Monster Energy AMA Supercross
Round 12 (of 17) - St. Louis SX in St. Louis, Missouri
Supercross
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Haiden Deegan
|16:52.297
|55.140
|Temecula, CA
|Yamaha YZ250F
|2
|Cole Davies
|17:07.951
|15.654
|55.449
|Waitoki, New Zealand
|Yamaha YZ250F
|3
|Seth Hammaker
|17:20.291
|12.341
|56.681
|Bainbridge, PA
|Kawasaki KX250
|4
|Nate Thrasher
|17:22.068
|1.777
|57.320
|Livingston, TN
|Yamaha YZ250F
|5
|Ryder DiFrancesco
|17:27.251
|5.184
|57.605
|Bakersfield, CA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|6
|Daxton Bennick
|17:28.713
|1.462
|57.387
|Morganton, NC
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|7
|Levi Kitchen
|17:36.956
|8.244
|57.115
|Washougal, WA
|Kawasaki KX250
|8
|Devin Simonson
|17:45.474
|8.518
|57.563
|Laurinburg, NC
|Yamaha YZ250F
|9
|Nick Romano
|17:46.253
|0.780
|56.600
|Bayside, NY
|Kawasaki KX250
|10
|Max Vohland
|17:49.320
|3.067
|57.488
|Sacramento, CA
|Yamaha YZ250F
Supercross
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Ken Roczen
|21:43.672
|55.337
|Mattstedt, Germany
|Suzuki RM-Z450
|2
|Justin Cooper
|21:56.967
|13.295
|55.726
|Cold Spring Harbor, NY
|Yamaha YZ450F
|3
|Hunter Lawrence
|22:03.301
|6.334
|56.537
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|4
|Jorge Prado
|22:06.082
|2.782
|55.919
|Lugo, Spain
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|5
|Cooper Webb
|22:07.540
|1.458
|56.564
|Newport, NC
|Yamaha YZ250F
|6
|Eli Tomac
|22:21.573
|14.034
|56.459
|Cortez, CO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|7
|Joey Savatgy
|22:26.277
|4.704
|57.097
|Thomasville, GA
|Honda CRF450R
|8
|Malcolm Stewart
|22:29.414
|3.138
|57.008
|Haines City, FL
|Husqvarna FC 450 Factory Edition
|9
|Garrett Marchbanks
|22:43.645
|14.231
|57.244
|Coalville, UT
|Kawasaki KX450SR
|10
|Dylan Ferrandis
|21:53.167
|1 Lap
|58.357
|Avignon, France
|Ducati Desmo 450MX
Championship Standings
Note: Deegan clinched the 250SX West Division title early.
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|190
|2
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|133
|3
|Max Anstie
|Newbury, England, United Kingdom
|130
|4
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|127
|5
|Max Vohland
|Sacramento, CA
|118
|6
|
Michael Mosiman
|Sebastopol, CA
|107
|7
|
Cameron McAdoo
|Sioux City, IA
|97
|8
|Hunter Yoder
|Menifee, CA
|92
|9
|Parker Ross
|Herald, CA
|74
|10
|Joshua Varize
|Perris, CA
|67
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|136
|2
|Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|125
|3
|Daxton Bennick
|Morganton, NC
|103
|4
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|100
|5
|Coty Schock
|Dover, DE
|88
|6
|Devin Simonson
|Laurinburg, NC
|71
|7
|Nate Thrasher
|Livingston, TN
|69
|8
|Pierce Brown
|Sandy, UT
|63
|9
|Henry Miller
|Rochester, MN
|48
|10
|Derek Kelley
|Riverside, CA
|48
Supercross
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Eli Tomac
|Cortez, CO
|245
|2
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|245
|3
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|240
|4
|Cooper Webb
|Newport, NC
|220
|5
|Justin Cooper
|Cold Spring Harbor, NY
|198
|6
|Joey Savatgy
|Thomasville, GA
|153
|7
|Chase Sexton
|La Moille, IL
|144
|8
|Malcolm Stewart
|Haines City, FL
|141
|9
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|131
|10
|Justin Hill
|Yoncalla, OR
|117
Other Championship Standings
FIM Motocross World Championship (MXGP)
Through Round 3 (of 19)
Championship Standings
MXGP
|Position
|Rider
|Points
|1
|Lucas Coenen
|136
|2
|Tom Vialle
|129
|3
|Jeffrey Herlings
|124
|4
|Maxime Renaux
|117
|5
|Tim Gajser
|116
|6
|Romain Febvre
|113
|7
|Andrea Adamo
|84
|8
|Ruben Fernandez
|83
|9
|Calvin Vlaanderen
|73
|10
|Kay de Wolf
|63
MX2
MXGP
|Position
|Rider
|Points
|1
|Simon Längenfelder
|149
|2
|Guillem Farres
|127
|3
|Sacha Coenen
|124
|4
|Liam Everts
|121
|5
|Camden McLellan
|121
|6
|Janis Martins Reisulis
|105
|7
|Mathis Valin
|98
|8
|Valerio Lata
|90
|9
|Karlis Alberts Reisulis
|88
|10
|Jens Walvoort
|60
Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series
Through Round 4 (of 13)
Championship Standings
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Ben Kelley
|Harwinton, CT
|84
|2
|Liam Draper
|Auckland, New Zealand
|71
|3
|Jordan Ashburn
|Cookeville, TN
|66
|4
|Craig Delong
|Morgantown, PA
|57
|5
|Michael Witkowski
|North Liberty, IN
|56
|6
|Grant Davis
|Meshoppen, PA
|55
|7
|Steward Baylor
|Belton, SC
|48
|8
|Josh Strang
|Inverell, Australia
|47
|9
|Nicholas Defeo
|Myrtle Beach, SC
|42
|10
|Cody J Barnes
|Sterling, IL
|40
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|89
|2
|Nicholas Defeo
|Myrtle Beach, SC
|88
|3
|Brody Johnson
|Landrum, SC
|81
|4
|Angus Riordan
|Australia
|75
|5
|Jason T Tino
|Phillipsburg, NJ
|69
|6
|Jason C Lipscomb
|Parkersburg, WV
|55
|7
|Christopher T Parris
|Sugar Valley, GA
|40
|8
|Joseph R Cunningham
|Murray City, OH
|36
|9
|Gavin Simon
|Bennington, VT
|36
|10
|Philippe Chaine
|Canada
|31
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Danielle McDonald
|Parkes, NSW
|106
|2
|Korie Steede
|Beloit, OH
|97
|3
|Brandy Richards
|Lake Havasu City, AZ
|84
|4
|Tayla Jones
|Yass, Australia
|66
|5
|Jocelyn Barnes
|Equinunk, PA
|64
|6
|Lilley G Sheets
|Fishersville, VA
|60
|7
|Carly Lee
|Millville, NJ
|46
|8
|Shelby Turner
|Barons, AB
|32
|9
|Ellie L Winland
|Zanesville, OH
|29
|10
|Emma Smith
|Donalds, SC
|26
2026 US Sprint Enduro Series
Through Round 3 (of 7)
Championship Standings
SuperEnduro World Championship
Through Round 4 (of 7)
Championship Standings
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|TBD
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|TBD
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|TBD
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|TBD
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|TBD
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|TBD
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|TBD
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|TBD
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|TBD
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|TBD
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|TBD
|GNCC
|Grand National Champion
|TBD
|GNCC
|XC1
|TBD
|GNCC
|XC2
|TBD
|GNCC
|XC3
|TBD
|GNCC
|WXC
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|WSX
|TBD
|FIM World Supercross Championship (WSX)
|SX2
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX2
|TBD
|AUS-X Open
|SX1
|TBD
|AUS-X Open
|SX2
|TBD
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|TBD
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|TBD
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|TBD
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|TBD
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|TBD
|AMA National Enduro Series
|Pro1
|TBD
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|American Flat Track
|AFT SuperTwins
|TBD
|American Flat Track
|AFT Singles