COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9373.NEF
    COOPER_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_RSP_9373.NEF

#38 Haiden Deegan (250SX West, then 450 Pro Motocross and SMX Playoffs)

  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1799.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1799.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1804.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1804.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1807.NEF
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI__RJS1807.NEF
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3392.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3392.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3396.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3396.CR3
  • DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3399.CR3
    DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3399.CR3
DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3390.CR3
DEEGAN_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_G__3390.CR3

The Team

  The Team
    YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1746.CR3
  • YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1749.CR3
    YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1749.CR3
  • YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1785.CR3
    YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1785.CR3
  • YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1796.CR3
    YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1796.CR3
  • YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1802.CR3
    YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1802.CR3
  • YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1805.CR3
    YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1805.CR3
  • YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1810.CR3
    YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1810.CR3
  • YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1820.CR3
    YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1820.CR3
  • YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1832.CR3
    YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1832.CR3
  • YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1835.CR3
    YAMAHA_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1835.CR3
  • YAMAHA_250_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1763.CR3
    YAMAHA_250_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1763.CR3
  • YAMAHA_250_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1773.CR3
    YAMAHA_250_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1773.CR3
  • YAMAHA_250_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1775.CR3
    YAMAHA_250_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1775.CR3
  • YAMAHA_450_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1715.CR3
    YAMAHA_450_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1715.CR3
  • YAMAHA_450_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1726.CR3
    YAMAHA_450_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1726.CR3
  • YAMAHA_450_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1729.CR3
    YAMAHA_450_2026_STAR_YAMAHA_OCTOPI_M__1729.CR3
