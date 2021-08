Race Day Schedule

Loretta Lynn’s Race Order

August 3-7

Note: All times on the race day schedule local to Hurricane Mills, Tennessee.

Tuesday, August 3

1 Vet (30+) 7:30 AM 2 450 B 8:00 AM 3 125 C 8:30 AM 4 85cc (10-12) Limited 9:00 AM 5 Mini Sr. 2 (13-15) 9:30 AM 6 Senior (40+) 10:00 AM 7 65cc (7-9) Limited 10:30 AM 8 250 C 11:00 AM 9 250 B Limited 11:30 AM 10 65cc (10-11) Limited 12:00 PM 11 Mini Sr. 1 (12-14) 12:30 PM Intermission 1:00 PM 12 Masters (50+) 1:30 PM 13 125cc (12-17) B/C 2:00 PM * 250 Pro Sport 2:30 PM * 250 B 3:00 PM 14 Junior (25+) 3:30 PM 15 450 C 4:00 PM 16 Women 4:30 PM 17 College (18-24) 5:00 PM 18 65cc (7-9) 5:30 PM 19 Supermini 1 (12-15) 6:00 PM 20 250 C Jr. (12-17) Limited 6:30 PM

Wednesday, August 4

21 450 B Limited 7:30 AM 22 85cc (10-12) 8:00 AM 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 8:30 AM 24 Girls (11-16) 9:00 AM 25 250 C Limited 9:30 AM 26 Senior (45+) 10:00 AM 27 Schoolboy 2 (12-17) B/C 10:30 AM 28 65cc (10-11) 11:00 AM * 250 Pro Sport 11:30 AM 29 Supermini 2 (13-16) 12:00 PM 1 Vet (30+) 12:30 PM Intermission 1:00 PM 2 450 B 1:30 PM 3 125 C 2:00 PM 4 85cc (10-12) Limited 2:30 PM 5 Mini Sr. 2 (13-15) 3:00 PM 6 Senior (40+) 3:30 PM * Open Pro Sport 4:00 PM 7 65cc (7-9) Limited 4:30 PM 8 250 C 5:00 PM D 51 (4-6) Shaft Drive Ltd 5:30 PM C Mini-E (4-6) Jr. B 51 (4-6) Jr. Limited A 51 (7-8) Sr. Limited

Thursday, August 5

9 250 B Limited 7:30 AM 10 65cc (10-11) Limited 8:00 AM 11 Mini Sr. 1 (12-14) 8:30 AM 12 Masters (50+) 9:00 AM 13 125cc (12-17) B/C 9:30 AM * 250 B 10:00 AM 14 Junior (25+) 10:30 AM 15 450 C 11:00 AM 16 Women 11:30 AM 17 College (18-24) 12:00 PM 18 65cc (7-9) 12:30 PM Intermission 1:00 PM 19 Supermini 1 (12-15) 1:30 PM 20 250 C Jr. (12-17) Limited 2:00 PM 21 450 B Limited 2:30 PM 22 85cc (10-12) 3:00 PM * Open Pro Sport 3:30 PM 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 4:00 PM 24 Girls (11-16) 4:30 PM 25 250 C Limited 5:00 PM A 51 (7-8) Sr. Limited 5:30 PM B 51 (4-6) Jr. Limited C Mini-E (4-6) Jr. D 51 (4-6) Shaft Drive Ltd

Friday, August 6

26 Senior (45+) 7:30 AM 27 Schoolboy 2 (12-17) B/C 8:00 AM 28 65cc (10-11) 8:30 AM 29 Supermini 2 (13-16) 9:00 AM 1 Vet (30+) 9:30 AM 2 450 B 10:00 AM 3 125 C 10:30 AM 4 85cc (10-12) Limited 11:00 AM 5 Mini Sr. 2 (13-15) 11:30 AM 6 Senior (40+) 12:00 PM 7 65cc (7-9) Limited 12:30 PM Intermission 1:00 PM 8 250 B Limited 1:30 PM 9 250 C 2:00 PM 10 65cc (10-11) Limited 2:30 PM 11 Mini Sr. 1 (12-14) 3:00 PM * 250 Pro Sport 3:30 PM 12 Masters (50+) 4:00 PM 13 125cc (12-17) B/C 4:30 PM 14 Junior (25+) 5:00 PM B 51 (4-6) Jr. Limited 5:30 PM A 51 (7-8) Sr. Limited D 51 (4-6) Shaft Drive Ltd C Mini-E (4-6) Jr.

Saturday, August 7

15 450 C 7:30 AM 16 Women 8:00 AM 17 College (18-24) 8:30 AM 18 65cc (7-9) 9:00 AM 19 Supermini 1 (12-15) 9:30 AM 20 250 C Jr. (12-17) Limited 10:00 AM 21 450 B Limited 10:30 AM 22 85cc (10-12) 11:00 AM 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 11:30 AM * Open Pro Sport 12:00 PM * 250 B 12:30 PM Intermission 1:00 PM 24 Girls (11-16) 1:30 PM 25 250 C Limited 2:00 PM 26 Senior (45+) 2:30 PM 27 Schoolboy 2 (12-17) B/C 3:00 PM 28 65cc (10-11) 3:30 PM 29 Supermini 2 (13-16) 4:00 PM

*These classes shift in the race order for each of their three motos.

For more on the 2021 Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch, visit mxsports.com/welcome.

Main image by Spencer Owens