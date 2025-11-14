2026 Progressive GNCC Racing Powerline Park: WXC Results
May 16, 2026
WXC Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Brandy Richards
|01:57:30.433
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|2
|Korie Steede
|01:57:48.459
|Beloit, OH
|Husqvarna
|3
|Danielle McDonald
|02:02:37.478
|Parkes, NSW
|Yamaha
|4
|Jocelyn Barnes
|02:08:56.058
|Equinunk, PA
|Husqvarna
|5
|Lilley G Sheets
|02:13:08.110
|Fishersville, VA
|Yamaha
|6
|Carly Lee
|02:14:08.570
|Millville, NJ
|KTM
|7
|Addison Harris
|02:16:24.379
|Smithfield, RI
|KTM
|8
|Emma Smith
|02:17:55.340
|Donalds, SC
|GasGas
|9
|Elizabeth A Allen
|02:34:01.810
|Columbus, OH
|Triumph