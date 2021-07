The 40th annual Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship will take place at Loretta Lynn’s Ranch in Hurricane Mills, Tennessee, beginning on Monday, August 2 and running through Saturday, August 7. The official rider roster and alternates lists for the event were announced on July 16 and now the race order is public as well.

Tuesday, August 3

1 Vet (30+) 7:30 AM 2 450 B 8:00 AM 3 125 C 8:30 AM 4 85cc (10-12) Limited 9:00 AM 5 Mini Sr. 2 (13-15) 9:30 AM 6 Senior (40+) 10:00 AM 7 65cc (7-9) Limited 10:30 AM 8 250 C 11:00 AM 9 250 B Limited 11:30 AM 10 65cc (10-11) Limited 12:00 PM 11 Mini Sr. 1 (12-14) 12:30 PM Intermission 1:00 PM 12 Masters (50+) 1:30 PM 13 125cc (12-17) B/C 2:00 PM * 250 Pro Sport 2:30 PM * 250 B 3:00 PM 14 Junior (25+) 3:30 PM 15 450 C 4:00 PM 16 Women 4:30 PM 17 College (18-24) 5:00 PM 18 65cc (7-9) 5:30 PM 19 Supermini 1 (12-15) 6:00 PM 20 250 C Jr. (12-17) Limited 6:30 PM

Wednesday, August 4

21 450 B Limited 7:30 AM 22 85cc (10-12) 8:00 AM 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 8:30 AM 24 Girls (11-16) 9:00 AM 25 250 C Limited 9:30 AM 26 Senior (45+) 10:00 AM 27 Schoolboy 2 (12-17) B/C 10:30 AM 28 65cc (10-11) 11:00 AM * 250 Pro Sport 11:30 AM 29 Supermini 2 (13-16) 12:00 PM 1 Vet (30+) 12:30 PM Intermission 1:00 PM 2 450 B 1:30 PM 3 125 C 2:00 PM 4 85cc (10-12) Limited 2:30 PM 5 Mini Sr. 2 (13-15) 3:00 PM 6 Senior (40+) 3:30 PM * Open Pro Sport 4:00 PM 7 65cc (7-9) Limited 4:30 PM 8 250 C 5:00 PM D 51 (4-6) Shaft Drive Ltd 5:30 PM C Mini-E (4-6) Jr. B 51 (4-6) Jr. Limited A 51 (7-8) Sr. Limited

Thursday, August 5

9 250 B Limited 7:30 AM 10 65cc (10-11) Limited 8:00 AM 11 Mini Sr. 1 (12-14) 8:30 AM 12 Masters (50+) 9:00 AM 13 125cc (12-17) B/C 9:30 AM * 250 B 10:00 AM 14 Junior (25+) 10:30 AM 15 450 C 11:00 AM 16 Women 11:30 AM 17 College (18-24) 12:00 PM 18 65cc (7-9) 12:30 PM Intermission 1:00 PM 19 Supermini 1 (12-15) 1:30 PM 20 250 C Jr. (12-17) Limited 2:00 PM 21 450 B Limited 2:30 PM 22 85cc (10-12) 3:00 PM * Open Pro Sport 3:30 PM 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 4:00 PM 24 Girls (11-16) 4:30 PM 25 250 C Limited 5:00 PM A 51 (7-8) Sr. Limited 5:30 PM B 51 (4-6) Jr. Limited C Mini-E (4-6) Jr. D 51 (4-6) Shaft Drive Ltd

Friday, August 6

26 Senior (45+) 7:30 AM 27 Schoolboy 2 (12-17) B/C 8:00 AM 28 65cc (10-11) 8:30 AM 29 Supermini 2 (13-16) 9:00 AM 1 Vet (30+) 9:30 AM 2 450 B 10:00 AM 3 125 C 10:30 AM 4 85cc (10-12) Limited 11:00 AM 5 Mini Sr. 2 (13-15) 11:30 AM 6 Senior (40+) 12:00 PM 7 65cc (7-9) Limited 12:30 PM Intermission 1:00 PM 8 250 B Limited 1:30 PM 9 250 C 2:00 PM 10 65cc (10-11) Limited 2:30 PM 11 Mini Sr. 1 (12-14) 3:00 PM * 250 Pro Sport 3:30 PM 12 Masters (50+) 4:00 PM 13 125cc (12-17) B/C 4:30 PM 14 Junior (25+) 5:00 PM B 51 (4-6) Jr. Limited 5:30 PM A 51 (7-8) Sr. Limited D 51 (4-6) Shaft Drive Ltd C Mini-E (4-6) Jr.

Saturday, August 7

15 450 C 7:30 AM 16 Women 8:00 AM 17 College (18-24) 8:30 AM 18 65cc (7-9) 9:00 AM 19 Supermini 1 (12-15) 9:30 AM 20 250 C Jr. (12-17) Limited 10:00 AM 21 450 B Limited 10:30 AM 22 85cc (10-12) 11:00 AM 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 11:30 AM * Open Pro Sport 12:00 PM * 250 B 12:30 PM Intermission 1:00 PM 24 Girls (11-16) 1:30 PM 25 250 C Limited 2:00 PM 26 Senior (45+) 2:30 PM 27 Schoolboy 2 (12-17) B/C 3:00 PM 28 65cc (10-11) 3:30 PM 29 Supermini 2 (13-16) 4:00 PM

For more on the 2021 Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch, visit mxsports.com/welcome.

Main image by Spencer Owens