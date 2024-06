2024 Junior Motocross World Championship Pre Entry Lists Released

The following press release is from Infront Moto Racing:

2024 Junior Motocross World Championship Pre Entry Lists

MONACO (Principality of Monaco) - Infront Moto Racing is delighted to unveil the pre-entry lists for the 2024 FIM Junior Motocross World Championship, set to be held in Heerde, The Netherlands on the 13th and 14th of July.

This prestigious event will gather young motocross talents from 38 nations, all competing to bring glory to their countries. Competitors will race in three distinct classes, battling for the titles of Junior World Champion in the 125cc and 85cc categories, as well as the World Cup Winner in the 65cc class.

Check out the pre-entry lists below to see who will be competing in the most anticipated junior motocross event of the year.

125cc Entry List

No RIDER FED. NAT. MOTORCYLE TEAM 2 Lawton Chace AMA USA YAMAHA 3 Shipley Patrick Joseph AMA USA YAMAHA 5 Gersak Gal AMZS SLO YAMAHA 6 Greenberg Yotam IMSF ISR KTM 8 Toshev Vencislav BMF BUL HUSQVARNA AIT Racing Team 10 Maindru Amaury FFM FRA GASGAS 11 Vysniauskas Ugnius LMSF LTU GASGAS 12 Bloch Jacob DMU DEN HUSQVARNA 14 Harrison Brennon AMA USA KTM 15 Rahn Stampe Frederik DMU DEN YAMAHA 16 Van Deventer Kade MSA RSA GASGAS 19 Laicans Raivo LAMSF LAT GASGAS 20 Alvisi Nicolo FMI ITA KTM 27 Tzemach Ofir Casey HMS ISR HUSQVARNA 28 Gregoire Dean KNMV NED KTM 29 Garcia Francisco RFME ESP GASGAS 30 Richmond Charlie ACU GBR KTM 34 Osek Lukas AMZS SLO KTM 36 Lange Finn DMSB GER KTM 40 Leok Travis EMF EST HUSQVARNA 66 Rojas Miguel Angel CFM COL GASGAS 78 Cardoso Goncalo FMP POR HUSQVARNA 80 Varga Peter FMI HUN GASGAS 94 Hantis Koby MA AUS YAMAHA 97 Mancini Simone FMI ITA FANTIC Fantic Factory Racing EMX125 99 Walker Jake ACU GBR HUSQVARNA 100 Seel Harry FMB BEL GASGAS 109 Weinberg Itay IMSF ISR KTM 121 Spratt Lewis MCUI IRL KTM 137 Cox Trey MSA RSA KTM 144 Bellei Francesco FMI ITA KTM 147 Imenes Theodor Isene NMF NOR HUSQVARNA 153 Meyer Max DMSB GER YAMAHA 161 Knapsis Alberts LAMSF LAT HUSQVARNA 162 Ptacek Tomas ACCR CZE TM 170 Papadakis Eleftherios AMOTOE GRE KTM 177 Hajdu Adam Levente MAMS HUN KTM 184 Keith Jamie ACU GBR YAMAHA 194 Frank Jonathan DMSB GER YAMAHA 229 Psiuk Michal PZM POL GASGAS 238 Brunet Tom FFM FRA KTM Jezyk Racing Team 247 Santos Tomas FMP POR GASGAS 295 Faure Mano FFM FRA YAMAHA 300 Perez Salvador RFME ESP GASGAS 305 Girmalm Pontus SVEMO SWE KTM 337 Polsini Noryn SWISSMOTO SUI GASGAS 351 Prat Carlos RFME ESP GASGAS 370 Camps Xavier RFME ESP GASGAS 417 Van Drunen Jayson KNMV NED YAMAHA 418 Cervenka Martin ACCR CZE KTM 422 Rooney Sonny ACU GBR YAMAHA 428 Zaremba Dawid ACCR POL YAMAHA 431 Sommerstad Markus NMF NOR KTM 438 Van De Walle Brent FMB BEL YAMAHA De Baets Yamaha MX-Team 444 Durow Tristan MSA RSA KTM 450 Koskinen Simo SML FIN HUSQVARNA 457 Neunzling Paul DMSB GER KTM 471 Gundersen Pelle KNMV NOR HUSQVARNA 479 Vail Josh ACU GBR KTM 480 Hindersson Kasimir SML FIN KTM 484 Kooiker Dex KNMV NED YAMAHA De Baets Yamaha MX-Team 488 Kowatsch Aaron DMSB GER KTM 497 Fisher Heath MA AUS KTM 499 Heitink Dani KNMV NED YAMAHA 503 Bervoets Jarne FMB BEL YAMAHA 505 Almagor Ben IMSF ISR KTM 513 Pojar Stanislav ACCR CZE KTM 518 Van Mechgelen Douwe FMB BEL FANTIC Fantic Factory Racing EMX125 522 Vrh Miha AMZS SLO FANTIC 529 Lucas Maxime FMB BEL KTM DVS junior racing 531 Bergqvist Hugo SVEMO SWE FANTIC 537 Rohmann Emil Gordon DMU DEN YAMAHA 539 Gazda Seweryn PZM POL KTM 549 Ivandic Simun HMS CRO YAMAHA 574 Doensen Gyan KNMV NED KTM 592 Bartlett Freddie SVEMO SWE KTM 622 Kiil Karl EMF EST GASGAS 623 Cepulis Eimantas LMSF LTU KTM 641 Saicans Tomass LAMSF LAT GASGAS 701 Adomaitis Marius LMSF LTU GASGAS 714 Ozolins Markuss LAMSF LAT GASGAS 716 Zanocz Noel MAMS HUN FANTIC Fantic Factory Racing EMX125 717 Gustavsson Otto SVEMO SWE HUSQVARNA 724 Kubulins Jekabs LAMSF LAT YAMAHA 737 Miro Bruno RFME ESP GASGAS 777 Gonzalez Sebastian FMM MEX GASGAS 784 Uibu Kaspar EMF EST KTM 793 Degvold Per Lynne NMF NOR KTM 817 Katona Aron MAMS HUN KTM 919 Ernecker Maximilian AMF AUT GASGAS 920 Sols Sandro SVEMO SWE GASGAS 939 Lodal Emil DMU DEN GASGAS

85cc Entry List

No RIDER FED. NAT. MOTORCYLE TEAM 4 Jansen Jarno SWISSMOTO SUI GASGAS 5 Dashiell Chase AMA USA KTM 6 Duff Wyatt AMA USA KTM 7 Graves Easton AMA USA KTM 8 Mes Braxtyn AMA USA HUSQVARNA 10 Laaksonen Eeka SML FIN GASGAS 14 Moreno Jose Luis RFME ESP YAMAHA 15 Lindstrom Max SVEMO SWE HUSQVARNA 16 Bwanjalaga Tabula Malcom Gift FMCU UGA GASGAS 21 Dumitru Sami Alexandru FRM ROU KTM 22 Mirzahosseini Zarand Mohammad MAFIRI IRI KAWASAKI 23 Nizam Muhammad Aqil Putra MAM MAS GASGAS 24 Zaborskis Rojus LMSF LTU KTM 26 Townley Levi MNZ NZL YAMAHA 28 Frost Evan MSA RSA KTM 30 Deasy Jack MCUI IRL KTM 35 Mubiru Jerome Junior FMCU UGA KTM 38 Kimera Ally Semanwagi FMCU UGA KTM 39 Amar Itamar IMSF ISR HUSQVARNA 43 Townley Jaggar MNZ NZL YAMAHA 44 Court Bodie MA AUS GASGAS 48 Shahar Elinor IMSF ISR KTM 56 Holland Ollie MCUI IRL GASGAS 61 Mccann John MCUI IRL YAMAHA 77 Celej Jakub PZM POL YAMAHA 79 List0en-Owsinski Albert NMF NOR KTM 80 Ledwaba Kabelo AMF RSA KTM 82 Peters Jamiro DMSB GER KTM 83 Petersen Jamie MSA RSA HUSQVARNA 94 Pitschieller Gustavo FMP POR KTM 104 T rakadas Andreas AMOTOE GRE KTM 108 Ochodnicky Simon SMF SVK YAMAHA 109 Ludv^k Ondrej ACCR CZE HUSQVARNA 110 Herron Alfie MCUI IRL HUSQVARNA 111 Geddes-Green Alfie ACU GBR GASGAS 112 Okur Efe TMF TUR KTM 124 Nally Kole MCUI IRL KTM 125 Koukaliotis Georgios AMOTOE GRE YAMAHA 137 Roman Jacobo RFME COL KTM 181 Pistikos Michail AMOTOE GRE KTM 202 Martin Cruz MSA RSA HUSQVARNA 210 Caiado Bernardo FMP POR GASGAS 214 Diss-Fenard Leo FFM FRA KTM 224 Markscheid Roei IMSF ISR KTM 228 Maymann Storm DMU DEN YAMAHA 234 Bogdanovs Denijs LAMSF LAT KTM 275 Riganti Edoardo FMI ITA HUSQVARNA 281 Cracco David FMI ITA HUSQVARNA 292 Bauer Ricardo AMF AUT KTM 295 Thomas Seth MA AUS KTM 306 Alba Jordi RFME ESP KTM 311 Papp Kornel Oszkar MAMS HUN GASGAS 315 Pons Jaume RFME ESP HUSQVARNA 326 Ferez Kenzo FFM FRA HUSQVARNA 350 Goyer Sleny FFM FRA GASGAS 353 Uccellini Andrea FMI ITA HUSQVARNA 357 Pickering Finely ACU GBR HUSQVARNA 367 Caudet Ruiz Pau RFME ESP HUSQVARNA 372 Leonardo Rafael FMP POR GASGAS 385 Salvador Jorge RFME ESP KTM 391 Santeusanio Luis SWISSMOTO SUI YAMAHA 397 Novak Alex AMZS SLO KTM 402 Karstrom Casey DMU DEN YAMAHA 410 Bouchee Jeremy KNMV NED HUSQVARNA 411 Van Den Broek Dex KNMV NED KTM 415 Ward-Clarke Blake ACU GBR KTM 416 Zijlstra Kay KNMV NED YAMAHA 418 Van Mechgelen Torre FMB BEL KTM 429 Ernecker Moritz FMB AUT GASGAS 450 Beerens Jenairo KNMV NED KTM 464 Thorius Bertram DMU DEN YAMAHA 475 Vesely Jan ACCR CZE KTM 495 Engstrom Emilio SML FIN YAMAHA 511 Oliveira Tony FMB POR GASGAS 512 Ristuccia Leny FMB BEL KTM 516 Frank Luca DMSB GER KTM 520 Zimmerman Maxim SMF SVK HUSQVARNA 521 Keskikallio Mauno SML FIN KTM 527 Brant Hugo ACCR CZE KTM 539 Maris Keano KNMV NED YAMAHA 548 Statt Hayden ACU GBR KTM 550 Winther Soren DMU DEN KTM 561 Spigeleer Lukas FMB BEL GASGAS 568 Weigert Joshua FMB BEL KTM 577 Leppala Viktor FMB FIN KTM 578 Nindelt Neo DMSB GER YAMAHA 580 Daly Robbie ACU GBR KTM 584 Vos Jannes KNMV NED KTM 592 Goblet Sacha FMB BEL KTM 597 Hellmuth Raphael DMSB GER HUSQVARNA 602 Allas Aston EMF EST HUSQVARNA 611 Leok Lucas EMF EST HUSQVARNA 616 Greenberg Nadav IMSF ISR KTM 683 Mooses Robin Robert EMF EST HUSQVARNA 703 Puckowski Jakub PZM POL KTM 709 Lootus Gregor EMF EST KTM 712 Grasis Rainers LAMSF LAT GASGAS 719 Hahn Simon DMSB GER KTM 722 Hudolejs Jekabs LAMSF LAT GASGAS 724 Hinc Jan PZM POL GASGAS 732 Olsens Sebastians LAMSF LAT KTM 736 Lord Elliot SVEMO SWE GASGAS 748 Lofgren Wilhelm SVEMO SWE KTM 757 Dankerts Toms LAMSF LAT HUSQVARNA 775 Raud Marten EMF EST HUSQVARNA 785 Jasiunas Martynas LMSF LTU HUSQVARNA 801 Ljungner Jack SVEMO SWE HUSQVARNA 909 Brannstrom Milo SVEMO SWE HUSQVARNA

65cc Entry List