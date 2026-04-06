GNCC
Camp Coker Bullet
Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Jason T Tino
Supercross
Detroit
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Chase Sexton
  3. Malcolm Stewart
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Seth Hammaker
  3. Jo Shimoda
MXGP of
Switzerland
MXGP Results
  1. Tom Vialle
  2. Maxime Renaux
  3. Tim Gajser
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Supercross
St. Louis
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Justin Cooper
  3. Hunter Lawrence
250SX Showdown Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cole Davies
  3. Seth Hammaker
Wake-Up Call

Wake-Up Call

April 6, 2026, 5:30am
St. Louis, MO St. LouisMonster Energy AMA Supercross Championship

Monster Energy AMA Supercross

Round 12 (of 17) - St. Louis SX in St. Louis, Missouri

Supercross

St. Louis - 250SX Showdown Main Event

April 4, 2026
Dome at America's Center
St. Louis, MO United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Haiden Deegan Haiden Deegan 16:52.297 55.140 Temecula, CA United States Yamaha YZ250F
2 Cole Davies Cole Davies 17:07.951 15.654 55.449 Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
3 Seth Hammaker Seth Hammaker 17:20.291 12.341 56.681 Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
4 Nate Thrasher Nate Thrasher 17:22.068 1.777 57.320 Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
5 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco 17:27.251 5.184 57.605 Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
6 Daxton Bennick Daxton Bennick 17:28.713 1.462 57.387 Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
7 Levi Kitchen Levi Kitchen 17:36.956 8.244 57.115 Washougal, WA United States Kawasaki KX250
8 Devin Simonson Devin Simonson 17:45.474 8.518 57.563 Laurinburg, NC United States Yamaha YZ250F
9 Nick Romano Nick Romano 17:46.253 0.780 56.600 Bayside, NY United States Kawasaki KX250
10 Max Vohland Max Vohland 17:49.320 3.067 57.488 Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
Supercross

St. Louis - 450SX Main Event

April 4, 2026
Dome at America's Center
St. Louis, MO United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Ken Roczen Ken Roczen 21:43.672 55.337 Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
2 Justin Cooper Justin Cooper 21:56.967 13.295 55.726 Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
3 Hunter Lawrence Hunter Lawrence 22:03.301 6.334 56.537 Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
4 Jorge Prado Jorge Prado 22:06.082 2.782 55.919 Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
5 Cooper Webb Cooper Webb 22:07.540 1.458 56.564 Newport, NC United States Yamaha YZ250F
6 Eli Tomac Eli Tomac 22:21.573 14.034 56.459 Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Joey Savatgy Joey Savatgy 22:26.277 4.704 57.097 Thomasville, GA United States Honda CRF450R
8 Malcolm Stewart Malcolm Stewart 22:29.414 3.138 57.008 Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
9 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks 22:43.645 14.231 57.244 Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
10 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis 21:53.167 1 Lap 58.357 Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
Championship Standings

Note: Deegan clinched the 250SX West Division title early.

Supercross

250SX West Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 190
2Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 133
3Max Anstie Max Anstie Newbury, England, United Kingdom United Kingdom 130
4Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 127
5Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States 118
6Michael Mosiman
Michael Mosiman 		Sebastopol, CA United States 107
7Cameron McAdoo
Cameron McAdoo 		Sioux City, IA United States 97
8Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA United States 92
9Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States 74
10Joshua Varize Joshua Varize Perris, CA United States 67
Supercross

250SX East Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 136
2Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States 125
3Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States 103
4Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan 100
5Coty Schock Coty Schock Dover, DE United States 88
6Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States 71
7Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States 69
8Pierce Brown Pierce Brown Sandy, UT United States 63
9Henry Miller Henry Miller Rochester, MN United States 48
10Derek Kelley Derek Kelley Riverside, CA United States 48
Supercross

450SX Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States 245
2Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 245
3Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 240
4Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 220
5Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States 198
6Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States 153
7Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States 144
8Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States 141
9Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 131
10Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States 117
FIM Motocross World Championship (MXGP)

Through Round 3 (of 19)

MXGP

MXGP

MXGP Standings - 2026

PositionRider Points
1Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium 136
2Tom Vialle Tom Vialle France 129
3Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 124
4Maxime Renaux Maxime Renaux France 117
5Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 116
6Romain Febvre Romain Febvre France 113
7Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 84
8Ruben Fernandez Ruben Fernandez Spain 83
9Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen South Africa 73
10Kay de Wolf Kay de Wolf The Netherlands 63
MX2

MXGP

MX2 Standings - 2026

PositionRider Points
1Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 149
2Guillem Farres Guillem Farres Spain 127
3Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 124
4Liam Everts Liam Everts Belgium 121
5Camden McLellan Camden McLellan South Africa 121
6Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 105
7Mathis Valin Mathis Valin France 98
8Valerio Lata Valerio Lata Italy 90
9Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 88
10Jens Walvoort Jens Walvoort The Netherlands 60
Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series

Through Round 4 (of 13) 

GNCC

Overall Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Ben Kelley Ben Kelley Harwinton, CT United States 84
2Liam Draper Liam Draper Auckland, New Zealand New Zealand 71
3Jordan Ashburn Jordan Ashburn Cookeville, TN United States 66
4Craig Delong Craig Delong Morgantown, PA United States 57
5Michael Witkowski Michael Witkowski North Liberty, IN United States 56
6Grant Davis Grant Davis Meshoppen, PA United States 55
7Steward Baylor Steward Baylor Belton, SC United States 48
8Josh Strang Josh Strang Inverell, Australia Australia 47
9Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 42
10Cody J Barnes Cody J Barnes Sterling, IL United States 40
GNCC

XC2 Pro Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 89
2Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 88
3Brody Johnson Brody Johnson Landrum, SC United States 81
4Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 75
5Jason T Tino Jason T Tino Phillipsburg, NJ United States 69
6Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb Parkersburg, WV United States 55
7Christopher T Parris Christopher T Parris Sugar Valley, GA United States 40
8Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham Murray City, OH United States 36
9Gavin Simon Gavin Simon Bennington, VT United States 36
10Philippe Chaine Philippe Chaine Canada Canada 31
GNCC

WXC Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Danielle McDonald Danielle McDonald Parkes, NSW Australia 106
2Korie Steede Korie Steede Beloit, OH United States 97
3Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States 84
4Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia 66
5Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes Equinunk, PA United States 64
6Lilley G Sheets Lilley G Sheets Fishersville, VA United States 60
7Carly Lee Carly Lee Millville, NJ United States 46
8Shelby Turner Shelby Turner Barons, AB Canada 32
9Ellie L Winland Ellie L Winland Zanesville, OH United States 29
10Emma Smith Emma Smith Donalds, SC United States 26
2026 US Sprint Enduro Series

Through Round 3 (of 7)

SuperEnduro World Championship 

Through Round 4 (of 7)

